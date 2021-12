Der FCB spielt gegen Qarabag in der Conference League einen Final

Conference League Ohne Taktieren, ohne Umweg: Der FC Basel bestreitet gegen Qarabag einen kleinen Final im letzten Gruppenspiel Der FCB kann sich heute im «Final» gegen Qarabag direkt für den Achtelfinal qualifizieren und damit eine zusätzliche Hürde überspringen. Und diese wäre alles andere als klein. Céline Feller Jetzt kommentieren 08.12.2021, 17.55 Uhr

Das Hinspiel endete 0:0 in Baku. Im Rückspiel will der FC Basel um den sich in guter Form befindenden Pajtim Kasami (links) alles rein werfen, damit es zu einem Sieg reicht. Bild: Key (Baku, 16.9.2020)

«Keine zwei Meinungen» könne es geben, sagte Valentin Stocker vor zwei Wochen. Damals sitzt er in Almaty, weit weg von Basel, und wird via Video-Medienkonferenz gefragt, ob es das erklärte Ziel des FC Basel sei, mit einem Sieg im vorletzten Gruppenspiel der Basler in Almaty gegen Kairat die Ausgangslage für ein grosses Finale zu schaffen. Ein Finale im letzten Gruppenspiel, dem Heimspiel gegen Qarabaq. Ein Finale um den Gruppensieg in der Conference League. Nun, da der FC Basel dieses Ziel dank eines mühevollen Sieges in Almaty erreicht hat, steht dieses Finale bevor. Am heutigen Donnerstagabend spielt der FC Basel um den Gruppensieg.

Um 21 Uhr ist Anpfiff – und die Basler haben dabei alles in den eigenen Händen. Als Gruppenerster reicht dem FC Basel einen Unentschieden. Dies, weil die Basler bei aktueller Punktegleichheit mit dem Team aus Aserbaidschan ein Tor mehr geschossen haben als der heutige Gegner und die Direktbegegnung nicht mehr der entscheidende Faktor ist.

Deshalb bräuchte Qarabag einen Sieg, um dem FCB den Gruppensieg und die damit verbundene direkte Achtelfinal-Qualifikation noch wegzuschnappen. Angesichts der Bedeutung dieses ersten Platzes werden die Basler aber kaum auf Remis spielen. Patrick Rahmen erklärt die Devise für diesen «Final» um Platz 1 in der Gruppe.

«Es gibt kein Taktieren. Wir wollen unser Spiel machen. Wenn die Partie am Ende so verläuft, dass ein Punkt reicht, werden wir sicher nicht auf tutti gehen und riskieren, dass wir in einen Konter hineinlaufen. Wir gehen aber nicht in diese Partie, um einen Punkt zu holen, sondern um zu gewinnen.»

Grosse Namen im allfälligen Sechzehntelfinal

Denn bei diesem ersten Platz geht es nicht nur um Prestige. Dies selbstredend auch, schliesslich sind die Basler als Team mit dem dritthöchsten Klub-Koeffizienten aller Teilnehmer dieses Wettbewerbs hinter Tottenham und der AS Roma in die Gruppenphase gegangen, und es war stets klar, dass dies fast schon zu einem Gruppensieg verpflichtet.

Es geht darüber hinaus darum, eine unnötige weitere Hürde umgehen zu können. Denn der Modus dieser erstmals ausgetragenen Conference League besagt, dass nur die Gruppensieger direkt in die Achtelfinals einziehen, die Gruppenzweiten hingegen müssen in einer zusätzlichen K.o.-Runde antreten.

In diesem Sechzehntelfinal treffen die Gruppenzweiten der Conference League auf die Gruppendritten der Europa League. Vor dem dortigen letzten Spieltag heute bekleiden Teams wie Real Sociedad, Marseille, Fenerbahce, Napoli oder Celtic Glasgow diese Plätze und wären folglich potenzielle Gegner. Rahmen:

«Das wären attraktive Lose, aber entsprechend auch solche, die es schwierig machen würde, in den Achtelfinal zu kommen. Daher wollen wir diesen Schritt direkt schaffen.»

Werden die Basler Erster, bleibt dies also erspart. Ebenso zwei weitere Partien in einer Saison, in welcher der FC Basel alleine bis und mit heute Abend bereits 30 Pflichtspiele in den Beinen haben wird. Zu diesen Komponenten kommt noch die finanzielle hinzu.

Ein Gruppensieg und der direkte Sprung in die Runde der letzten 16 würde 650000 Euro bringen. Gewinnen die Basler gegen Qarabaq gar, gäbe es alleine dadurch heute Abend zusätzliche 1,45 Millionen Euro dazu. Diese käme on top zu den 6,152 Millionen Euro, welche sich die Basler in der Gruppenphase bereits erspielt haben.

Heisst: Nach dem letzten Gruppenspiel kann der FCB insgesamt auf 7,6 Millionen Euro Prämien kommen bei einem Sieg, bei einem Remis wären es 7,268 Millionen Euro.

Die Anreize für einen abschliessenden Sieg sind also ausreichend da. Auch hierfür dürfte es keinerlei zwei Meinungen geben beim FC Basel.

