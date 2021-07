Die FCB-Spieler Albian Hajdari, Adrian Durrer und Tician Tushi

Fussball Drei Wege bis zum Durchbruch: Die FCB-Youngster Durrer, Hajdari und Tushi auf der Suche nach dem perfekten Karriereplan Die ehemaligen FCB-Junioren Adrian Durrer, Tician Tushi und Albian Hajdari haben unterschiedliche Pläne, um das gleiche Ziel zu erreichen. Jakob Weber 17.07.2021, 05.00 Uhr

Adrian Durrer, Tician Tushi und Albian Hajdari jonglieren im Joggeli für die Kamera. Zusammen im FCB-Trikot wird man sie in Zukunft aber nicht mehr sehen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Ereignisse überschlagen sich mal wieder. Noch vor einer Woche sitzt der 18-jährige FCB-Innenverteidiger Albian Hajdari zusammen mit seinen 19- und 20-jährigen Weggefährten Adrian Durrer und Tician Tushi in der Loge des Joggeli. Beim ersten grösseren Interview der FCB-Youngster sagt Hajdari: «Jetzt fokussiere ich mich auf meine Zeit in Basel und dann bin ich gespannt, wie es in Turin werden wird.» Der Hintergrund: Hajdari wurde 2020, eine Woche nach der Unterzeichnung seines ersten Profivertrags, vom FC Basel an Juventus Turin verkauft. Doch die Italiener liehen den damals 17-Jährigen direkt wieder an den FCB aus. «Ich wollte meine Lehre hier noch abschliessen. Deshalb war die zweijährige Ausleihe sehr wichtig», sagt Hajdari. Doch aus zwei Jahren wird nur ein Jahr.

Albian Hajdari: «Es ist schon sehr speziell, wenn ein grosser Verein wie Juventus anklopft. Das hat mich am Anfang ehrlich gesagt überfordert.»

Juventus hat die Option gezogen, Hajdari vorzeitig wieder zurückzuholen. Der Basler Verteidiger ist bereits in Turin und wird dort voraussichtlich auch bis mindestens 2023 bleiben. Denn solange läuft der Dreijahresvertrag beim italienischen Spitzenteam. Hajdaris Weg, früh ins Ausland zu wechseln, ist eher die Ausnahme. «Es ist schon sehr speziell, wenn ein grosser Verein wie Juventus anklopft. Das hat mich am Anfang ehrlich gesagt überfordert. Doch die Familie und meine Berater haben mir geholfen», gibt Hajdari, der bis zuletzt noch bei seinen Eltern wohnte, zu. Doch weil sich die Vereine einig waren und Hajdari wie die meisten anderen FCB-Junioren auch von der Champions League träumt, wagt er den frühen Schritt ins Ausland, ohne sich zuvor bei seinem Jugendklub durchgesetzt zu haben.

Mit Kevin Mbabu (mit 18 von Servette zu Newcastle), Djibril Sow (mit 18 von der FCZ U21 zu Mönchengladbach II) oder Lorenzo Gonzalez (mit 16 von Servette in die U18 von Manchester City) hat Hajdari Schweizer Vorbilder. Und die Liste lässt sich beliebig erweitern: Nishan Burkart (Manchester United), Andi Zeqiri (Juventus Turin), Miro Muheim (Chelsea London), Jérémy Guillemenot (FC Barcelona), Johan Djourou (Arsenal London)... Auffallend ist, dass bis auf Djourou, der Genf mit 16 in Richtung England verliess und bei Arsenal Stammspieler bei den Profis wurde, alle anderen später den Schritt zurück in die Super League machten. Auch Hajdaris ehemaliger Teamkollege Darian Males entschied sich für diesen Weg. Doch nach nur einem halben Jahr Italien brach der 20-Jährige das Projekt ab und kehrte per mittlerweile langfristiger Leihe in die Schweiz und zum FC Basel zurück.

Ob Hajdari ein ähnliches Schicksal droht, ist noch völlig offen. «Wir freuen uns für ihn und ich hoffe, dass er es auch packen wird», sagt Tician Tushi. «Es wird spannend für Albi», ergänzt Adrian Durrer. Auch er hatte die Option, schon als Junior ins Ausland zu gehen. Doch der Muttenzer entschied sich dagegen. Er will sich beim FCB durchsetzen und verfolgt zumindest aktuell den gradlinigen Weg.

Seit der U10 trägt Durrer das rotblaue Trikot. Von seinen Weggefährten der ersten Stunde sind heute nur noch Lirik Vishi und Mehmet Manis beim FCB. Alle anderen wurden irgendwann aussortiert. Doch Durrer liess sich auch von einem Kreuzbandriss 2019 nicht aufhalten. Mittlerweile trainiert er regelmässig mit den Profis und in der letzten Saison durfte er gegen Luzern seinen Einstand im Eins feiern. Drei Minuten reichten, um per Distanzschuss gleich auch noch das erste Tor für den FCB zu erzielen. Doch mehr als diese drei Minuten gab es seither nicht.

Adrian Durrer: «Natürlich haben die Jungen hin und wieder das Gefühl, dass sie ungerecht behandelt werden. Aber damit musst du umgehen können, sonst gehst du unter. Das lernst du früh.»

Geduld ist etwas, was junge Spieler vor dem Durchbruch in unendlichen Mengen brauchen. Ein Trainerwechsel, eine Verletzung oder die Verpflichtung eines erfahreneren Spielers auf deiner Position und schon heisst es wieder: hinten anstehen. «Natürlich haben die Jungen hin und wieder das Gefühl, dass sie ungerecht behandelt werden. Aber damit musst du umgehen können, sonst gehst du unter. Das lernst du früh», sagt Durrer und fügt an: «Du brauchst den Konkurrenzkampf, um weiterzukommen. Wenn du weisst, dass du jeden Samstag spielst, ruhst du dich im Training aus.»

Vom absoluten Leistungsträger zum Tribünengast

Genau hier liegt die Schwierigkeit beim Übergang von den Junioren zu den Profis. Vorher waren Hajdari, Durrer, und Co stets Leistungsträger. Sie gehören zu den besten ihres Jahrgangs, spielen U-Nati und sind es nicht gewöhnt, dritte oder vierte Wahl zu sein. Vielleicht ist auch das der Grund, warum viele den Schritt ins Ausland machen oder eine Leihe in eine tiefere Liga anstreben, wenn der steile Weg nach oben bei den Profis nicht sofort steil weiter geht. Denn um besser zu werden, brauchen die jungen Talente vor allem Spielzeit.

«Ich brauche Spielminuten, egal wo. Ich hoffe natürlich bei den Profis spielen zu können, aber ich helfe auch gerne in der U21 aus», sagt auch Durrer. Bei ihm ist noch nicht klar, in welchem Kader er in der kommenden Saison spielen wird. Ob er weiter bei den Profis mittrainieren und ab und an auch spielen darf oder noch einmal eine Saison komplett mit der U21 bestreitet. «Wenn ein junger Spieler hochkommt, muss er auch die Chance haben, über Monate regelmässig zum Einsatz zu kommen», sagt FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann. Dem war in Basel zuletzt nicht so. Und vielleicht war auch das ein Grund, warum seit Raoul Petretta kein Eigengewächs mehr auf eben diesem gradlinigen Weg Stammspieler beim FCB wurde. Petretta kam 2016 zu den Profis und wurde nach nur einem Übergangsjahr Stammspieler. Noah Okafor wäre hier noch zu nennen. Doch der aktuelle Salzburg-Stürmer bevorzugte wegen zu wenig Spielzeit dann doch den Weg ins Ausland.

Für Durrer dürfte es in der kommenden Saison noch schwieriger werden, zu Spielminuten bei den Profis zu kommen, als damals für Okafor. Doch er gibt sich kämpferisch: «Nur weil es jetzt etwas anstrengender wird, gibst du nicht einfach auf.» Gleiches gilt auch für Carmine Chiappetta und Liam Chipperfield. Auch sie versuchen sich wie Durrer aktuell am geradlinigen Weg. Das primäre Ziel für die kommende Saison lautet bei allen dreien: möglichst viel Einsatzzeit.

Cömert und Xhaka zeigen, wie der dritten Weg funktioniert

Sollte es diese beim FCB nicht geben, gibt es für die Youngster noch einen dritten Weg: die Leihe. Afimico Pululu (Xamax) hat zum Beispiel diesen Weg gewählt, Eray Cömert (Lugano, Sion) oder auch schon früher Taulant Xhaka (GC). Tician Tushi ist soeben erst aus Wil zurückgekehrt. Dort schoss er in der Rückrunde unter Trainer Alex Frei in 16 Spielen fünf Tore und bereitete ein weiteres vor. «Die Zeit in Wil war sehr gut. Ich konnte viele Spielminuten und viel Erfahrung sammeln. Ich brauchte Einsatzzeit und bin auch als Person gewachsen», erklärt Tushi, der in der Ostschweiz erstmals alleine und nicht mehr in der WG mit Orges Bunjaku wohnte. Bunjaku und Yannick Marchand könnten bald die nächsten sein, die per Leihe zu Spielpraxis kommen und den geradlinigen Weg verlassen.

Tician Tushi: «Es geht immer auf und ab. Wenn es schwierig wird, sage ich mir: Das ist jetzt eine Hürde, aber die hält mich nicht auf.»

Nach der Leihe folgt dann meist der Versuch, sich beim Stammklub durchzusetzen. Auch Tushi soll und will die kommende Saison beim FC Basel in Angriff nehmen. «Ich will jetzt mit dem FCB durchstarten, möglichst viel spielen und möglichst viele Tore machen», so Tushi. Doch einfach wird das nicht. Eben erst hat der FCB mit Liam Millar, Darian Males und Sebastiano Esposito drei Offensivspieler und damit reichlich Konkurrenz für den aktuell noch muskulär angeschlagenen Tushi verpflichtet. Genervt ist der nach eigener Aussage nicht von diesen Personalentscheiden seiner Vorgesetzten. «Dann gebe ich einfach noch mehr Gas und probiere so den Trainer zu überzeugen», sagt Tushi, mit leicht trotzigem Unterton.

Um sich durchzusetzen, müssen die Jungen im Training Vollgas geben. «Es geht immer auf und ab. Wenn es schwierig wird, sage ich mir: Das ist jetzt eine Hürde, aber die hält mich nicht auf», sagt Tushi . Und Durrer erklärt, warum alleine das Training mit den Profis die Jungen weiterbringt: «Es ist beeindruckend, wie Xhaka, Frei oder Stocker trainieren. Passqualität, Stellungsspiel und Mentalität sind Dinge, wo wir Jungen uns noch einiges abschauen können.» Tushi pflichtet ihm bei: «Auch die Tipps, die wir von den Erfahrenen erhalten, sind Gold wert. Arthur Cabral hat mir zum Beispiel auch schon gesagt, wann der Ball in welcher Situation am häufigsten wohin kommt.»

Irgendwann – so zumindest die Wunschvorstellung – schiesst Tushi dann den FC Basel zu Titeln und sich damit in eine bessere Liga. Champions League mit Manchester United lautet Tushis Traum. Und auch Hajdari und Durrer wollen irgendwann auf «höchstem Niveau» spielen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Völlig unabhängig davon, welchen der drei möglichen Wege die Jungen gehen.