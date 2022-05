Das bz-Amateurspiel der Woche: FC Liestal - SV Muttenz

bz-Amateurspiel der Woche Die Joker sorgen für den Sieg: Muttenz verpasst mit der Niederlage gegen Liestal die Chance den Aufstiegskampf enger zu machen Der FC Liestal besiegt den SV Muttenz mit 4:1 und bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz. Muttenz verpasst damit den Anschluss an die Aufstiegsplätze und bleibt auf Rang sechs. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 09.05.2022, 11.26 Uhr

«Wenn es läuft, dann halt richtig», meint Liestal-Trainer Sohail Bamassy lachend nach dem Sieg. Auf der anderen Seite fasst Muttenz Trainer Peter Schädler das Spiel zusammen: «Unsere Leistung heute wurde nicht belohnt.» Das Verdikt in diesem Derby ist klar, aber von der gezeigten Leistung her wäre Muttenz als Sieger keine Überraschung gewesen.

Das Foul zum Elfmeter-Kim Meier berührt das Bein von Berkay Isiklar. Edgar Hänggi Der Einsatz heiligt die Mittel - Liestals Joel Stampfli. Edgar Hänggi Florian Müller brachte Liestal in Führung. Edgar Hänggi Liestals zweiter Treffer durch Sven Hirschi. Edgar Hänggi Meier stoppt Isiklar. Edgar Hänggi Starke Abwehr von Elias Fluri gegen Leandro Gaudiano, den besten SVM-Spieler. Edgar Hänggi Tobias Borer zum Ersten. Edgar Hänggi Tobias Borer zum Zweiten. Edgar Hänggi Wieder eine Chance verpasst - Berkay Isiklar. Edgar Hänggi

«So ist Fussball», meint Schädler nachdem er aus der Kabine kommt, wo er seinen Spielern zur Leistung gratulierte. «Ich nehme das Resultat klar auf meine Kappe. Aber auch die Leistung, die das Team gezeigt hat.» Ihn hätte die Ausgangslage zum Handeln gezwungen, erklärt der erfahrene Trainer:

«Mit drei Punkten hätten wir den Aufstiegskampf noch enger gemacht und vor allem wären wir dank der tollen Rückrunde ebenfalls in diesen Anwärter-Kreis gerutscht. Daher passte ich die Aufstellung dem Ziel an und ging totales Risiko.»

Dabei muss Schädler auf gleich drei Defensiv-Grössen verzichten: Markus Tanner, Lukas Morger und Florian Mackes. Die Gäste haben ebenfalls auf wichtige Spieler zu verzichten. Doch sowohl Schädler als auch Bamassy streichen dies nicht heraus. «Man muss mit den Spielern arbeiten, die man zur Verfügung hat», sagt Bamassy.

Der Beginn ist ganz nach dem Geschmack der Gäste. In der 14. Minute kann SVM-Keeper Lukas Hipp einen Ball nur zur Seite abwehren und diese Chance lässt sich Florian Müller nicht entgehen. Liestal scheint der Favoritenrolle gerecht zu werden.

Der Gegentreffer beflügelt allerdings das Heimteam. Muttenz forciert nun die Gangart und kommt immer wieder zu Abschlüssen. Kim Meier im Kasten der Liestaler hat alle Hände voll zu tun und so ist dann auch der Ausgleich hochverdient. Meier berührt Berkay Isiklar, so dass der Schiedsrichter keine Wahl hat und auf Elfmeter entscheidet. Samy Hasler trifft sicher. Muttenz hat mehr Ballbesitz, weit mehr Abschlüsse und zeigt ein gefälliges Spiel. «Ich bin mit dem Spiel bisher zufrieden, aber wir müssten führen», meint Schädler.

Volles Risiko wird nicht belohnt

Nach dem Wiederanpfiff ändert sich nichts. Muttenz ist im Vorwärtsgang und Liestal versucht es mit schnellen Gegenstössen. Wenn Bamassy am Ende sagt, dass es halt einfach gut laufe, dann erklärt das auch seine Wechsel. Mit Houssem Hablani, Dimitri Sidler und Tobias Borer kommen Spieler, die entweder Tore erzielen oder dazu die Vorlage liefern und mit Kevin Schreiber und Diego Stöckli sorgen zwei Offensivspieler dafür, dass Muttenz sich mehr auf die Defensive konzentrieren muss.

Das ist vor allem nach dem 1:2 ein Problem, welches durch Sven Hirschi erzielt wird, der eine Flanke von Hablani aus wenigen Metern verwertet. Muttenz wirft nun alles nach vorne. «Selbst ein Unentschieden hätte uns ja nichts gebracht», erklärt Schädler. Dass man auch in wenigen Einsatzminuten erfolgreich sein kann, beweist Borer. Bamassy bringt ihn in der 86. Minute. Fünf Minuten später verwertet er eine Flanke von Sidler zum 3:1 und in der 94. Minute kommt er nach einer Flanke von Hablani alleine vor Meier zum Kopfball.

«Wir haben heute eines unserer schwächeren Spiele gezeigt», relativiert Bamassy das Ergebnis. «Muttenz hat ein starkes Team. Wichtig war der zweite Treffer. Da kam unsere Stärke bei Standards wieder zum Tragen. Wir bekamen dann mehr Räume.» Bamassy betont aber auch, dass man längst nicht mehr von Zufall reden darf, dass sein Team auf einem Aufstiegsplatz stehe.

«Wir haben uns in der Rückrunde eine Winner-Mentalität angeeignet. Ich habe ein breites Kader und kann, wie heute, mit den Einwechslungen Qualität bringen. Aber es ist noch ein langer Weg und wir müssen spielerisch wieder mehr machen.»

Schädler ist zwar enttäuscht, aber auch schnell wieder auf das Wesentliche fokussiert. «Wir haben vor und während der Saison so viele Spieler verloren und nicht gejammert, sondern gearbeitet. Muttenz hat viele junge, talentierte Spieler. Bei den A-Junioren wird sehr gut gearbeitet und das sieht man jetzt. Deswegen sage ich ja, dass ich auch die gezeigte Leistung auf die Kappe des Trainer-Teams nehme. Dieser Equipe gehört die Zukunft, auch wenn es auf die neue Saison wieder Änderungen geben wird.»

