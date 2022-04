Das Amateur-Spiel der Woche: FC Allschwil - Old Boys

BZ-AMATEURSPIEL DER WOCHE Trotz fehlender Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor: Allschwil macht mit Sieg gegen Old Boys Druck auf Leader Pratteln Der FC Allschwil kommt auf der Schützenmatte gegen Old Boys zu einem 1:0-Erfolg und rückt, mit einem Spiel mehr, wieder bis auf einen Punkt an Leader Pratteln heran. Edgar Hänngi Jetzt kommentieren 04.04.2022, 12.05 Uhr

Emanuel Cucinelli lenkt die Hereingabe von Robin Süess ins eigene Tor. Bild: Edgar Hänggi Es war kalt auf der Schützenmatte. Bild: Edgar Hänggi Hekle Situation im Strafraum zwischen Torhüter Hasler und Allschwils Nicola Borer. Bild: Edgar Hänggi Joel Schuler wird unsanft gestoppt. Bild: Edgar Hänggi Lino Heitz stoppt Jonas Blatter. Bild: Edgar Hänggi OB-Keeper Hasler liess sich von den Allschwilern nicht bezwingen. Bild: Edgar Hänggi Offensivspieler Valdrin Salihu in der Rolle des Verteidigers. Bild: Edgar Hänggi Roderick Föll und Assistent Harald Merschnigg konnten sich am Ende doch freuen. Bild: Edgar Hänggi Spektakulär bringt Allschwils Abdoulaye Traoré den Ball an Mattia Durante vorbei. Bild: Edgar Hänggi Traoré hat auch dank seiner Grösse die Lufthoheit bei Kopfbällen. Bild: Edgar Hänggi Zweikämpfe wurden hart geführt. Allschwils Roberto Silva gegen Aimé Kusa Massa. Bild: Edgar Hänggi

Temperatur um null Grad, Piste fahrbar. Nein, so schlimm ist es am Sonntag dann doch nicht. Mussten am Samstag wegen des Wintereinbruchs fast alle Begegnungen verschoben oder teils abgebrochen werden, ist am Sonntag wieder Fussball möglich.

Auf der Schützenmatte fehlt jedoch wohl angesichts der Temperaturen die Ballbuben, was für den einen und anderen Spieler doch etwas Anpassung erfordert. Old-Boys-Trainer Ousmane Ndong fällt auf mit seiner Art, wie er sein junges Team aktiv und lautstark über die gesamte Spielzeit dirigiert. Aber sein Enthusiasmus zeigt Wirkung. Die Gelb-Schwarzen entwickeln sich und werden für jeden Gegner zu einem echten Prüfstein.

Dass sich die Spieler auch immer wieder selbst im Weg stehen, sei der Jugend geschuldet, meint er und nimmt sie immer in Schutz. So etwa in der 18. Minute, als Allschwils Robin Süess auf dem linken Flügel Richtung OB-Keeper Txapua Hasler eilt, den Ball uneigennützig querlegt, wo er seinen Offensivpartner Abdoulaye Traoré wähnt. Es ist dann aber Verteidiger Emanuel Cucinelli, der das Spielgerät ins Tor beförderte. Ndong sagt:

«Ich mach ihm keinen Vorwurf. Er versuchte mit viel Einsatz den Ball zu befreien. Es war nicht einfach, zumal er den Gegner ja im Rücken wusste.»

Kurz zuvor verpasst es das Heimteam, in Führung zu gehen, als Jonas Blatter am hinteren Fünfer-Eck angespielt wird und eigentlich freies Schussfeld hat. Der Stürmer macht jedoch eine Drehung zu viel und weg ist die Chance. Im Anschluss wird eine Flanke von Alessio Simonetta an die Allschwiler Torumrandung abgelenkt. Das Spiel geht hin und her und beide Teams haben ihre guten Phasen, aber auch Probleme in der Defensive.

Allschwils Trainer Roderick Föll: «In der ersten Hälfte gingen beide Teams ein hohes Tempo. Dass so der eine und andere Ballverlust entstand, war nicht zu vermeiden.» Föll hat auf zwei wichtige Offensivspieler zu verzichten. Möglich, dass etwa ein Ahmed Setti die Chance in der 35. Minute genutzt hätte. Traoré kommt halb links vor dem OB-Gehäuse frei stehend zum Abschluss, setzt den Ball jedoch weit neben das Tor.

Das Mentale ist nicht zu unterschätzen

Nach dem Seitenwechsel versucht das Heimteam den Ausgleich zu erzielen. Die vielen Distanzschüsse sind jedoch nicht das probate Mittel, um Marco Schmid im Tor der Gäste zu beunruhigen. Auf der anderen Seite versucht Captain Nico Lomma seine Offensiv-Abteilung immer wieder in Szene zu setzen. Valdrin Salihu etwa hat viele Aktionen und der eingewechselte Lukas Bitter beschäftigt die OB-Defensive mal um mal mit seinen Tempovorstössen. Für Föll ist wichtig, dass sie Tizian Todaro neutralisieren konnten.

«Für mich war es auch ein positiver Wert, dass es uns gelang, eine knappe Führung über die Zeit zu bringen. Das ist wichtig für die Köpfe.» Das Mentale sei nicht zu unterschätzen, meint der Allschwil-Trainer.

«Wir waren bei der Niederlage in Pratteln die bessere Mannschaft, hatten mehr Chancen und verloren 0:1. Deshalb ist so ein Sieg auch wertvoll für die Köpfe der Spieler.»

Er bemängelt jedoch in engen Spielen die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. «Wir brauchen zu viele Chance. Es gab nach der Pause eine Phase, wo wir am Drücker waren und den zweiten Treffer hätten erzielen müssen.» Kurz vor Schluss zeigt der Schiedsrichter nach einem Kontakt zwischen Hasler und Allschwils Nico Scheibler auf den Elfmeterpunkt. Nachdem Hasler reklamiert, konsultiert der Ref seinen Assistenten und entscheidet auf Freistoss OB. «Ja, es war korrekt so, aber ich hätte den Elfer schon ganz gerne ausgeführt», meint Scheibler lachend.

Ndong ist trotz der ersten Niederlage in der Rückrunde nicht enttäuscht. «Sie haben es gut gemacht. Es fehlen Details, wie etwa die Effizienz vor dem Tor. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und die Weiterentwicklung des Teams. Das erste Ziel haben wir erreicht; beim anderen sind wir auf gutem Weg. Klar will ich nie verlieren, es schmerzt innerlich, aber nach aussen habe ich immer ein Lächeln im Gesicht, denn die Arbeit mit den Jungs macht grossen Spass», so der OB-Trainer.

