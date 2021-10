Hufschmied und Mariani starten ab Sonntag in die Bobsaison.

Bob Die 100 Kilo-Hünen zwängen sich ab Sonntag wieder in den Schlitten Am Wochenende startet für die Baselbieter Anschieber Dominik Hufschmid und Nicola Mariani in Winterberg die Bobsaison. Ab da sind sie bis Februar unterwegs und jagen die Eiskanäle herunter. Riccardo Ferraro Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Dominik Hufschmid (vorne) und Nicola Mariani stossen ihren Schlitten bald im Eiskanal an. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der Lieferwagen ist gepackt. Kufen, Ausrüstung und die 80'000 Franken teuren Schlitten gut verstaut. Sechs Stunden wird die Fahrt ins deutsche Winterberg dauern. Dorthin, wo das erste Rennen für die Schweizer Anschieber Dominik Hufschmid und Nicola Mariani stattfindet. Die zwei Baselbieter, die in die dritte gemeinsame Saison gehen, begannen nicht ganz gleich mit dem Bobsport. Während Hufschmid aus dem Turnverein kommt und dort vor allem durch seine Läufe und Sprints auffiel, ist Nicola eher der Kraftsportler. Beide sind jetzt Anschieber und unterstützen ihren Piloten Cédric Follador.

Ein Fünf-Sekunden-Job mit viel Aufwand

«Anschieber wirst du nicht mit 18. Eher Mitte 20», sagt Nicola Mariani. Vor allem, weil dafür physisches Talent notwendig ist. «Es ist wichtig, schnell und kräftig zu sein», sagt Hufschmid. Schliesslich müssen die Anschieber das Sportgerät beschleunigen und dann mit einer einstudierten Choreografie im Schlitten verschwinden. Mariani gibt zu:

«Wenn das nicht klappt, sieht es manchmal schon etwas komisch aus.»

Sobald das Team dann im Bob ist, wird es erst richtig hart. «Es ist, als würdest du direkt auf der Eisfläche sitzen», sagt Mariani und Hufschmid ergänzt:

«Du siehst nichts, es rumpelt, es ist schnell und es ist kalt.»

Die ersten paar Abfahrten konnten sie nicht geniessen. Mariani sagt sogar: «Ich habe es gehasst.» Die Intensität des Erlebnisses birgt jedoch hohes Suchtpotenzial. So schwärmen beide extrem von ihrem Sport. Die Arbeit der Anschieber endet oft nach vier bis fünf Sekunden. Danach übernimmt der Pilot. Das bedeutet aufgerechnet auf eine Saison, dass die Anschieber rund fünf Minuten im Einsatz sind. Dafür müssen sie von Oktober bis Februar herumreisen und sich um ihr Material kümmern.

Doch auch im Sommer erholen sich die Sportler nicht. Fünf Mal trainieren sie pro Woche. Es stehen zwei Sprinttrainings, zwei Krafttrainings und ein Anschiebe-Training auf dem Plan. Die Trainings im Winter auf der Bahn sind dann eher für den Piloten wichtig. «Er kann sich auf die Situation nicht schon im Sommer vorbereiten», erklärt Hufschmid. Natürlich wird auch direkt auf der Bahn das Einsteigen geübt. «Zum Glück mögen wir uns alle, denn im Schlitten sitzen wir nahe aneinander», sagt Mariani. Nachmittags wird im Winter zusätzlich ein Leichtathletiktraining absolviert.

Der Rennplan Selektionsrennen in Winterberg: Zweierbob: – 16.10.21, 17.10.21

Viererbob: – 19.10.21, 20.10.21 Europacup in Lillehammer Zweierbob: – 11.11.21, 12.11.21

Viererbob: – 13.11.21, 14.11.21 Europacup in Altenberg Zweierbob: – 26.11.21

Viererbob: – 27.11.21 Europacup in Winterberg Zweierbob: – 3.12.21

Viererbob: – 4.12.21, 5.12.21 Europacup in Sigulda Zweierbob: - 11.12.21, 12.12.21

Um den Sport auszuüben, benötigt es viel Biss. Dazu müssen die Athleten körperlich bereit sein. Oft sind sie 1,90 Meter gross und um die 100 Kilogramm schwer. Zwei oder vier dieser Hünen wuchten sich dann in den engen Schlitten und fahren mit 140 Stundenkilometer den Eiskanal runter. Um vom Sport zu leben, reicht es den beiden nicht.

Die schwere Suche nach Sponsorengeldern

Dominik Hufschmid arbeitet im Sommer als Zimmermann. Im Winter ist er im Stundenlohn angestellt und verdient in der Zeit, in der er unterwegs ist, nichts. Trotzdem möchte er sein Pensum im Sommer reduzieren. «Wenn du auf dem Bau arbeitest und dann noch trainierst, bist du abends kaputt», sagt er. Damit er sich sein Leben trotzdem finanzieren kann, ist er auf Sponsoren angewiesen. Diese zu finden, ist jedoch nicht einfach. «Als sogar sehr anstrengend» bezeichnet er die Situation.

Oftmals wird der Pilot von Sponsoren unterstützt. Dieser braucht ein Budget von rund 150'000 Franken. Allein der Schlitten kostet dabei um die 80'000 Franken. Wenn dann noch etwas Geld übrig bleibt, bezahlt der Pilot seinen Anschiebern einen Lohn. «Ich kenne keinen Sport, in dem es klarer ist, dass die Sportler ihn aus Passion machen. Wir haben einen solch grossen Zeitaufwand», sagt Mariani. Der Sport entlöhnt die Athleten dafür mit schönen Highlights. Für Hufschmid und Mariani war die WM im Februar 2021 in Altenberg ein solches – auf einer der heftigsten Pisten der Welt. Vieles ging schief, gleich zwei Stürze mussten sie verarbeiten. Dabei verletzte sich ein Anschieber und der kaputte Schlitten musste in einer Nachtschicht repariert werden. Hufschmid sag:

«Ich hatte noch nie solche Angst vor einer Kurve.»

Gemeinsam bringt das Team dennoch vier gute Läufe ins Ziel und erhielt dafür viel Respekt der Gegner. Ihr Ziel für die neue Saison ist ein Podestplatz. Langfristig sind die olympischen Spiele 2026 in Italien das Ziel.

Für ihren Sport wünschen Sie sich mehr Nachwuchs und sinnvolle Investitionen, etwa in eine richtige Bahn in der Schweiz. Dann müssten die zwei Baselbieter wenigstens für ein Rennen nicht so weit reisen.

