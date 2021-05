Das grosse Interview FCB-Interimstrainer Patrick Rahmen: «Ehrlichkeit kann auch unangenehm sein» Seit einem Monat leitet Patrick Rahmen mit Erfolg die Geschicke des FC Basel. In seinem ersten grossen Interview erzählt er, wer ihn als Trainer inspiriert, wieso er mit Spielern so gut kann und wieso er ein

E-Bike einem normalen Velo vorzieht. Céline Feller und Jakob Weber 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Rahmen ist Interimstrainer beim FC Basel - und träumt vom Chefposten. Foto: Freshfocus

Patrick Rahmen, Sie sind seit einem Monat Cheftrainer des FC Basel. Wie sieht Ihre persönliche Bilanz aus?

Patrick Rahmen: Schon einen Monat? Wow, das kam mir kürzer vor. (lacht) Durchaus positiv, meine Sofortmassnahmen haben gegriffen. Wir konnten auch eine gewisse Basis legen, auf der wir nun die weitere Arbeit aufbauen können.

Was für Massnahmen sind das denn?

Es waren Vertrauens-Impulse, die signalisieren, dass wir füreinander da sein müssen. Wir alle hatten andere Erwartungen an uns selber als nur einen Sieg aus zehn Spielen. Aber nach dieser Serie kannst du auch nicht einfach kommen und sagen: Wir spielen jetzt besser Fussball. Es muss ein Ruck durchs Team, jeder muss an der Basis sein eigenes Potenzial wieder abrufen können.

Ist Zusammenhalt der zentrale Wert für Sie als Trainer?

Das Wichtigste nicht, aber es ist eine zentrale Voraussetzung für Erfolg. Wenn du dich rein über den Fussball definierst, wirst du dein Potenzial kaum ausspielen können. Für mich ist eine Leistungs- und Verantwortungskultur extrem wichtig. Und dass sich Spieler und Staff aufeinander verlassen können.

Konnten Sie denn unter Sforza als Teil des Trainerstaffs nicht helfen, das Team wieder auf die richtige Bahn zu bringen? War Ihr Einfluss so klein?

Ich habe immer betont, dass ich auch vorher schon Teil des Trainerstaffs und somit auch mitverantwortlich war. Aber es ist auch klar: Ciriaco Sforza war der Cheftrainer. Er hat seine Verantwortung wahrgenommen und die Entscheidungen getroffen. Sein erster Assistent und engster Vertrauter war Daniel Hasler. Das war okay und heisst nicht, dass ich mich nicht auch schon vorher eingebracht habe. Er hat mich jeweils auch nach meiner Meinung gefragt.

Beim FC Basel war Ciriaco Sforza Cheftrainer und Rahmen sein Assistent. Die beiden waren aber auch schon Gegner: Sforza als Wil-Trainer und Rahmen als Aarau-Coach. Foto: Freshfocus

Wie hat sich für Sie Ihr Alltag verändert?

Wesentlich. Vorher war ich zwar im Staff der ersten Mannschaft, fungierte aber auch als Bindeglied zum Nachwuchs. Ich habe sehr viel mit den Jungen kommuniziert und gearbeitet, mit ihnen zusätzliche und individuelle Trainings durchgeführt, somit verbrachte ich auch viel Zeit auf dem Campus. Jetzt hat sich das so verschoben, dass Ognjen Zaric meine früheren Aufgaben übernommen hat. Mein Fokus liegt nun bei der ersten Mannschaft und dessen Umfeld. Bei der Vorbereitung und Ausführung der Trainings, der Spiele, der Taktik, der Organisation und Kommunikation. Es ist also komplett anders jetzt, aber in der Aufgabe ähnlich wie in Aarau. Natürlich mit einer grösseren Strahlkraft. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl, mit der ganzen Entwicklung.

Haben Sie mit dieser Entwicklung, dass Sie dereinst den Chefposten übernehmen werden, schon geliebäugelt, als Sie im September zum FCB ins Trainerteam kamen?

Überhaupt nicht. Das kann ich mit einem guten Gewissen beantworten. Ich habe damals einen Vierjahresvertrag unterschrieben und der ging darum, den Cheftrainer und den Verein zu unterstützen. Daher, dass ich Ciri auch familiär schon kannte, war das für mich nie ein Thema. Loyalität ist mir wichtig.

