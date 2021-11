CEV Challenge Cup Hochspannung im Löhrenacker: Doch am Ende scheidet Sm'Aesch gegen Lugoj aus Sm’Aesch Pfeffingen gelingt der Coup im CEV-Challenge Cup trotz heroischem Kampf mit der 1:3-Niederlage gegen Lugoj nicht. Paul Ulli 25.11.2021, 22.34 Uhr

Sm'Aesch gibt am Donnerstagabend im Löhrenacker wirklich alles, doch es sollte nicht genug sein. Archiv/ Sacha Grossenbacher

Die Stimmung im Team war schon vor Beginn dieser Partie gut. Und dies trotz dem verletzungsbedingten Ausfall von Mittelblockerin Tarah Wylie, sie wurde am Spieltag am Kreuzband operiert. «Wir wollen in die nächste Runde einziehen. Heute machen wir den Sack zu», war nicht nur von Head-Coach Andy Vollmer zu hören. An grossem Selbstvertrauen fehlte es also nicht, als sich Capitaine Madlaina Matter und ihre Teamkolleginnen anschickten, den 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen. Doch ganz so einfach war es nicht.