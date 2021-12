Der Basler Faton Vukshinaj erboxt sich den «WBC francophone»

Boxen Nach nicht einmal fünf Minuten ist das erste Ziel erreicht Der Basler Faton Vukshinaj erboxt sich mit dem «WBC francophone» seinen Premieren-Titel. Céline Feller 05.12.2021, 17.26 Uhr

Faton «El Vulcano» Vukshinaj bleibt auch in seinem 15. Profi-Kampf gegen Florin Cardos unbesiegt.

Florin Cardos geht zu Boden. Der rechte Haken von Faton Vukshinaj hat gesessen. Aber Cardos rappelt sich noch einmal auf. Erst 4 Minuten 30 sind von diesem Boxkampf im Grand Casino Basel absolviert, es läuft Runde zwei. Der zweite Volltreffer Vukshinajs aber ist zu viel für den rumänischen Gegner, erneut geht Cardos zu Boden. Der Ringrichter entscheidet: Das war’s. Faton «El Vulcano» Vukshinaj gewinnt seinen 15. Kampf als Profi-Boxer nach nicht einmal fünf Minuten. Durch K.o. . Und holt sich damit das, worauf er lange gewartet hatte: Seinen ersten Titel.

Diesen Kampf vom Samstag hatte «El Vulcano» genau wegen dieses Titels als den wichtigsten seiner bisherigen Karriere bezeichnet. Weil er mit dem «WBC francophone» endlich einen Gurt umgelegt bekam. Aber nicht nur. Sondern auch, weil er sagte, dass ein Titel ihm das bringe, was er brauche: Aufmerksamkeit. Die wiederum benötigt der Basler, um den nächsten Schritt machen zu können, auf eine grössere Bühne, zu einem grossen Promoter.

Der Bruder als Mentor

Wie wichtig der Kampf ist, ist in Runde eins von Herausforderer Vukshinaj noch nicht ganz zu spüren. Sein Gegner kommt besser in den Kampf. Vukshinaj tastet sich heran, verteidigt sich gut, hat aber noch Mühe, Treffer zu landen. In Runde zwei aber geht es plötzlich ganz schnell. Als der Kampf als beendet gilt, skandieren Vukshinajs Fans seinen Namen.

Er rennt zu seinem Bruder Mergim, hebt diesen in die Luft. Mergim Vukshinaj ist auch sein Trainer, sein Mentor. Im Vorfeld seines 15. Kampfes sagte er: «Er ist alles für mich.» Seine Serie der Ungeschlagenheit, die am Samstag eine Fortsetzung fand, habe er auch der Unterstützung des Bruders zu verdanken, der den eigenen Traum vom Boxer-Dasein aufgab, um «El Vulcano» zu unterstützen.

Nach dem Sieg greift der 30-Jährige zum Mikrofon. «Oh mein Gott!», ruft er. Mehrfach. Er wirkt überwältigt. Dann bedankt er sich beim Bruder, bei Sponsoren, den Besuchern. «Ich wusste, dass ich heute schnell und hart schlagen musste. Das hat geklappt», bilanziert er. Aber «El Vulcano» wäre nicht «El Vulcano», würde er nicht auch noch eine grosse Ankündigung machen:

«Ich will Weltmeister werden. Eines Tages. Ich weiss nicht, wie lange es gehen wird. Aber der Tag wird kommen. Ich werde Euch alle stolz machen.»

Es sind die bekannten, selbstbewussten Worte des Baslers. Aber am Ende schwingt auch noch ein wenig Demut mit. Dann, als er den Gurt umhat, sich hat feiern lassen, posiert er noch mit einem ganz speziellen Gast: Arnold Gjergjaj. Und er sagt: «Er war von Anfang an an meiner Seite.» Er bedankt sich für die finanzielle Unterstützung der «Kobra», und er fügt an:

«Das alles hat nur wegen ihm begonnen.»

Das alles, was am Samstag in einem ersten Titel gipfelte. Diese vier Minuten sollen nur der Anfang sein. Bereits im März steht der nächste Fight an. Geht es nach Vukshinaj, dann gerne auf einer ganz grossen Bühne.