Obwohl Sie bis vor einem Monat nicht die Einzelgespräche mit den Spielern geführt haben, war schon früh wie schon bei allen Stationen über Sie zu hören, dass Sie einer sind, der die Sprache der Spieler spricht, den Draht zu ihnen hat. Woher haben Sie dieses Gspüri?

Ich bin grundsätzlich einfach ein Menschenfreund. Ich bin gerne von verschiedenen Menschen umgeben, die aus verschiedenen Kulturen kommen und verschiedene Charaktere haben. Das finde ich extrem spannend. Daher finde ich es auch nicht anstrengend, das Team zu begleiten, ich versuche sie zu verstehen und am Ende aus ihnen auch das Bestmögliche rauszuholen. Ich denke auch, dass Führungskräfte, nicht nur im Sport, extrem gefordert sind, dass sie sich mit ihren Mitarbeitern befassen müssen, wenn sie aus ihnen die bestmögliche Leistung herauskitzeln wollen. Die Zeiten, in denen ein Chef mit der Fahne vorausgerannt ist und alle hinterher rennen, die sind vorbei.

Zur Person Patrick Rahmen Patrick Rahmen ist am 3. April 1969 in Basel geboren. Als Spieler war er für Solothurn, YB und den FCB aktiv. Als Spielertrainer beim SC Dornach gelang ihm in den 2000ern der fliessende Übergang zu seinem heutigen Beruf. 2004 übernahm er die U18 des FCB, 2007 stieg er in die U21 auf, ehe er 2011 mit Thorsten Fink als Co-Trainer zum Hamburger SV ging, wo er auch nach Finks Entlassung im Nachwuchs arbeitete. 2015 kehrte Rahmen in die Schweiz zurück. Als Cheftrainer in Biel, als Co-Trainer in Luzern und als Cheftrainer in Aarau sammelte er weitere Erfahrungen, ehe er im September 2020 als Co-Trainer von Ciriaco Sforza zurück zum FCB kam, wo er einen Vierjahresvertrag unterschrieb.

Ist diese zwischenmenschliche Arbeit, ohne ihr fachliches Wissen schmälern zu wollen, das, was Sie als Trainer ausmacht?

Würde ich nicht so sagen. Es ist ein Teilbereich, in dem ich mich wohl fühle und in dem ich viel Potenzial sehe. Die anderen Sachen als Trainer sind in den Führungsfragen aber auch sehr wichtig. Klare Vorgaben zu machen, vor allem, weil ja nicht einfach jeder machen soll und kann, was er will. Da reden wir von den berühmten Leitplanken, die gesetzt sein müssen. Sie müssen einfach so breit sein, dass sich jeder darin zu recht finden kann. Den Mix zu finden, erachte ich als relevant. Dazu kommt natürlich auch das technische Verständnis zum Sport, zu Taktik und zur Spielidee.

Haben Sie als Trainer Vorbilder?

Nicht speziell. Als Spieler habe ich von fast jedem Trainer gewisse Sachen aufgenommen, die mich begeistert haben. Ich hatte die Offenheit für andere Gedanken, egal wie ein Trainer funktioniert und habe versucht, deren Entscheidungen zu verstehen. Ich wollte aber am Schluss meinen eigenen Weg finden, wie ich als Trainer arbeiten möchte. Ich wollte nie jemanden kopieren, weil dies nicht authentisch wäre.

Können Sie eine Situation schildern, die Ihnen geblieben ist?

Von Christian Gross beispielsweise konnte ich sehr viel mitnehmen. Ich war damals noch U21-Trainer und hatte einen stets offenen und guten Austausch mit ihm. Er hat mir Einblicke gewährt, die für meine damalige Arbeit und meine weitere Laufbahn sehr wertvoll waren. In Luzern beispielsweise hat mir imponiert, wie Markus Babbel die Ruhe so oft bewahrt hat – auch weil es da rund um den Klub oder in der Mannschaftsführung nicht immer einfach war. In Hamburg ist mir die erste Mannschaftsansprache von Thorsten Fink extrem in Erinnerung geblieben. Er hat in zehn Minuten auf den Punkt gebracht, was kurzfristig zu tun ist. Als Spieler bei Solothurn war es ein Hans-Peter Latour, der mit seiner Energie die Mannschaft so begeistern konnte, dass eine sehr durchschnittliche Mannschaft in die Aufstiegsrunde gekommen ist. Es gäbe noch zig Episoden, auch von Friedel Rausch. Der hatte eine brutale Energie und war kommunikativ sehr stark. Gewisse Dinge aus all diesen Erlebnissen habe ich mir dann auch mal notiert.

