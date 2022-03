Conference League Die geliebte Skandalnudel: Der FCB-Gegner Olympique Marseille im Porträt Der Mythos von FCB-Gegner Olympique Marseille und die Beliebtheit im ganzen Land fusst auf grossen Akteuren, unvergesslichen Spielen und dubiosen Machenschaften. Jakob Weber aus Marseille Jetzt kommentieren 10.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Moment des grössten Triumphs: Am 26. Mai 1993 stemmt Captain Didier Deschamps den Champions-League-Pokal. Imago

Über 52'000 Zuschauer kommen in dieser Saison im Schnitt zu den Heimspielen von Olympique Marseille ins Stade Vélodrome, das seit dem Umbau 1998 keine Velobahn mehr hat. L’OM hat mit Abstand die meisten Fans Frankreichs, dabei hätte es zahlreiche Gründe gegeben, dem neunfachen Meister die Liebe zu entziehen.

Der grösste Skandal der bald 123-jährigen Historie des Gründungsmitglieds der Ligue 1 spielt sich im Jahr 1993 ab. L’OM wird zu dieser Zeit von Bernard Tapie geführt. Der frühere Formel-3-Fahrer investierte ab 1986 viel Geld in den Klub. Geld, das Tapie, wie sich herausstellen sollte, aber gar nicht besass.

Sportlich führte der Unternehmer und Politiker Olympique Marseille zu vier Ligatiteln in Serie. Auch international spielten sich die Franzosen – für ein Jahr sogar unter Sportchef Franz Beckenbauer – mit Stars wie Jean-Pierre Papin, Rudi Völler, Klaus Allofs und Jean Tigana 1990 ins Halbfinale des Pokals der Landesmeister (2:1, 0:1 gegen Benfica Lissabon), 1991 ins Finale (3:5 nach Penaltyschiessen gegen Roter Stern Belgrad) und 1993 ins Endspiel der neu gegründeten Champions League. Marseilles Rekordtorschütze Papin (fünf Mal in Serie Torschützenkönig in Frankreich) war vor der Saison gewechselt und spielte im Finale für den Gegner. Doch das änderte nichts daran, dass L’OM durch ein Kopfballtor von Basile Boli mit 1:0 gegen AC Mailand gewann.

Mit Team-Doping zum Champions-League-Sieg

Doch mit rechten Mitteln ging es im Mai 1993 nicht zu und her. Schnell kam heraus, dass Tapie drei Spielern von Ligagegner Valenciennes sechs Tage vor dem Champions-League-Finale je 40000 Franken Bestechungsgeld gezahlt hatte. Und Mittelfeldspieler Jean-Jacques Eydelie gestand 2006, dass vor dem Spiel allen Marseille-Spielern ausser Völler eine unbekannte leistungssteigernde Substanz injiziert worden war. Während die Uefa L’OM den Champions-League-Titel wegen Verjährung nicht aberkannte, musste Marseille wegen nachweislicher Bestechung 1994 zwangsabsteigen. Tapie meldete kurz darauf Privatinsolvenz an und sass sechs Monate im Gefängnis.

Die Geschichte von L’OM ist in dieser Zeit auch eng mit dem deutschen Sportartikelhersteller Adidas verbunden. So war es Tapie, der 1990 80 Prozent der Anteile kaufte. Vorstandsvorsitzender bei Adidas war zu diesem Zeitpunkt der spätere FCB-Präsident René C. Jäggi. 1994 verkaufte Tapie seine Anteile an die Bank Crédit Lyonnais, welche die Aktien kurz darauf an Robert Louis-Dreyfus verkaufte. Und der Schweiz-Franzose war ab 1996 auch Eigentümer von Olympique. Dreyfus, der als Adidas-Chef gemäss unterschiedlichen Medienberichten auch in der Sommermärchen-Affäre 2006 eine Rolle spielen soll, hatte auch schon 1997 in Marseille die Justiz am Hals.

1996 wurde Bernard Tapie bei seiner Ankunft vor Gericht von Polizisten begleitet. EPA

Wegen illegalen Transaktionen in Zusammenhang mit Spielertransfers und hinterzogenen Sozialabgaben wurden er und zwölf weitere Personen aus dem Dunstkreis von L’OM zu Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt.

Erst 2016 endete die Ära Dreyfus in Marseille, als dessen Frau Margarita ihre Anteile an den US-Unternehmer Frank McCourt verkaufte, dem der Klub noch heute gehört.

Immer wieder für einen sportlichen Exploit gut

Trotz der dubiosen Machenschaften im Hintergrund feierte Marseille nach dem Wiederaufstieg sportliche Erfolge. National wurde man 2007, ‘09, ‘11, ‘13 und 2020 Vizemeister und 2010 holte L’OM zuletzt den Titel.

Auch international ist Marseille immer wieder für einen Exploit gut. Dreimal verlor L’OM in den letzten 23 Jahren das Finale des Uefa-Cups respektive der Europa League. 1999: 0:3 gegen Parma, 2004: 0:2 gegen Valencia und 2018: 0:3 gegen Atlético Madrid.

