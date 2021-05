Burgener vs Degen Entscheidet sich jetzt der Machtkampf beim FC Basel? 10 Antworten auf die drängendsten Fragen vor dem Gerichtstermin Am Dienstag treffen sich die beiden Kontrahenten Bernhard Burgener und David Degen vor dem Basler Zivilgericht. Es geht darum, ob die superprovisorische Verfügung aufgehoben wird oder nicht. Doch was sind die Konsequenzen für den Machtkampf beim FC Basel? Céline Feller und Jakob Weber 10.05.2021, 12.00 Uhr

Minderheitsaktionär David Degen kämpft gegen Mehrheitsaktionär Bernhard Burgener um die Vorherrschaft beim FC Basel. Keystone/Chris Iseli/Montage:kob

1. Findet die Gerichtsverhandlung am Dienstag überhaupt statt?

Stand Montagmorgen ja. Zwar haben sich die beiden Parteien Bernhard Burgener und David Degen mehrfach getroffen – zuletzt vergangene Woche. Bislang konnte aber noch keine Einigung oder Lösung verkündet werden. Deshalb ist die Gerichtsverhandlung aktuell weder verschoben noch aus Überflüssigkeit abgesagt. Aber: Das kann zu jeder Zeit passieren. Auch kurz vor Start um 9 Uhr am Dienstag. Oder wenige Minuten nachdem die Verhandlung begonnen hat. Denn eines ist klar: Keine der beiden Parteien will diesen Gerichtstermin.

2. Wo findet die Gerichtsverhandlung statt?

Im Messezentrum in Basel. Dort hin wurde die Verhandlung verlegt, die ursprünglich am Basler Zivilgericht über die Bühne hätte gehen sollen. Grund dafür ist das grosse öffentliche Interesse. Dafür hätte das Zivilgericht nicht die nötige Kapazität gehabt.

3. Wer wird im Messezentrum anwesend sein?

Die superprovisorische Verfügung richtet sich gegen mehrere Parteien. bz

Selbstredend David Degen und Bernhard Burgener mit ihren jeweiligen Anwälten und Beratern. Wahrscheinlich auch die Verwaltungsräte Karli Odermatt und Peter von Büren sowie Vertreter der Basel Dream & Vision AG, da auch sie als Drittpartei von der superprovisorischen Verfügung direkt betroffen sind. Dass der Rahmen des Zivilgerichts gesprengt wurde, hängt aber viel mehr am öffentlichen Interesse. Rund zwanzig Journalisten haben sich akkreditiert. Weitere Zuschauer sind pandemiebedingt nicht zugelassen. Gut möglich aber, dass sich Exponenten der Basler Fanszene am Dienstag beim Messezentrum versammeln werden.

4. Was wird am Dienstag geklärt?

Kaum, wem der FCB künftig gehören wird. Auch wenn oft kolportiert wird, dass sich an diesem 11. Mai die Zukunft des Vereins entscheiden wird, ist dem nicht so. Es wird lediglich entschieden, ob die am 29. März verhängte superprovisorische Verfügung weiter als vorsorgliche Massnahme Bestand haben soll. Ist dem so, würden Schriftenwechsel sowie eine mögliche Hauptverhandlung folgen. Auch deshalb ist es gut möglich, dass die Veranstaltung am 11. Mai weder lange dauert noch dass sie so spektakulär werden wird, wie vielerorts spekuliert wird.

Um diese Frage zu beantworten, müsste man wohl Einblick in die Verträge zwischen Bernhard Burgener und David Degen haben. Klar ist nur: Beide Seiten sehen sich im Recht. Degen, weil er sich an seinem Vorkaufsrecht fest hält, das ihm den Zuschlag geben würde. Bernhard Burgener, weil er Degen nicht als Lösung für die Zukunft erachtet und glaubt, mit dem Drag-along-Recht am längeren Hebel zu sitzen und den Verein nach seinen Vorstellungen an die Basel Dream & Vision AG und damit an den ausländischen Investor Centricus übergeben zu können. Degen dürfte aber die etwas besser Karten haben. Zumindest, wenn es darum geht, die superprovisorische in eine provisorische Verfügung zu verwandeln. Definitiv entschieden wäre dann aber noch immer nichts.

6. Wie geht es weiter, wenn Degen am Dienstag Recht bekommt?



Dann wäre ein ordentliches Gerichtsverfahren um die Macht beim FC Basel der nächste logische Schritt. Dieses kann sich bis in den Herbst 2021 oder sogar ins Frühjahr 2022 ziehen. Bis dieses Urteil gefällt ist, darf Burgener die Aktien, wie in der Verfügung festgehalten, nur an David Degen verkaufen.

7. Wie geht es weiter, wenn Burgener am Dienstag Recht bekommt?

Dann ist die superprovisorische Verfügung aufgehoben und Burgener dürfte seine Aktien sofort an die BD&V verkaufen. Auch Degen könnte in diesem Fall weitere rechtliche Schritte einleiten, doch seine Position wäre deutlich geschwächt.

8. Warum ist es im Vorfeld so ruhig?

Weil die zwei Streithähne eingesehen haben, dass ein medialer Machtkampf in der Sache nicht hilfreich ist. Deshalb haben sie sich kurzfristig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sickerte zuvor im Stundentakt Neues durch, sind die Informationsquellen dieser Tage versiegt. Der entscheidende Punkt einer allfälligen aussergerichtlichen Einigung dürfte ausnahmsweise nicht monetärer Natur sein. Viel mehr dürfte es beiden Parteien darum gehen, ihr Gesicht bei einer allfälligen Niederlage wahren zu können.

9. Kehrt anschliessend endlich wieder Ruhe ein?

Unabhängig vom Ausgang der Verhandlung am Dienstag: Nein. Was zurzeit herrscht, ist einzig die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Denn, wenn Degen Recht bekommt, kommt es zu weiteren Gerichtsverhandlungen. Es sei denn Burgener zöge sich überraschend zurück. Und selbst dann würde es in der Stadt weiter rumoren, da auch Degen und dessen Pläne von vielen kritisch beäugt werden. Vor allem aber auch, weil ein Besitzerwechsel viele weitere personelle Konsequenzen auf unterschiedlichen Ebenen haben wird. Sollte Burgener am Dienstag Recht bekommen und die Verfügung aufgehoben werden, wird mit grosser Wahrscheinlichkeit erneut die ganze Stadt auf die Barrikaden gehen.

10. Was sagen der Trainer und die Spieler?

Pikanterweise spielt der FC Basel am Dienstagabend um 20.30 Uhr im Joggeli gegen Lugano. Es geht im drittletzten Spiel um nichts anderes als die Qualifikation für die Conference League. Ein Sieg wäre wichtig, um nicht plötzlich aus den Top 3 zu fallen. Deswegen ist klar, dass Spieler und Trainer den Gerichtstermin im Vorfeld möglichst gut ausblenden wollen. «Interessiert mich nicht», sagt Eray Cömert nach dem Spiel in Bern. «Ich werde mich am Dienstag den ganzen Tag nur auf das Spiel am Abend konzentrieren und erst anschliessend schauen, was sonst noch so passiert ist», ergänzt Heinz Lindner. Und auch Trainer Patrick Rahmen mahnt: «Wir werden uns nur auf das Spiel konzentrieren. Ich habe schon in meiner ersten Ansprache zur Mannschaft gesagt, dass uns die Nebengeräusche nicht stören dürfen und daran hat sich auch jetzt nichts geändert.»