Bei Luzern war Rahmen Assistent von Markus Babbel. Foto: Freshfocus

Dann war für Sie früh klar, dass Sie Trainer werden möchten, wenn Sie Dinge gar aufgeschrieben haben?

Als Spieler habe ich noch nichts aufgeschrieben, eher reflektiert. Es begann, als ich Trainer bei Dornach wurde. Das war gar nicht geplant, ich war auch für das B-Diplom erst angemeldet. Nach dem ersten, zweiten Jahr, habe ich dann angefangen, mir Gedanken zu machen. Ich wusste ja am Anfang gar nicht, ob mir das liegt, ob ich ankomme mit meiner Art, ob es funktioniert. Durch die positive Entwicklung der Mannschaft habe ich dann ein Selbstvertrauen für meine Arbeit entwickelt.

Heute kann man getrost sagen, dass Sie es können.

Als junger Trainer hat man oft das Gefühl das man schon viel weiter und für höheres bestimmt ist. Ich glaube, dass es in jeder Karriereplanung wichtig ist, kleine und gesunde Schritte nach oben zu machen. Mit Dornach sind wir zwei Mal aufgestiegen, mit der U18 des FCB wurden wir Schweizer Meister, wir hatten tolle Spieler, die ich begleiten durfte. Dann in der U21 hatten wir starke, dominante Mannschaften. Danach kamen meine Auslandsstationen als Co-Trainer und Cheftrainer sowie die Stationen in Biel, Luzern und Aarau. Ich durfte viele interessante Erfahrungen erleben, die mir heute mit dem FCB sehr behilflich sind.

Rahmen in Aktion als FCB-U21-Trainer. Foto: Freshfocus

Beurteilen Sie Ihren Weg alleine, oder haben Sie Ansprechperson, die Sie unterstützen?

Der Austausch zum FCB findet vor allem mit dem Trainerteam und dem Staff statt. Ich habe mit jetzt 52 die Erfahrung sammeln können, dass es wichtig ist, nicht zu viele externe Meinungen zuzulassen. Selbstverständlich habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, die selbst eine erfolgreiche Karriere als Trainer bestritten haben, mit denen ich mich ab und zu austausche.

Gehört ihr Vater da dazu? Oder wen meinen Sie?

Mit ihm tausche ich mich weniger über den FCB aus. Wir sprechen viel, aber nicht nur über den Fussball.

Gibt es eigentlich Leute und Dinge, die Sie aus der Ruhe bringen?

Ja, das gibt es auch. Es ist nicht so, dass ich immer so ruhig bin, wie es aktuell dargestellt wird. Ich kann auch laut werden. Beispielsweise wenn jemand sich ausserhalb meiner Vorstellung von Arbeitsethik und Berufseinstellung bewegt, dann spreche ich das direkt an und kläre die Situation. Da gibt es auch kein langes Rumgeeiere. Klar kann jeder mal einen Fehler machen, aber der sollte nicht ein zweites Mal passieren. Wenn die Vorgaben und Regeln für die Spieler klar sind, ist es auch kein Problem, wenn sie mal sanktioniert werden. Dann akzeptieren sie das auch.

Alles eine Frage der Ehrlichkeit.

Genau, das ist für mich sehr wichtig, vor allem auch, dass man einander vertrauen kann. Ehrlichkeit kann dann auch mal unangenehm sein. Aber wenn etwas hinten durch läuft, mag ich das überhaupt nicht.

Es gibt auch andere Dinge, die Sie wohl weniger erfreut haben in Ihrer Karriere. Das Verspielen des 4:0 in der Barrage mit Aarau oder die Absagen des FCB in der Vergangenheit. Wie gehen Sie mit solchen persönlichen Rückschlägen um? Haben Sie da schlaflose Nächte?

Nein, schlafen kann ich immer gut. Auch unter höchstem Druck.

Dennoch: Sie waren zwei Mal kurz davor FCB-Trainer zu werden und immer wurde es nichts mit dem Berufstraum. Wie haben Sie das verarbeitet?

Das war natürlich im Moment nicht immer so einfach. Klar hätte ich es mir das damals anders erhofft. Aber weil zu keiner Zeit Dinge passiert sind, die unser Verhältnis nachhaltig geschädigt haben, schaue ich da sehr gelassen drauf zurück.

