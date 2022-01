Mario Frick steht vor seinem ersten Spiel als Luzern-Trainer

Super League Der Rettungsmission beginnt für Mario Frick gegen den FC Basel, für den er einst gespielt hat Der neue Trainer Mario Frick soll den Tabellenletzten Luzern vor dem Abstieg retten. Zum Debüt empfängt er seinen Ex-Klub in der Swissporarena und Frick hat einen Plan, wie er gegen den FC Basel gewinnen will. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 28.01.2022, 17.30 Uhr

Mario Frick schoss zwischen 1996 und 1999 in 80 Spielen für den FC Basel 30 Tore. Am Wochenende steht er zum ersten Mal als Trainer des FC Luzern in einem Super-League-Spiel an der Seitenlinie. Martin Meienberger / freshfocus

Beim 3:1-Sieg des FC Basel Ende November in der Swisspor-Arena sorgte das Duo Cabral/Zhegrova für das frühe 1:0 in der 3. Minute: Zhegrova flankte auf Cabral, der köpfelte den Ball rein. Das 2:0 bereitete Zhegrova anfangs der zweiten Halbzeit für Raoul Petretta vor. Beim FCL wird man erleichtert sein, dass Rotblau am Sonntag Cabral und Zhegrova nicht mehr zur Verfügung haben.

Allerdings entgegnet der neue Luzern-Coach Mario Frick zu diesem Thema: «Es wäre gefährlich, wenn wir denken würden, Basel sei jetzt ein leichterer Gegner.» Frick ist bewusst, dass ausserdem Linksaussen Liam Millar mit der kanadischen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation im Einsatz steht und Basel-Trainer Patrick Rahmen deswegen auf ihn und den gesperrten Sebastiano Esposito verzichten muss.

Frick erklärt dennoch: «Der FCB hat viele junge Talente und dazu die erfahrenen Stocker, Frei und Xhaka. Die Mannschaft hat neben YB immer noch die grösste Breite der Liga. Darum müssen wir nicht darüber diskutieren, ob wir gegen sie vor einer Herausforderung stehen.»

Steigerung zeigen im Vergleich zur Hinrunde

Überhaupt möchte der 47-jährige Liechtensteiner vor seiner Premiere als FCL-Trainer vor allem über das eigene Team reden. «Wir müssen uns verbessern gegenüber der Vorrunde», betont Frick. Die wichtigsten Punkte sind: Effizient im Verwerten der Torchancen sein, möglichst keine Ballverluste im Spielaufbau zulassen und bei gegnerischen Standards höchst konzentriert in der Zuteilung Mann gegen Mann verteidigen.

Frick spricht auch von der Bedeutung der Einstellung – und sagt: «Wir haben noch viel Luft nach oben, wenn es darum geht, einander zu pushen.» Der Mann, den er dafür geholt hat, ist Denis Simani. Allerdings ist der 30-jährige Innenverteidiger zum Start gesperrt, weil er sich im letzten Match mit Vaduz die vierte gelbe Karte geholt hatte.

Mit den Liechtensteinern bewies Frick vor einem Jahr mit einer lange Zeit erstaunlichen Erfolgsserie, «dass Mentalität immer Qualität schlägt», wie sich der Coach ausdrückt. Am Ende ging dem nominell klar am schlechtesten besetzten Team die Luft aus. In Luzern hat er in der Menge qualitativ deutlich bessere Fussballer im Kader. Aber dafür hat er Dinge zu sagen wie: «Die Leute auf der Tribüne müssen spüren, dass die Mannschaft will und an sich glaubt.» Frick überfordert das Team nicht, das als Tabellenschlusslicht in der Hinrunde unter mangelndem Selbstvertrauen litt, wenn er sagt: «Wir müssen nicht gewinnen, aber dafür sorgen, damit wir Aggressivität und Intensität auf den Platz bringen.»

Schönreden gibt es nicht

Frick ist kein Trainer, der schwache Leistung schönredet. Über die ersten 45 Minuten im abschliessenden Testspiel am Mittwoch in Kriens gegen den SC Cham aus der Promotion League sagt er: «Unsere erste Halbzeit war unterirdisch.»

Sonderlob erhält Basler in Diensten der Innerschweizer Pascal Schürpf, der zum 4:0-Sieg einen lupenreinen Hattrick beisteuerte, vom neuen Chef: «Was Thomas Müller für den FC Bayern, ist Pasci Schürpf für uns.» Eine zusätzliche Waffe sei der zurückgekehrte Stürmer. Zuvor war der 32-Jährige ein halbes Jahr ständig durch sein linkes Knie ausgebremst worden. Darum wird Frick den Angreifer nur dosiert einsetzen. Mehr Spielzeit bekommt Neuzugang Asumah Abubakar: «Unser neuer Stürmer ist der Spieler, der den Unterschied machen kann.» Man merkt wie in Vaduz: Der Coach redet seine Profis stark.

Das Wichtigste zum Rückrundenstart gegen Meisterschaft-Mitfavorit Basel ist Frick: «Dass die Mannschaft abliefert, den Leuten wieder Freude macht und vorlebt, was den FC Luzern seit jeher stark gemacht hat: «Kämpfen und laufen – und die Angriffe zu Ende spielen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen