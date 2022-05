Das bz-Amateurspiel der Woche: FC Oberdorf - FC Eiken

bz-Amateurspiel der Woche Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Später Ausgleich des FC Eiken wird zum Aufstiegs-Spielverderber für den FC Oberdorf Der FC Oberdorf muss in der 4. Liga Gruppe 1 noch etwas länger auf den Aufstieg warten. Durch ein spätes Tor trennen sich die beiden Tabellenspitzen 1:1 und der FC Eiken darf weiter hoffen. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 16.05.2022, 11.58 Uhr

Nur noch wenige Minuten sind auf «z’Hof» in Oberdorf zu spielen und das Heimteam führt im Spitzenkampf gegen Eiken 1:0. Am Spielfeldrand versammeln sich bereits Spieler, die nicht zum Einsatz kamen und Zuschauer, denn dieser Spielstand hätte den Aufstieg bedeutet. Aber Heinz Gärtner wirkt in der 89. Minute als Spassbremse und würgt den Ball zum 1:1 für die Fricktaler ins Tor. Das Ergebnis geht in Ordnung und so wartet Oberdorf und hofft Eiken noch etwas länger.

Es muss etwas los sein in Oberdorf. Der Parkplatz platzt aus allen Nähten und all jene, die nach Anpfiff kommen, müssen einen Fussmarsch in Kauf nehmen. Das Interesse ist gross, denn der FC Oberdorf kann mit einem Sieg den Aufstieg klarmachen. Mag sein, dass dies in der ersten Hälfte beim einen und anderen doch etwas schwere Beine macht. Auf der anderen Seite sucht Eiken nicht mit allen Mitteln den Führungstreffer.

Doch dann erhöhen die Aargauer die Kadenz und erspielen sich die eine und andere heisse Aktion. Oberdorfs Goalie Cédric Krähenbühl muss dreimal eingreifen, um ein Gegentor zu verhindern. Erst als es auf die Pause zugeht, kommen die Oberbaselbieter besser ins Spiel und hätten bei einem Freistoss des unverwüstlichen Ramon Krattiger (38) gar in Führung gehen können. «Wir hatten mehr Ballbesitz, aber in der ersten Halbzeit haben sich die beiden Spitzenteams neutralisiert», fasst Oberdorfs Trainer Alessandro Buccigrossi zusammen.

Offener Schlagabtausch in den letzten Minuten

In der Pause passt der Ende Saison scheidende Trainer Buccigrossi das System etwas an. Jetzt greift das Heimteam schneller an, geht resoluter in die Zweikämpfe und ist variabler in den Vorstössen. Eiken muss nun vermehrt verteidigen. Kurz nach Wiederbeginn hat Oberdorfs David Spescha die Führung auf dem Kopf. Eikens Schlussmann Martin Wüthrich wehrt den Ball ab sowie auch weitere Abschlüsse. Kurz davor prallen Spescha und Eikens Spielertrainer Marc Troller mit den Köpfen zusammen.

Während Spescha mit einem Verband weiterspielt, kämpft Troller mit Schwindel und geht wenig später vom Platz. «Es war besser, dass ich aufhörte», sagt er später. Troller versucht stattdessen, von der Bank aus noch etwas Einfluss zu nehmen. In der 60. Minute geht Oberdorf in Führung. Liam Wenger erwischt Wüthrich am nahen Pfosten. Danach läuft alles für Oberdorf. Captain Nicolas Gentsch und Krattiger haben die Defensive im Griff und nach vorne sorgen Numa Tschopp, Jan Weber und Lars Lägeler für Gefahr. Trotz der Wärme und der Ausgangslage sei es ihnen gelungen, nochmals zuzulegen, sagt Troller nach dem Spiel.

In den Schlussminuten ist der Spitzenkampf dann ein offener Schlagabtausch. Nachdem Eiken-Goalie Wüthrich noch einen Kopfball von Lägeler spektakulär abwehren kann, tauchte Heinz Gärtner auf der anderen Seite vor Krähenbühl auf und bringt das Spielgerät am Schlussmann vorbei. Zu mehr reicht es aber nicht mehr.

Verdientes Ergebnis am Ende

«Wir versuchen sicher alles, wollen die verbleibenden drei Spiele gewinnen. Der späte Ausgleich stimmt uns optimistisch. Ich denke, aufgrund der ersten Hälfte geht das Remis auch in Ordnung», fasst Eikens Spielertrainer Troller die Ausgangslage zusammen. Er habe Oberdorf offensiver erwartet und habe sein Team daher anfangs defensiver spielen lassen.

Auch Oberdorfs Trainer Buccigrossi ist zufrieden:

«Ich kann mit dem späten Ausgleich leben. Gegen Frenkendorf machten wir das Siegestor erst in der Nachspielzeit, und das Ergebnis geht in Ordnung über die ganze Spielzeit betrachtet.»

Angesprochen auf den mitten in der heissen Aufstiegsphase bekanntgegebenen Abgang des Trainer-Teams per Ende Saison (Buccigrossi und Kevin Schneider übernehmen den Zweitligisten Gelterkinden), meint er. «Ich bin immer für offene und ehrliche Kommunikation. Wir hätten es nicht verheimlichen können und der Verein muss ja auf Trainersuche gehen. Die Spieler wussten es seit dem 3. Mai. Es ist also alles in Ordnung und hat keinen Einfluss auf den Aufstieg.»

Am Samstag spielt Oberdorf bei Diegten-Eptingen, dem Klub, wo Buccigrossi zuvor als Trainer tätig war. Dann kommt noch Virtus Liestal.

Die aktuelle Tabelle der 4. Liga Gruppe 1. sfv