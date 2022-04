Last-Minute-Punkt für die geschundene OB-Seele gegen Concordia

bz-Amateurspiel der Woche Last-Minute-Punkt für die geschundene OB-Seele im Aufstiegsknüller gegen Congeli In der 2. Liga interregional erkämpft sich der BSC Old Boys dramatisch einen Punktgewinn gegen den FC Concordia Basel. Während OB sehr früh und sehr spät trifft, scheitert Congeli am eigenen Unvermögen und am Aluminium. Der eine Punkt bringt beiden Mannschaften im Aufstiegsrennen nur wenig. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 10.04.2022, 13.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Doppeltzorschütze Onur Akbulut (vorne) wird von Toufik Zerarag gefoult. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Hoch das Bein: Concordias Denis Temelkov zeigt totalen Einsatz. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Marco Mandal (links) kämpft gegen OB-Captain Pascal Rietmann um den Ball. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Manuel Alessio gleicht für seine Farben zum 1:1 aus. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Karim Barry (links) kann sich gegen Miroljub Obradovic durchsetzen. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Abdoulhadri Sylla (rechts) stoppt Concordias Manuel Jenni. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Raffael Fonseca (Mitte) wird von Denis Temelkov gefoult. Es gibt für die Old Boys einen Penalty in der Nachspielzeit. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region Onur Akbulut lässt sich die Chance nicht entgehen und gleicht spät zum 2:2 aus. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Onur Akbulut ist ein wertvoller Spieler für die Old Boys. Im Stadt-Derby gegen Concordia Basel wurde er noch etwas wertvoller. Der erfahrene Mittelfeldspieler konnte zwei Elfmeter treten. Den einen nach zwei Minuten, den anderen tief in der Nachspielzeit. Beide verwandelte er und bescherte seinem Team den ersten Punkt in der Rückrunde. Ein Remis, das beide Teams zwar nicht wesentlich weiterbringt, da aber Dornach in Liestal verlor, kommen sowohl OB als auch Congeli dem Leader dennoch einen Punkt näher. Für Gelbschwarz jedoch weit wichtiger: Dieses späte Erfolgserlebnis könnte den Knoten platzen lassen und dafür sorgen, dass die Equipe von Jonas Uebersax an die Leistungen aus der Vorbereitung anknüpft.



Der Druck war immens für das Heimteam. Nach drei Niederlagen musste gegen Congeli ein Sieg her. Wohlwissend, dass die Equipe von Nikola Marunic spielstark ist und ebenfalls gewinnen musste. Die Begegnung begann für die Old Boys mit der frühen Führung ideal. «Wir verpassten danach das 2:0, das in unseren guten ersten 20 Minuten möglich gewesen wäre», blickt Trainer Uebersax zurück.

Concordia fehlt das Abschlussglück

Doch dann wurden die Gäste immer spielbestimmender. Abschlüsse in Tornähe wurden beim Heimteam hingegen immer weniger, während die Gäste zu Ausgleichschancen kamen. Etwa als Manuel Alessio in der 25. Minute nur einen Schritt zu spät kam und Cenk Fidan die Gefahr klären konnte. In der 39. Minute kam Mihael Validzic im Strafraum zum Abschluss. Der Ball kullerte jedoch quer vor dem Tor vorbei ins Aus. «Wir benötigen derzeit zu viele Chancen für Tore. Wenn dich dann auch noch das Abschlussglück verlässt, kommt es eben so heraus», meinte Mergim Ahmeti dazu. Ein Beweis dafür, dass die Gäste in den rund 25 Minuten vor der Pause den Ton angaben, war, dass Concordia-Schlussmann Corsin Schüpbach in der Pause Aufwärmübungen absolvierte.



Blauweiss begann auch die zweite Hälfte druckvoll und wurde in der 55. Minute belohnt. Alessio liess sich, schön freigespielt, alleine vor Fidan die Chance nicht entgehen. Die Zweikämpfe wurden nun härter geführt. Kein Team wollte einen Ball verloren geben. Das Heimteam setzte die Abwehr der Gäste aber nie richtig unter Druck und erzwang so keine Fehler. In der 70. Minute zog Ahmeti, der immer wieder mit viel Zug in Richtung des OB-Strafraums zog, mit dem Ball davon. Tizian Wilhelm versuchte ihn mit beiden Händen zu stoppen, liess Ahmeti dann wieder los und der Congeli-Flügel schoss das Spielgerät zwischen Wilhelm und Abdoulhadri Sylla hindurch und an Fidan vorbei zum 2:1.

Die Spiele der 2. Liga interregional Gruppe 3 - 18. Runde FC Liestal - SC Dornach 2:1; BSC Old Boys - FC Concordia Basel 2:2; SV Muttenz - SC Binningen 3:2; FC Spiez - Konolfingen, FC Lerchenfeld - FC Moutier, FC Tavannes/Trameln - FC Courtételle alle verschoben Am Sonntag: FC Ajoie-Monterri - FC Bubendorf

Jetzt musste das Heimteam reagieren. Sollte tatsächlich das vierte Spiel in Serie mit einer 1:2-Niederlage enden? OB war zwar nun mehrheitlich im Angriff, aber die Konter der Gäste, bei denen Captain Diogo Carvalho in der Abwehr sehr sicher spielte, waren immer gefährlich. In der 84. Minute traf Alessio mit einem Schuss aus halblinker Seite nur die Latte. Im Gegenzug berührte Schüpbach den Ball ausserhalb des Strafraums, was zu einem Freistoss führte. Concordia verteidigte das Tor mit der kompletten Mannschaft, doch Ugur Findik zielte zu hoch.

Die Aufstiegsfavoriten tun sich schwer

In die Druckphase der Old Boys kam der Platzverweis von Sylla nach einem Foul an Congeli-Akteur Alessio. Auf beiden Trainerbänken standen jetzt alle und die Gesichter der Trainer waren angespannt. Es lief die Nachspielzeit, als Raffael Fonseca nach einer Flanke am hinteren Fünfereck von Denis Temelkov gefoult wurde. «Ich wollte unbedingt noch etwas am Ergebnis korrigieren. Wir befinden uns in einem psychologischen Tief. Ich hoffe, wir finden jetzt heraus», erklärt Fonseca. Akbulut hatte die Nerven und traf. Trainer Uebersax, dem doch ein Stein vom Herzen gefallen sein dürfte meinte:

«Wir haben den Ausgleich erzwungen. Es ist zwar nur ein Punkt, aber das Erfolgserlebnis könnte bei uns den Knoten platzen lassen.»

«Der Sieg wäre verdient gewesen. Wir haben momentan kein Abschlussglück, denn wir hätten das Spiel lange vorher entscheiden können. Noch ist aber alles drin», blickt Ahmeti bereits voraus. An die 300 Zuschauer wussten am Ende wie die Beteiligten auf dem Rasen nicht so recht, was sie mit dem Ergebnis anfangen sollten. Es ist erstaunlich, mit welchen Problemen die Aufstiegsfavoriten der 2. Liga interregional kämpfen. So verlor Leader Dornach in Liestal sein zweites Spiel in Folge. Noch ist alles möglich, denn es stehen noch brisante Direktduelle an.

Die Rangliste

2. Liga interregional

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen