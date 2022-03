Der FC Basel verliert in Marseille mit 1:2

Conference League Sebastiano Esposito schenkt dem FC Basel gegen ein dominantes Olympique Marseille spät doch noch Hoffnung Der FC Basel unterliegt im Achtelfinal-Hinspiel der Conference League Olympique Marseille nur mit 1:2, obwohl die Franzosen das Schweizer Aushängeschild im Eurpacup lange an die Wand spielen. Jakob Weber aus Marseille Jetzt kommentieren 10.03.2022, 23.09 Uhr

Der Torschütze zum 1:0 dreht jubelnd ab: Arkadiusz Milik überlistet Heinz Lindner aus elf Metern und stellt so die Weichen für die Auswärtsniederlage des FCB.

19 Minuten sind gespielt, als der FC Basel in Marseille bereits ins Hintertreffen gerät. Vielleicht auch verunsichert vom ohrenbetäubenden Lärm, den die beiden Heimkurven im Norden und Süden des berüchtigten Stade Vélodrome – angestachelt von den unschönen Fan-Scharmützeln im Vorfeld des Spiels vor dem Stadion – machen, hatte L’OM schon in Minute 9 zwei Duftmarken hinterlassen. Doch Cengiz Ünder (scheitert am Pfosten) und Dimitri Payet (trifft nur das Aussennetz) verpassen hier noch die Führung.

Doch nachdem Andy Pelmard nach einer Ecke und einer starken Parade von Heinz Lindner den freien Ball mit dem Fuss auf Kopfhöhe von Mattéo Guendouzi klärt und den Mittelfeldspieler am Kopf trifft, entscheidet der strenge Schiedsrichter Irfan Peljto auf Elfmeter. Und den verwandelt Marseilles polnischer Sturmtank Arkadiusz Milik frech mit einem Panenka-Lupfer.

Das Telegramm Marseille - Basel 2:1 (1:0) Stade Vélodrome. – 22’992 Zuschauer. – SR Irfan Peljto (BOH). – Tore: 19. Milik (Foulpenalty) 1:0, 68. Milik (Rongier) 2:0, 79. Esposito (Burger) 2:1. Marseille: Mandanda; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac (78. Peres); Kamara, Gerson; Guendouzi, Payet (78. Harit); Milik, Cengiz Ünder. Basel: Lindner; Tavares, Frei, Pelmard, Katterbach; Kasami, Xhaka (70. Burger); Ndoye, Esposito, Millar (70. Fernandes); Chalov (70. Males). Bemerkungen: Basel ohne Stocker (private Gründe), Pavlovic, Szalai (nicht spielberechtigt), Lang (krank), Petretta, Essiam (verletzt). Marseille ohne Gueye (gesperrt). – Verwarnungen: 43. Payet (Foul - im Rückspiel gesperrt), 81. Burger (Foul), 90.+1 Males (Foul). – 9. Pfostenschuss Cengiz Ünder, 62. Pfostenschuss Milik.

Von der Krise, über die in den französischen Gazetten in den letzten Tagen viel zu lesen war, ist bei Olympique Marseille nichts zu sehen. Der aktuelle Dritte der französischen Ligue 1 lässt Ball und Gegner laufen und dank seiner technisch starken Offensivspieler kommt L’OM immer wieder gefährlich vors FCB-Tor. In der 28. Minute kann Guendouzi erst kurz vor der Linie von Noah Katterbach, Fabian Frei und Andy Pelmard gestoppt werden. Eine Szene, die symbolisch dafür steht, dass die Basler an diesem Abend mehrere Spieler brauchen, um einen Gegner vom Ball zu trennen.

In Ballbesitz, den der FCB in Halbzeit 1 nur zu 31 Prozent hat, versuchen die Gäste mehrheitlich, Ruhe ins Spiel zu bringen. Bälle in die Spitze sind selten, doch es gibt Nadelstiche. In der 33. Minute müsste Dan Ndoye eigentlich den Ausgleich erzielen. Doch völlig frei vor Steve Mandanda trifft der Flügelstürmer nur das Aussennetz. Und mit dem Pausenpfiff vereitelt der L’OM-Oldie auch den zweiten FCB-Abschluss von Ndoye.

Esposito gelingt der wichtige Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel ändert sich das Bild nicht. Im Gegenteil. Marseille beeindruckt mit Ballsicherheit und der FCB beschränkt sich auf das Verteidigen des knappen Rückstands. Chancen hat zunächst nur L’OM. Guendouzi zirkelt in der 54. freistehend über das Tor. Gersons Schuss in der 58. wird von Tomas Tavares, der für den fiebrigen Lang kurzfristig in die Startelf gerückt war, auf der Linie geklärt. Und Milik trifft in der 61. den Aussenpfosten.

Wenig überraschend ist so das 2:0, das in der 68. Minute fällt. Lindner lässt einen Rongier-Schuss nach vorne klatschen und schenkt Abstauber Milik so seinen zweiten Treffer.

Erst jetzt findet der FCB den Vorwärtsgang. Und das lohnt sich. In der 79. verwertet Sebastiano Esposito den ersten Gäste-Abschluss in Durchgang 2 zum 1:2-Anschluss. Durch das späte Tor steigen die Chancen auf eine Wende im Rückspiel in einer Woche. Zwar wurde die Auswärtstorregel abgeschafft, doch der Treffer sollte dem FCB Mut geben, dass dieses Marseille, so dominant es bei eigenem Ballbesitz auch auftritt, verwundbar ist. Und wie man mit Niederlagen im Hinspiel in Frankreich umgeht, hat Basel ja 2016 in der Europa League gegen St. Etienne gezeigt.

Die Statistik:

Die Bilder vom Spiel:

Dan Ndoye beisst sich an der weissen Verteidigung die Zähne aus. Georgios Kefalas / KEYSTONE 25'000 Fans sind im Vélodrome dabei unter ihnen auch etwa 700 Basler. Jean-Francois Badias / AP Liam Millar kommt vom Flugzeug fast direkt auf den Platz. Man sieht ihm die fehlende Spritzigkeit an. Daniela Frutiger/Freshfocus Auch Sebastiano Esposito kann den Ball oft nicht halten. Der FCB ist unter Druck. Georgios Kefalas / EPA Arkadiusz Milik verwandelt den Elfmeter mit einem Panenka. Heinz Lindner durchschaut das nicht. Georgios Kefalas / KEYSTONE Das französische Team kann Jubeln. Dan Ndoye findet das nicht so lustig. Jean-Francois Badias / AP Dan Ndoye erkämpft sich immer wieder Mal einen Ball. Hier gegen Dimitri Payet. Das gefällt diesem nicht. Er holt Gelb uns ist im Joggeli gesperrt. Guillaume Horcajuelo / EPA Valentin Roniger schiesst und Lindner lässt den Ball nach vorne abklatschen. In der Folge fällt das 2:0. Jean-Francois Badias / AP Sebastiano Esposito trifft zum 2:1 und telfoniert endlich wieder. Guillaume Horcajuelo / EPA Fast wäre hier das 2:2 gefallen. Steve Mandanda kann den Ball aber noch knapp von der Linie kratzen. Daniela Frutiger/Freshfocus Mit dem Resultat kann der FCB zufrieden sein. Aus den Gegebenheiten haben sie das Beste gemacht. Georgios Kefalas / KEYSTONE

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen