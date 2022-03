Die Noten des FC Basel zum 2:0-Sieg gegen Servette

Die Einzelkritik Chipperfield Junior lässt alte Lieder ertönen: Sonst tönt beim FCB beim 2:0 gegen Servette allerdings lange wenig Der FC Basel tut sich gegen Servette lange schwer. Auch die Überzahl bringt keine Besserung. Doch dann bringt Guillermo Abascal einen Youngster, der das Spiel entschieden. Jakob Weber Jetzt kommentieren 13.03.2022, 18.37 Uhr

Liam Chipperfield trifft 7519 Tage (gut 20 Jahre) nach seinem Vater Scott ebenfalls erstmals für den FC Basel. Claudio Thoma / freshfocus

Heinz Lindner: Note 5

Sein Patzer aus Marseille ist vergessen, weil er gegen Servette in der Startphase mehrfach und vor allem in der 79. gegen Antunes stark pariert und so die Null hält.

Tomas Tavares: 4,5

Wird zu Beginn des Öfteren vernascht, doch wie schon in Südfrankreich, steigert er sich mit laufender Spieldauer.

Fabian Frei: Note 4,5

Hinten erst mit Problemen. Nach dem Seitenwechsel hat er aber alles im Griff und kann sogar einen Schuss absetzen, der erst auf der Linie geklärt wird.

Fabian Frei ersetzt als Captain erneut den im Vaterschaftsurlaub weilenden Valentin Stocker. Claudio Thoma / freshfocus

Andy Pelmard: Note 5

Unaufgeregter und souveräner Auftritt.

Noah Katterbach: Note 3,5

Lässt sich erneut oft ausdribbeln und steht oft falsch. Erst in Überzahl bekommt er seine Seite langsam in den Griff.

Wouter Burger: Note 4,5

Guter Ballverteiler und Abräumer, der gegen Imeri sogar mit einem Sprint und anschliessendem Block ein sicheres Gegentor verhindert. Kurz vor Ende verletzt ausgewechselt.

Pajtim Kasami: Note 3,5

Lässt sich oft zurückfallen und kann von dort keinen Einfluss auf die Offensive nehmen. Dazu mit zwölf Ballverlusten in nur einer Halbzeit.

Dan Ndoye: Note 4

Holt die äusserst strenge rote Karte raus, weil er Diallo enteilt und aufs Tor zieht. Solche Duelle gewinnt er immer wieder, doch gefährlich wird es nie.

Sebastiano Esposito: Note 3,5

Auch er wird oft gefoult. Auch, weil er den Ball zu lange hält. Die Freistösse landen dann im Nirvana.

Joelson Fernandes: Note 3

Die Kinderschuhe und die Pappschienbeinschoner stehen zum ersten Mal in der FCB-Startelf. Verhaspelt dann aber jeden Ball und wird in Zukunft wohl wieder von der Bank kommen.

Adam Szalai: Note 5

Der Ungar hat zunächst Mühe mit den wachen Genfer Verteidigern. Doch in Halbzeit 2 kommt auch er zu Chancen. In der 88. macht er im Nachschuss auf seinen eigenen noch parierten Kopfball den Deckel drauf.

Adam Szalai bezwingt im zweiten Versuch Servette-Keeper Frick. Walter Bieri / KEYSTONE

Liam Millar: Note 5

Kommt zur Pause für Fernandes und macht mindestens doppelt do viel Dampf wie der Portugiese. Der Pfosten und Goalie Frick verhindern einen Treffer.

Hier scheitert Liam Millar gleich an Servette-Goalie Frick. Claudio Thoma / freshfocus

Matias Palacios: Note 3,5

Kommt ebenfalls zur Pause für Kasami und kann dem Spiel ebenso wenig den Stempel aufdrücken.

Fedor Chalov: Note 4

Kommt in der 66. für Ndoye und fällt vor allem mit gutem Gegenpressing auf.

Liam Chipperfield: Note 5,5

Kommt in der 66. für Esposito, schiesst drei Minuten nach seiner dritten Einwechslung bei den Profis sein erstes Tor für den Jugendverein und wird spätestens dann zum Matchwinner, als er kurz vor Schluss den zweiten Servette-Platzverweis provoziert. Der Lohn: Ein minutenlanges 1:0, 2:0, 3:0, 4:0: Scott, Scott Chipperfield der Kurve in Andenken an seinen Vater und «Dauergänsehaut», wie er sagt.

Liam Chipperfield hat diesen Moment, seit er ein kleiner Junge ist, herbeigesehnt. Claudio Thoma / freshfocus

Zu kurz im Einsatz für eine Bewertung: Xhaka (80. für Burger).

