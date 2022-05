Der FC Reinach gewinnt gegen den FC Birsfelden 4:2 in der 2. Liga

bz-Amateurspiel der Woche Reinach war beim 4:2 zu stark für Birsfelden, aber der Glaube an den Ligaerhalt lebt Der abstiegsgefährdete FC Birsfelden musste in Reinach mit einer 2:4-Niederlage vom Platz. Dennoch lebt die Hoffnung für den Tabellenletzten der 2. Liga Nordwestschweiz nach dem zweiten Trainerwechsel der Saison weiter. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 02.05.2022, 09.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tobias Böhlen trifft per Kopf zum dritten Reinacher Tor. Edgar Hänggi

Nach dem zweiten Trainerwechsel in dieser Saison und dem deutlichen 5:0-Heimsieg gegen Dardania vom letzten Samstag, waren die Augen der Zuschauer in Reinach auf die Hafenstädter aus Birsfelden gerichtet. «Wir stiegen motiviert in die Rückrunde ein. Im Glauben, den Anschluss an die Teams über dem Strich herstellen zu können. Die Niederlage im ersten Match in Sissach war nicht das, was wir gebraucht hatten. Und ein Punkt aus vier Begegnungen ist in unserer Situation zu wenig», sagt Roland Fullin.

Der Birsfelder Sportchef geriet in ein Dilemma. Er hatte ja erst im Winter Ivano Chiaradia als Trainer geholt, damit der zusammen mit Maurizio Russo das Team noch zum Ligaerhalt führt. Dennoch beschreibt Fullin die Situation nach dem schlechten Rückrundenstart und der Niederlage gegen Gelterkinden so: «Ich hatte zwei Optionen. Entweder ich stelle den Trainer frei und übernehme selbst die Verantwortung. Oder ich lasse es, wie es ist, und alles geht seinen Lauf.»

Fullin wählte Option eins. «Ich bin zu lange im Geschäft, sodass mir klar war, dass wir trotz dem 5:0 gegen Dardania nicht über Nacht zu einer völlig anderen Mannschaft wurden und jetzt nur noch gewinnen.» Er sei jedoch überzeugt, dass die Spieler nun definitiv wissen, was zu tun ist.

Birsfelden zeigt sich verbessert

Augenfällig war, dass in Reinach ein Birsfelder Team auf dem Platz stand, das an seine Chancen glaubt. Der Kampfgeist war da, es wurde versucht, den Ball in den Füssen zu haben, und in den Zweikämpfen wurde nicht zurückgezogen. Zweimal scheiterte Bruno Müller nurzu Beginn nur knapp.

Auch Reinach kam mehrmals gefährlich bis zum Strafraum, konnte Kusthrim Jusaj im Birsfelder Tor aber nicht beunruhigen. Es war dann Moreno Damiano in der 38. Minute, der nach einer Flanke von Dario Vogel per Kopf zum 1:0 für Birsfelden traf. Das war ein Weckruf für das Heimteam. Niklas Knörnschild, einer der jungen Hoffnungsträger in Reinach, tauchte nach Zuspielen in die Tiefe zweimal alleine vor Jusaj auf, reüssierte jedoch nicht.

Reinach wechselt in der Pause den Sieg ein

«Es war eine mentale Sache», erklärte Reinachs Trainer Patrick Zenhäusern. «Waren wir in der Lage, gegen das Schlusslicht unser Spiel zu machen und eine gute Leistung zu bringen? Nein!» Zusammen mit Pierluigi Spallino sprach er in der Kabine Klartext und wechselte den Erfolg ein.

Tobias Böhlen und Misha Wyden sorgten für mehr Schwung. Knörnschild erkämpfte sich den Ball, spielte Wyden auf der linken Seite frei und der traf in der 56. Minute ins weitere Eck. Zwei Minuten später erkämpfte sich Knörnschild in der Platzmitte erneut einen Ball. Der gelangte nach rechts zu Yannis Friedli und nach dessen Zuspiel in den Strafraum beförderte Claude Schmidlin den Ball ins nahe Lattenkreuz.

Jetzt hatte das Heimteam das Spiel im Griff. Doch in der 81. Minute kam Ruben Kotlar nach einem abgewehrten Freistoss am rechten Pfosten an den Ball und bezwang Joel Gerster zum 2:2-Ausgleich. «Wenn du kurz vor Spielende einen Punkt im Sack hast, musst du den verteidigen und die Bälle halt auch einfach mal weghauen», ärgerte sich Fullin.

Doch es war das Spiel des jungen Reinachers Wyden. In der 87. Minute zog er von der linken Seite den Ball herrlich vor das Tor, wo sich Böhlen hochschraubte und Jusaj mit einem Kopfball bezwang. Kaum angespielt, schickte Stefano Lucchi Wyden auf die Reise und der erzielte sein zweites Tor.

«Wir haben das System umgestellt und spielen disziplinierter. Wir trainieren auch etwas anders. Ich denke, das alles macht als Gesamtpaket den Unterschied aus. So lange die Chance besteht, glauben wir an den Klassenerhalt», erklärt Fullin.

Gegner Zenhäusern war froh, dass sich seine Spieler nach der Pause steigerten und es freut ihn, dass junge Spieler Akzente setzten. «Wir leben vom Kollektiv, da ist jeder wichtig. Wir sind auf jeden Fall als Team gewachsen und freuen uns, jetzt an den beiden Top-Teams der Liga Mass zu nehmen. Am 10. Mai sind wir in Allschwil und am 15. Mai kommt Pratteln zu uns.» Auch für die Reinacher Trainer gilt: die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch im Gegensatz zu Birsfelden geht es ums andere Tabellenende.

Die Bilder vom Spiel:

Vilson Hylaj bekommt die Einsatzfreudigkeit von Niklas Knörnschild zu spüren. Edgar Hänggi Das Birsfelder Trainerduo Roland Fullin (rechts) und Maurizio Russo Edgar Hängg Die Zweikämpfe wurden konsequent geführt: Birsfeldens Dario Vogel gegen Yannis Friedli Edgar Hänggi Kevin Schiffer scheitert an Joel Gerster. Edgar Hänggi Misha Wyden und Tobias Böhlen sorgten nach der Pause für den Umschwung. Edgar Hänggi Niklas Knörnschild wird von Anthony Malik Michaca gestoppt. Edgar Hänggi Packendes Duell: Claude Schmidlin gegen Birsfeldens Albnor Demhasaj Edgar Hänggi Tobias Böhlen trifft per Kopf zum dritten Reinacher Tor. Edgar Hänggi

Resultate und Tabelle:

2. Liga Nordwestschweiz. 21. Runde: Aesch - Pratteln 1:1. Gelterkinden - Old Boys 3:2. Möhlin-Riburg - Riehen 1:2. Wallbach-Zeiningen - Muttenz 3:1. Reinach - Birsfelden 4:2. Dardania - Allschwil 0:3. – Rangliste: 1. Pratteln 20 Spiele/45 Punkte. 2. Allschwil 20/41. 3. Reinach 21/40. 4. Aesch 21/36. 5. Wallbach-Zeiningen 20/26. 6. Old Boys 21/25. 7. Gelterkinden 21/23. 8. Muttenz 20/22. 9. Möhlin-Riburg 21/21. 10. Riehen 20/20. 11. Dardania 21/17. 12. Sissach 20/12. 13. Birsfelden 20/8.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen