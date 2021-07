Interview Sion-Spieler Luca Zuffi spricht über seinen Abgang vom FC Basel: «Die Art und Weise war nicht schön» Nach dem enttäuschenden Ende nach sieben mehrheitlich tollen Jahren beim FC Basel erklärt Mittelfeldspieler Luca Zuffi seinen Wechsel nach Sion und blickt auf seine Zeit bei Rotblau zurück. Jakob Weber, Crans-Montana 01.07.2021, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein ungewohntes Bild. Luca Zuffi trainiert jetzt im Tenü des FC Sion. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Luca Zuffi war letzte Woche ebenfalls im Trainingslager in Crans-Montana. Doch statt mit dem FC Basel trainierte der 31-jährige Mittelfeldspieler mit dem FC Sion. Ein ungewohntes Bild. Die alte FCB-Führung wollte seinen auslaufenden Vertrag nur um ein Jahr verlängern, Zuffi aber wollte etwas Langfristiges und deshalb zogen sich die Verhandlungen in die Länge. Nach dem Besitzerwechsel teilte ihm die neue Führung mit, dass der Vertrag gar nicht verlängert wird. Doch Zuffi bleibt der Super League erhalten. Im Wallis hat er Mitte Juni für drei Jahre unterschrieben. Zwischen Zmorgen und Morgentraining nimmt sich Zuffi am Donnerstag gerne Zeit für unsere Fragen.

Wie klappt es mit Ihrem Französisch?

Luca Zuffi: (lacht) Sagen wir so: Ich übe noch. In der Schule hatte ich zuletzt Französisch, das ist eine Weile her. Ich verstehe Vieles, aber das Reden ist schwierig. Doch ich habe jetzt genug Zeit, um die Sprache zu lernen.

Wie sind Sie in Sion gelandet?

Als ich wusste, dass es in Basel nicht weitergeht, mussten wir etwas suchen. Ich wollte etwas Langfristiges und ein gutes Projekt. Und das habe ich in Sion.

Was hat man Ihnen in Sion versprochen?

Der Dreijahresvertrag war ein gutes Argument und Sion will in Zukunft wieder oben mitspielen und etwas aufbauen.

Luca Zuffi hat in Sion wieder Freude und glaubt an das Projekt. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Bei allem Respekt. Aber Sion hat schon in der Vergangenheit oft den Neustart ausgerufen und ist dann wieder im Chaos versunken.

Wir wollen jetzt eine Mannschaft aufbauen, die wieder oben mitspielen kann. Die Verantwortlichen sagten, sie wollen mehr «Swissness» reinbringen. Wir wollen in den nächsten Jahren nach oben und nicht wie in der vergangenen Saison nach unten schauen.

Mit wem hatten Sie vor der Unterschrift Kontakt?

Barthélémy Constantin hat mich zuerst angerufen. Anschliessend haben wir uns zusammengesetzt. Da waren dann auch Trainer Marko Walker, Gelson Fernandes und Christian Constantin mit am Tisch.

Haben Sie Ihre Ex-FCB-Kollegen Leo Lacroix und Geoffroy Serey Die gefragt, was Sie in Sion erwartet?

Im Januar 2019 trainierten Luca Zuffi und Geoffroy Serey Die noch gemeinsam beim FC Basel. Freshfocus

Vor der Unterschrift nicht. Aber nach unserem letzten Spiel in Sion kam Serey schon zu mir und meinte: «Komm zu mir nach Sion.» (lacht).

Wussten Sie da schon, dass das möglich ist?

Nein. Da wusste ich noch nicht, dass der Vertrag in Basel nicht verlängert wird.

Sind Sie enttäuscht, dass Basel Sie nach sieben Jahren nicht mehr wollte?

Ja, schon. Die Art und Weise war nicht schön. Am Anfang wollten sie unbedingt verlängern. Schlussendlich kam es dann doch nicht dazu. Natürlich bin ich da enttäuscht. Auch, dass man mir nach der Kreuzbandverletzung nicht richtig Zeit gegeben hat, zurückzukommen. Vier fünf Monate waren zu wenig, um wieder richtig in Fahrt zu kommen.

Warum durften Sie nicht bleiben?

Man sagte mir, sie wollen das Kader verjüngen und frischen Wind reinbringen. Das kann ich verstehen. Aber die Art und Weise, wie das kommuniziert wurde, ist nicht mein Stil.

Welche Rolle spielte der Besitzerwechsel?

Wer genau was gedacht und entschieden hat, weiss ich nicht. Die neue Führung hat mit am Tag nach dem letzten Spiel in Sion gesagt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Das war sehr kurzfristig.

Wie war die Reaktion Ihrer Mitspieler?

Die sind auch traurig, dass ich nicht bleiben durfte und wollten wissen, warum. Aber es ist, wie es ist. Ich habe jetzt mit dem FC Basel abgeschlossen und freue mich auf die neue Aufgabe hier in Sion.

Was bleibt, wenn Sie sich an Ihre FCB-Zeit mit 271 Spielen, 36 Toren, 70 Assists, 3 Meistertiteln und 2 Cupsiegen zurückerinnern?

Über die ganze Zeit gesehen: sehr viel Positives. Ich werde die Zeit in Basel nie vergessen. Vor allem die Anfangszeit mit den Titeln und den vielen Highlights auf internationalem Parkett. Das wird für immer in meinem Gedächtnis bleiben.

Was war Ihr bestes Spiel?

St. Etienne ist schon sehr präsent. Nach diesem Spiel hatte ich die grössten Emotionen in meiner FCB-Zeit.

Die grösste Enttäuschung?

Ein Spiel kann ich da nicht herausnehmen. Aber die Verletzung und die lange Pause waren schon schwer zu ertragen.

Was werden Sie am FC Basel vermissen?

Die vielen Kollegen aus der Mannschaft. Den Staff. Und natürlich die Spiele im Joggeli.

In Ihrem ersten Auswärtsspiel für Sion kehren Sie zurück. Freuen Sie sich?

Auf jeden Fall. Das wird ein schönes Erlebnis. Auch wenn es für mich komisch sein wird, in die Gästekabine zu gehen.

Sie sie da besonders motiviert? Wollen Sie dem FCB zeigen, dass es ein Fehler war, Sie gehen zu lassen?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe kein böses Blut gegenüber dem FCB. Aber ich will einfach das Beste für den FC Sion geben.