In diesem Jahr ist Olympique Marseille (250 Millionen Franken Marktwert) zusammen mit Leicester City (513 Mio) und der Roma (390 Mio) auf dem Papier der Favorit auf den Conference-League-Titel. Doch auch aktuell wird Marseille von Skandalen heimgesucht. Im Kreuzfeuer steht diesmal ein Spieler: Dimitri Payet.

Der Spielmacher streikte sich bereist mehrfach zu neuen Arbeitgebern, lehnte während der Pandemie eine Gehaltskürzung ab und feuerte im August gegen Nizza eine auf ihn geworfene Plastikflasche zurück in den Fansektor, worauf die Ultras das Spielfeld stürmten und einen Spielabbruch provozierten. Im Dezember war ein erneuter Flaschenwurf auf Payet aus dem Lyon-Sektor erneut der Grund für eine Unterbruch der Partie.

Doch auf dem Rasen hat Marseilles Trainer Jorge Sampaoli – er trainierte 2016 den FC Sevilla, bei dem damals FCB-Trainer Guillermo Abascal Juniorentrainer war – seinen Exzentriker in den Griff bekommen. Payet hat seit Sommer sieben Kilo abgespeckt und ist mit elf Toren und elf Assists einer der wichtigsten Spieler des Teams und damit das perfekte Symbol dafür, dass bei Olympique Marseille sportlicher Erfolg und Skandale nach wie vor nah beieinander liegen.

Geld, Punkte und Prestige Darum geht es für den FC Basel Wie schon vor zwei Jahren ist der Meisterzug für den FC Basel abgefahren, wenn die internationalen K.o.-Spiele beginnen. Damals besiegte der FCB unter Marcel Koller Nikosia und Frankfurt, um ans Finalturnier der Europa League zu reisen, wo gegen Donezk im Viertelfinale Schluss war. Durch den europäischen Exploit rettete der FCB seine Saison und heimste nebenbei auch noch lukrative Uefa-Prämien ein. In dieser Saison hat der FCB in der Conference League bereits 8,2 Millionen Franken an Uefa-Geldern eingenommen. Für das Überstehen der Achtelfinals käme eine weitere Million dazu, und David Degen hat bereits überschwänglich das Finale in Tirana als Ziel bezeichnet. Der FCB spielt international auch für die Schweiz. Durch die Erfolge von Basel und mit Abstrichen auch YB resultiert in der Fünfjahreswertung aktuell Rang 14. Bleibt das bis Saisonende so, wären ab 2022/23 wieder zwei Teams aus der Schweiz für die Champions-League-Qualifikation und eines für die Europa-League-Ausscheidung spielberechtigt. Und zwei weitere Teams dürften in der Conference League ran.

Die Bilder vom Mittwoch:

David Degen war am Mittwochmorgen ebenfalls am Euro Airport, um mit der Mannschaft das Flugzeug nach Marseille zu besteigen. Daniela Frutiger/Freshfocus Für Trainer Guillermo Abascal ist es der erste Auftritt auf internationalem Parkett. Daniela Frutiger/Freshfocus Der 32-jährige Spanier hat sein Ticket bereits in der Hand. Daniela Frutiger/Freshfocus Gut gelaunt, als ginge es in die Flitterwochen: Joelson Fernandes und Pajtim Kasami Daniela Frutiger/Freshfocus Cool drauf: Sebastiano Esposito und Assistenztrainer Ognjen Zaric Daniela Frutiger/Freshfocus David Degen schaut fragend in die Weite. Er hat das Finale in Tirana als Ziel ausgegeben. Allerdings bevor die Losfee Altin Lala Olympique Marseille zog. Daniela Frutiger/Freshfocus In Abwesenheit von Valentin Stocker wird Fabian Frei den FC Basel als Captain anführen. Daniela Frutiger/Freshfocus Kaderplaner Philipp Kaufmann und Trainer Guillermo Abascal diskutieren. Gut möglich, dass es hier um die Taktik fürs Spiel geht. Daniela Frutiger/Freshfocus Dan Ndoye und Guillermo Abascal geben an der Pressekonferenz vor dem Spiel Auskunft. Georgios Kefalas / EPA Strahinja Pavlovic und Adam Szalai haben die Reise mit angetreten, obwohl sie international wegen dem spätern Transfer nicht spielberechtigt sind. Georgios Kefalas / KEYSTONE Das Stade Vélodrome ist ein Schmuckstück und fasst 68000 Plätze, von denen morgen nur rund ein Drittel gefüllt sein wird. Georgios Kefalas / KEYSTONE Basels treffsicherster Stürmer Fedor Chalov hat im Abschlusstraining gute Laune. Daniela Frutiger/Freshfocus Sebastiano Esposito trippelt konzentriert durch die Leiter. Daniela Frutiger/Freshfocus Auch Taulant Xhaka ist fokussiert. Ob er spielt, Daniela Frutiger/Freshfocus / Daniela Frutiger/freshfocus ...verrät Guillermo Absacal erst am Matchtag. Georgios Kefalas / KEYSTONE

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen