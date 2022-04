Die FCB-Frauen verlieren zuhause gegen Servette

bz-Amateurspiel der Woche So gut wie lange nicht reicht (noch) nicht: Die FC Basel-Frauen verlieren zuhause gegen Servette Vor den letzten beiden schwierigen Saisonspielen gegen die Teams aus Zürich verlieren die FCB-Frauen zuhause mit 0:2. Edgar Hänggi Jetzt kommentieren 17.04.2022, 23.23 Uhr

Vanesa Hoti hat ihre Gegenspielerin im Griff Edgar Hänggi Tyara Buser setzt sich energisch durch Edgar Hänggi Riesenmöglichkeit für Tyara Buser zum Ausgleich Edgar Hänggi Michèle Tschudin vereitelt Chance von Maria Francisca Cardoso Edgar Hänggi Michèle Tschudin stoppt Léonie Fleury regelwidrig Edgar Hänggi Eleni Markou spektakulär Edgar Hänggi Danique Stein war mit ihren Spielerinnen zufrieden Edgar Hänggi

Nach dem Schlusspfiff setzt sich FCB Trainerin Danique Stein kurz auf die Bank, atmet durch und geht erst dann zum Kreis, den Staff und Spielerinnen bilden. Wie gewohnt geht sie das gesamte Spiel über emotional mit.

«Die Spielerinnen haben den Matchplan perfekt umgesetzt und wir waren so nahe an Servette wie lange nicht. Die Enttäuschung überwiegt jetzt, weil ein Punkt möglich gewesen wäre. Aber ich kann dem Team keinen Vorwurf machen.»

Das Spiel beginnt denkbar schlecht für die Rotblauen. In der vierten Spielminute ist Malena Cruz nach einer Flanke von der linken Seite mit dem Kopf aus fünf Metern schneller am Ball als Lou Bénard und Michèle Tschudin hat keine Abwehrchance. Würde der Meister die Baslerinnen jetzt vorführen? Seit Danique Stein das Team führt, sind Entwicklung und Handschrift deutlich erkennbar. Vor allem lassen sich die Spielerinnen durch Gegebenheiten auf dem Platz nicht mehr destabilisieren. Der Wille, nicht mit einer Niederlage in die Osterpause gehen zu müssen, ist sichtbar in den Zweikämpfen, die nun laufend gewonnen werden.

Basel dominiert den Meister phasenweise, hat mehr Ballbesitz, gewinnt mehr Zweikämpfe und hat auch mit den Gegenangriffen der Genferinnen kaum Probleme. Eines jedoch fehlt und daran muss noch gearbeitet werden. Es werden zu wenig klare Torchancen kreiert und wenn man dann eine hat, fehlt es an der Effizienz.

Etwa, als Tyara Buser in der 17. Minute alleine vor Inès Teixeira Pereira scheitert. «Wir sind mental auf der Höhe, aber irgendwann musst du Tore erzielen, damit dann auch die Balance wieder stimmt», weiss Stein natürlich, dass hier noch eine Baustelle ist. So gehen die Baslerinnen zurück in die Kabine im Wissen, dass in diesem Match etwas drin liegt.

Nach der Pause ändert sich jedoch das Spielgeschehen. Daran sind wohl beide Teams im gleichen Mass beteiligt. Der FCB lässt etwas nach und die Genferinnen legen zu. Sie spielen nun den Ball schneller, wechseln die Seiten und können auf die Art mehr Druck erzeugen. Noch steht die von Captain Melanie Huber organisierte Defensive jedoch sicher. Die beste Ausgleichschance hat nach einer Stunde erneut Tyara Buser. Sie lässt die gesamte Servette-Abwehr stehen, zieht geschickt etwas nach rechts, so dass die Torhüterin ihre rechte Seite komplett öffnet. Buser verzieht jedoch die Schussabgabe und das Spielgerät prallt vom Aussenpfosten ab.

Buser macht vieles richtig. Damit dann auch Tore aus solchen Aktionen herausschauen, muss der Knoten platzen und das wiederum durch einen Torerfolg. So einfach Fussball ist, so kompliziert ist er manchmal. Die Entscheidung fällt in der 80. Minute. Nach einem weiten Ball auf die linke Seite kann Léonie Fleury freistehend Richtung Fünfmeterraum laufen. Tschudin sieht die Gefahr kommen, läuft ihr jedoch etwas zu schnell entgegen und nach dem Körperkontakt bleibt dem Schiedsrichter nur der Penaltypfiff. Tschudin sagt nach dem Spiel:

«Es war noch alles offen im Spiel und da traf ich halt die Entscheidung, aktiv die mögliche Entscheidung zu verhindern. Es kam dann anders heraus.»

Alyssa Lagonia lässt Tschudin keine Abwehrchance. In den Schlussminuten bewahrt die Torhüterin ihr Team gleich mehrmals vor einem weiteren Gegentreffer und riskiert dabei Kopf und Kragen. «Wir waren sehr nahe dran und müssen weiterarbeiten, dann klappt es. Wer weiss, vielleicht kreuzen sich unsere Wege dann in den Playoffs erneut», blickt Danique Stein schon wieder in die nahe Zukunft.

«Natürlich ärgert die Niederlage. Es war ein Spitzenkampf und uns war bewusst, dass wir mit einem Sieg alle noch näher zusammenrücken würden. Wir haben gut gespielt und sahen, wie nahe dran wir sein könnten, wenn wir dann auch unsere Tore machen», meint Tschudin, die nach Spielschluss Autogramm- und Selfie-Wünsche zu erfüllen hat.

Am 24. April spielt Basel beim FCZ und am Mittwoch, 27. April, dann zuhause gegen GC. Anschliessend kommt es erstmals zu Playoffs.