Und im dritten Anlauf hat es ja endlich geklappt.

Alles kommt zu seiner Zeit. Wir schauen positiv in die Zukunft.

Viele Trainer nutzen den FCB als Sprungbrett, um irgendwann im Ausland trainieren zu können. Bei Ihnen war es umgekehrt.

Genau. Als ich den FCB 2011 in Richtung Hamburg verlassen habe, setzte man nicht nur in Basel, sondern im Spitzenfussball allgemein, eher auf erfahrene, internationale Trainer. Das hat sich mittlerweile zwar etwas geändert, aber damals war das so.

Eine Zeit, von der Rahmen sagt, sie habe ihn sehr geprägt: jene beim Hamburger SV ‒ hier als Assistent von Thorsten Fink. Foto: Freshfocus

Die Spieler loben Sie, 90 Prozent der Teilnehmer einer bz-Umfrage wünschen sich eine Verlängerung. Sie sind ungeschlagen. Wann wird endlich verkündet, dass aus dem «Interims» vor dem Trainer ein «Chef» wird?

Ich selbst lege den Fokus auf das nächste Spiel. In diesem Fall YB, da wollen wir die guten Leistungen bestätigen. Der Verein wird auf mich zukommen, wenn der richtige Moment da ist. Ich habe wöchentlich Kontakt mit Bernhard Burgener. Es interessiert ihn, wie die Stimmung in der Mannschaft ist, wie ich gewisse Dinge oder gewisse Spieler einschätze.

Sie bleiben also geduldig. Haben Sie diese immense Geduld auch privat?

Es gibt durchaus auch Situationen, in denen ich ungeduldig bin. Deswegen würde ich mich nicht per se als geduldigen Menschen bezeichnen.

Wann verlieren Sie denn beispielsweise die Geduld?

Manchmal finde ich, dass etwas schneller gehen könnte. Beim Hausumbau daheim oder wenn die Konzentration bei den Jungs im Training fehlt. Und auch an der Seitenlinie wurden mir schon gelbe Karten angedroht (lacht).

Wie gut können Sie zu Hause dann danach wieder abschalten?

Das ist nicht immer so einfach. Ich bin keiner, der zu Hause das Handy abstellt. Ich habe die Überzeugung, dass es zu meinem Job gehört, dass ich auch dann erreichbar bin. Aber wenn ich mit der Familie Zeit verbringe, versuche ich schon, nicht alle paar Minuten aufs Handy zu schauen. Wobei mittlerweile eher meine beiden Kinder die Medienwelt entdecken und mit mir Playstation oder am Handy spielen wollen.

Wie entspannen Sie denn?

Ich gehe gerne in die Natur oder ich trinke auch gerne mit Freunden ein Glas Wein. Lieber wenig, aber dafür den Wein, den ich gerne mag.

Apropos Natur: Sie biken ja gerne. Stimmt es aber, dass Sie mit einem E-Bike unterwegs sind?

Ja (lacht). Ich bin jetzt 52 und nicht mehr ganz so sportlich wie früher. Mit dem E-Bike kann ich länger fahren und ich kann die Natur mehr geniessen, als wenn ich bei der Fahrt auf den Gempen fünf Mal den inneren Schweinehund besiegen muss. Es geht mir eher darum, eine gewisse Fitness zu behalten und einen Ausgleich zum Fussball zu finden.

Kicken Sie auch mit Ihrem Sohn, um abzuschalten?

Weniger als auch schon. Er hat jetzt selbst vier Mal pro Woche Training. Es ist aber cool, seine Entwicklung zu sehen. Beim Zuschauen von seinen Spielen kann ich abschalten und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese besuchen kann.

Er soll Ihnen und Ihrem Vater ja nacheifern und ebenfalls Profi werden wollen.

Er sagt zwar, dass er Profi werden will und hat von klein auf gesehen, wie das funktioniert, wenn der Vater im Profifussball aktiv ist. Aber er wird jetzt erst zwölf. Er hat ein gewisses Talent, aber es liegen noch so viele Herausforderungen vor ihm, er soll seinen eigenen Weg gehen und Freude am Spiel haben. Mir ist einfach wichtig, dass meine Kinder Spass am Sport haben. Meine siebenjährige Tochter geht ins Flamengo. Das wäre nichts für mich, aber sie ist mit Begeisterung dabei.