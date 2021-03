Basketball Überraschung im Cup: Die Starwings gewinnen einen Krimi und stehen im Halbfinal Die Starwings aus Birsfelden gingen als klarer Underdog in den Cup-Viertelfinal gegen Lugano. In einem bis zum Schluss nervenaufreibenden Spiel konnten sich die Baselbieter aber mit 82:81 durchsetzen. Georges Küng 11.03.2021, 13.37 Uhr

Vid Milenkovic (links) war einer der Besten und ebnete seinem Team den Einzug in den Halbfinal. Bild: Keystone/ Georgios Kefalas (16.01.2021)

Einst war Lugano unantastbar. Und lieferte sich mit den besten Starwings vergangener Jahre epische Duelle. So im Dezember 2009, als Hollins, Brown, Sloan, Delic, Jaquier und Co. im Viertelfinal gegen Lugano, mit fast gleichem Skore wie am Mittwoch, siegten. Fünf Monate später waren die Starwings Schweizer-Cup-Sieger – erstmals nach 41 Jahren, als der CVJM Birsfelden im Jahre 1969 triumphiert hatte.

Gestern Abend war die Sporthalle leer. Leider. Denn der Vergleich zwischen den verletzungsbedingt geschwächten Starwings (mit zwei U19-Akteuren war man zu neunt) und Lugano, das sich kurzfristig mit dem Italiener Marco Portannese (31, 192 cm), der zugleich Schweizer Natio­nalspieler ist, verstärkt hatte, verkam zu einem Match, der für Herzkranke fatale Folgen hätte haben können.

Die «Wings» hatten im ersten Viertel keinen allzu guten Auftritt. Die Nervosität war spürbar. Und es war Vid Milenkovic, der die Starwings im Spiel hielt. Die zweiten zehn Minuten wa­ren etwas vom Besten, das die Birsfelder boten. Und auch zwischen der 21. und 30. Minu­te hielt der Gastgeber den Gast aus der Südschweiz auf Distanz. Wer von der 11. bis 30. Minute ein Teilskore von 52:37 schafft, hat sehr vieles richtig gemacht. Aber nicht alles.

Schnell in Foulnöte

Die Blaugelben von der Sporthalle haben weiterhin zu viele stupide Ballverluste (wieder über 20). Matthew Milon und Nathan Krill begehen zu viele «Unforced Errors» – vor allem Schrittfehler. Nach sechs (Milon) respektive 18 Monaten (Krill) in Europa müssten sie wis­sen, dass die Schiedsrichter anders als im College pfeifen. Auch die Unparteiischen waren grosse Protagonisten. Die Herren Sébastien Clivaz und Makros Michaelides sind die beiden Schweizer Topreferees, die international pfeifen. David Mazzoni war ein starker dritter Mann. Aber nach dem ersten Viertel lautete das Foulverhältnis 9:2, nach 17 Minuten sogar 12:4. Zu Ungunsten der Starwings. Aber das kann man den Unparteiischen nicht ankreiden – die Art, wie nahezu alle Baselbieter verteidigen, ist teils unbeholfen, oft rudimentär und manchmal schlicht stupid. Die Folge war, dass das schon knappe Kader immer mehr in Foulnot geriet.

In der Endphase ohne Burns

Vor allem der Ausfall von Deondre Burns, der nach 24 Minuten bereits vier Fouls hatte, löste noch mehr Nervosität aus. Als der Mann, der so vieles kann und die Lebensversiche­rung der Unterbaselbieter ist, vom Platz musste, stand es 78:68. Danach mussten auch Cheik Sane (der eine gute Partie gezeigt hatte und sich gegen die physische Übermacht der Luganesi bravourös wehrte) und «Youngster» Haile Yafet gehen. Und mit jeder Sekun­de schmolz der Vorsprung. Milenkovic und Sébastien Davet zeigten Nerven von der Frei­wurflinie (zwei von sechs), Einwürfe landeten in Lugano-Händen – und man spürte, dass Lugano die Partie kehren würde.

Aber mit Kampfgeist, Einsatzwillen, Solidarität und einer Portion Glück (auch Lugano hatte unerklärliche Aussetzer) wurde der Sieg hauchdünn über die Zeit gebracht. Und damit werden die Starwings im Halbfinal auf Fribourg Olympic treffen. Eigentlich ein unfairer Vergleich – man lässt ein Fahrrad auch nicht gegen einen 12-Zylinder antreten.

Milenkovic – «Man of the Game»

Aber man stellte erfreut fest, dass Milenkovic (25) in seinem erst 23. Nationalliga-A-Match die Trouvaille der gesamten Eliteklasse ist. Milon, sofern in Wurfposition gebracht, ist der beste Distanzwerfer der Liga (vier von sechs Dreiern, davon einige aus sieben und mehr Metern). Nathan Krill spielt weiterhin weit unter seinem Potenzial, aber der Mann ist Feuer und Flamme und hat ein grandioses Basket-ABC. Haile «gumpt» zu schnell und in falschen Momenten – aber der Innerschweizer hat Potenzial. Und Zaid Waibel (19) mar­kierte eine starke Präsenz – vier Rebounds (davon zwei entscheidende in der Offensive) in sechs Minuten lassen hoffen, dass da ein Eigengewächs heranwächst, der einst ein so­lider Nationalliga-A-Basketballer werden könnte. Und Burns? Wenn er noch besser das Spiel lesen und lenken kann und keine stupiden Fouls begeht, wird dieser smarte Mann eine ganz, ganz grosse Karriere machen.

Nun gegen Fribourg Olympic

Und elf Jahre nach dem historischen Cupsieg vom 10. April 2010 ist es legitim, dass in der Deutschschweizer Basketball-Hochburg der Cuptraum weiterlebt. Der David aus Birsfelden freut sich auf den Besuch des Goliath aus der Saanestadt.

Starwings – BC Lugano 82:81 (42:33) Sporthalle Birsfelden. – Keine Zuschauer. – SR: Clivaz/Michaelides/Mazzoni. Starwings: Burns (23), Milenkovic (17), Davet (1), Krill (10), Sane (10); Haile (2), Milon (15), Pausa (3), Waibel (1). Lugano: Jackson (12), Portannese (19), Steinmann (4), Aw (12), Nikolic (23); Louissaint (11), Bra­celli; Kovac, Lukic, Togninalli. Bemerkungen: Starwings ohne Kostic, Vranic (beide verletzt) sowie Fasnacht (unabkömm­lich). – Lugano ohne Stevanovic (verletzt). – Viertelsresultate: 15:18, 27:15 (42:33); 25:22 (67:55) und 15:26 (82:81). – Mit fünf Fouls ausgeschieden: 37. Haile, 37. Burns, 38. Sane, 40. Steinmann und 40. Nikolic. – Fouls: Starwings 26, Lugano 22.