Entscheidung vertragt: FCB U21 und Black Stars gewinnen nicht

Promotion League Vertagung im Abstiegskrimi: Weder die FCB U21 noch die Black Stars gewinnen Während die Black Stars in Chiasso mit 0:2 verlieren, holt der FC Basel U21 gegen YF Juventus nur einen Punkt. Die Entscheidung in der Hauptrunde fällt somit erst in der kommenden Woche. Die besseren Karten haben die Black Stars. Alan Heckel 24.04.2022, 13.35 Uhr

Die FCB-Offensivspieler waren oftmals den berühmten Schritt zu spät. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Es war kein schöner Ausflug ins Tessin für die Spieler des FC Black Stars. Zum einen drückten kühle zehn Grad und Dauerregen aufs Gemüt und zum anderen erwischten die Basler einen Horrorstart. Keine 20 Minuten waren im Stadio Comunale gespielt, da lag der FC Chiasso bereits mit 2:0 in Front, ohne einen Treffer erzielt zu haben.

Bereits in der 3. Minute nahm das Unheil aus Sicht der Gäste seinen Lauf: Alexandre Edwige spitzelte den Ball beim Versuch, ein Steilzuspiel auf Evans Maurin zu unterbinden, ins eigene Tor. Und nach 19 Minuten war es wiederum ein Black-Verteidiger, der Keeper Steven Oberle bezwang. Nach einem Vorstoss von Daniel Martinho über links verwandelte nicht ein in der Mitte lauernder Chiasso-Stürmer, sondern Verteidiger Gabriele Levante die Hereingabe zum 2:0.

Die beiden Geschenke spielten dem Aufstiegsaspiranten in die Karten, der die Partie fortan kontrollierte. Die abstiegsbedrohten Sterne hielten zwar kämpferisch gut dagegen und erspielten sich die eine oder andere vielversprechende Abschlussmöglichkeit, doch der Favorit war dem 3:0 näher als die Basler dem Anschlusstreffer. Am Skore änderte sich aber bis zum Schluss nichts mehr.

Das beste aus Black-Stars-Sicht an diesem Samstagnachmittag waren die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Denn Biel unterlag Cham mit 3:4 und die U21 des FC Basel und YF Juventus teilten sich zwei Tore und zwei Punkte. Entsprechend lange Gesichter waren nach dem Schlusspfiff im Leichtathletikstadion St. Jakob auf beiden Seiten zu beobachten.

FC Chiasso – FC Black Stars 2:0 (2:0) Comunale. – 150 Zuschauer. – Tore: 3. Edwige (Eigentor) 1:0. 19. Levante (Eigentor) 2:0. Chiasso: Mitrovic; Ambassa, Peres (58. Pavlovic), De Queiroz; Stefanovic (58. Morganella), Alshikh (86. Kaboyi), Maccoppi, Martinho; Said; Nivokazi, Maurin (83. Manicone). Black Stars: Oberle; Mumenthaler, Edwige, Farinha e Silva, Levante; Muzangu (46. Ouedraogo), Adamczyk, Sevinç (74. Hänggi), Ferreira (46. Jankowski); Spataro; Türkes. Bemerkungen: Chiasso ohne Farnerud, Lujic, Mazzoletti und Sörensen (alle verletzt). Black Stars ohne Covella, Erçin, Kaufmann, Mushkolaj, Zunic (alle verletzt), Fazlija, Spaqi (beide gesperrt), Rosenblatt, Xheladini und Zatko (alle kein Aufgebot). – Platzverweis: 80. Edwige (Notbremse). – Verwarnungen: 22. Maurin, 62. Adamczyk (beide Foul).

FCB-Trainer nervt sich über das Abwehrverhalten

«Das ist nicht das Resultat, das wir wollten», gab Michel Renggli offen zu. Der Basler Trainer haderte damit, dass sein Team in den ersten 20 Minuten, in denen es die Zürcher kontrolliert hatte, nicht in Führung gegangen war. Gleichzeitig musste er zugeben, dass nach dem überraschenden 0:1 durch Junior Eyamba die Gäste nahe dran waren, ihre Führung auszubauen. «Wir hatten mehrfach grosses Glück», so Renggli.

Nach dem Seitenwechsel übernahm wieder Rotblau das Zepter, fand aber nur selten einen Weg durch die kompakte YF-Defensive. Bezeichnend war, dass die grössten Basler Chancen Distanzschüsse von Liam Chipperfield (64.) und Mihailo Stevanovic (68.) waren. Letzterer verhinderte eine Viertelstunde vor Schluss mit einem verwandelten Handspenalty immerhin, dass die Basler nicht als Verlierer den Rasen verliessen.

Einen Sieger hätte die Partie wohl auch nicht verdient gehabt. Beim Heimteam waren Wille und Einstellung zwar klar erkennbar, doch weil sich gute und falsche Entscheide die Waage hielten, brachte man die Zürcher nur sporadisch in Bedrängnis. Trainer Renggli ärgerte sich besonders über das Defensivverhalten seiner Equipe: «Es war klar, dass wir im Rückstand ein wenig öffnen mussten, aber zwischen ‘ein wenig öffnen’ und ‘komplett offen stehen’ besteht ein riesiger Unterschied. Zwischenzeitlich war unser Sechser letzter Mann – das darf einfach nicht sein.»

Ein Duell mit Namen für die Erinnerung: (Liam) Chipperfield wird von (Nicola) Zuffi verfolgt. Edgar Hänggi / bz Zeitung für die Region

Vor der letzten Runde haben beide Basler Teams noch die Chance, der Abstiegsrunde zu entgehen. Der FCB-Nachwuchs muss in Cham gewinnen und hoffen, dass sowohl YF Juventus und die Black Stars dies nicht tun. Holen die Sterne ihrerseits gleich viele oder mehr Punkte wie die beiden Konkurrenten, bleiben sie über dem Strich.

FC Basel U21 – SC YF Juventus 1:1 (0:1) Leichtathletikstadion St. Jakob. – 350 Zuschauer. – SR Mischler. – Tore: 21. Eyamba 0:1. 75. Stevanovic (Handspenalty) 1:1. Basel U21: Gebhardt; Wetz, Dundas, Hajdari (46. Fazlic), Gradaille; Uruejoma, Avdullahu (63. Krasniqi); Stevanovic; Chipperfield (87. Winkler), Hunziker (70. Gruber), Vishi (70. Manis). YF Juventus: Makripodis; Von Niederhäusern, Tawaba, Lumbu, Corvalan; Teixeira, Zuffi; Janett (70. Gökpinar), Festic (82. Santos), Bajrami (91. Tanzillo); Eyamba (82. Sema). Bemerkungen: Basel ohne Moulin, Okafor, Vukelic (alle verletzt), Ejupi, Havales, Jaiteh, Kayombo, Schweizer und Xhemaili (alle kein Aufgebot). YF Juventus ohne Lanza und Trousseau (beide verletzt). – Platzverweis: 90. Manis (grobes Foul). – Verwarnungen: 26. Hunziker, 39. Hajdari (beide Foul), 85. Dundas, 85. Teixeira (beide Unsportlichkeit). – 41. Lattenkopfball Tawaba.