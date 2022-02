Die FCB Frauen spielen 3:3 gegen Junioren

Interessantes Duell Wissenschaftler erklärt nach dem 3:3 im Testspiel: Darum spielen die FCB-Frauen auf Augenhöhe mit der U14 Wenn die FCB-Frauen aus der NLA gegen die Jungs von der U14 spielen, ist das ein faires Duell. Warum? Und was können die Frauen dagegen tun, dass sie von Junioren abgezockt werden? Riccardo Ferraro 01.02.2022, 05.00 Uhr

Die Spieler der U14 sind zwei Köpfe kleiner aber schon auf einem Level mit den FCB Frauen. rfe

Keine fünf Minuten sind im Testspiel gespielt, als die 13-jährigen Jungs bereits zum zweiten Mal jubeln. Gegner der U14 des FCB sind die Frauen aus der NLA. Zwei Mal entstehen die Tore ähnlich. Ein Pass in die ­Tiefe und ein klar gewonnenes Laufduell führen zu einer Eins-gegen-Eins-Situation vor der Torfrau. Beide Male lässt sich der Stürmer nicht zwei Mal bitten und versenkt.

Die Frage, warum sich erwachsene Frauen – teils gar Nationalspielerinnen – gegen Jungs in diesen zwei Situationen schwer tun, beantwortet Dr. Ralf Roth, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Bewegungs- und Trainingswissenschaften an der Uni Basel, folgendermassen: «Eine Frau hat im Gegensatz zu einem Mann bei gleichem Gewicht 25 bis 40 Prozent weniger Kraft. Das heisst, dass die Frauen im Schnellkraft- und Explosivkraftbereich gegen Jungs Probleme haben. Bei Sprints wird die Frau im Schnitt, also das Nachsehen haben.»

FCB-Trainerin Danique Stein findet es spannend, gegen Junioren zu testen. Kenneth Nars

Das bestätigt auch Danique Stein, die Trainerin der FCB-Frauen. Sie hebt vor allem die Spritzigkeit und Wendigkeit der Jungs hervor. «Dazu muss bedacht werden, dass es sich hier um ein Team aus der FCB-Akademie handelt. Da spielen nur die Toptalente», sagt sie. Der Test gegen die Buben sei ­jedoch wichtig. Und ausserdem sei es doch viel angenehmer, eine solche Einheit zu absolvieren, als einen Linienlauf, findet Stein. Weiter ist ihr wichtig zu sehen, wie schnell ihre Spielerinnen das Tempo der Jungs aufnehmen und wie lange sie dieses halten können. «Vor allem im Kopf. Das schnelle Umschalten ist sehr wichtig», ergänzt sie.

Technisch sind beim Test auf dem FCB-Campus jedoch keine Unterschiede zu sehen. Der Anschlusstreffer beweist dies. Ein gutes Durchspiel mit präzisen Pässen führt zum Tor. Hierbei sind sich sowohl Roth als auch Stein einig:

«Technisch ist der Frauenfussball auf demselben Niveau wie der Männerfussball.»

Wenige Minuten nach dem Anschlusstreffer folgt jedoch nochmals ein Konter der Jungs und wieder ist das Sprinttempo ein Problem. Zur Pause führen die Jungs 3:1.

Ist es überhaupt möglich, den physischen Unterscheid zu kompensieren? «Nein, das Defizit kann nicht wegtrainiert werden», sagt Roth. «Kleine Mädchen werden weniger gefördert, gerade im Hinblick auf Sprints und Sprünge wie sie beispielsweise im Fangis vorkommen. Buben machen dies schon früher und messen sich dabei schon in Wettkämpfen», fügt er an. Der Sportwissenschaftler vermutet, dass die koordinativen Fähigkeiten und die Schnellkraft bei früherer Förderung verbessert werden könnten. Beim FCB versuchen die Verantwortlichen dies bei den jungen Mädchen schon früh. Damit sie mit dem Tempo und der Intensität später weniger Probleme haben, spielen sie so lange wie möglich bei den Buben mit.

Fehlende Daten verhindern eine Prognose

«Es ist schon so, dass in der Wissenschaft tendenziell mehr Männer analysiert werden. Aber ich weiss, dass das auch bei den Frauen immer mehr kommt», sagt Stein. Beim FCB ist auch das Frauenteam mit GPS-Gürteln ausgestattet. Die Daten werden ausgewertet und der Trainerin zur Verfügung gestellt. Stein vergleicht diese dann nicht mit den Daten der Männer, sondern mit denen der Frauen aus der Bundesliga.

Den Datenmangel bei den Damen bestätigt Roth: «So ist es schwer, zu beurteilen, ob bei gleichem Training die gleichen Fortschritte erreicht werden. Bei der Verletzungsprävention und Regeneration ist es ähnlich. Da gibt es ein Forschungsdefizit.»

Ein Fortschritt in der Entwicklung des Frauenfussballs ist jedoch klar ersichtlich. «Früher gab es Spielerinnen, die keine 100-Meter-Sprints schafften. Es geht zwar alles etwas langsamer, aber das gleicht sich aus, da wir ja gegen Frauen spielen», sagt Stein abschliessend.

Mit dem letzten Freistoss des Spiels gelingt den FCB-Frauen gegen die U14 auch der verdiente 3:3-Ausgleich. Die körperlichen Unterschiede sind klar sichtbar, das Resultat jedoch ist ausgeglichen.