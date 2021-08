Marlene Reusser gewinnt den GP Oberbaselbiet in Zunzgen

Velorennen Ein Hauch von Olympia am GP Oberbaselbiet in Zunzgen Bei der 16. Ausgabe des GP Oberbaselbiet findet sich eine Olympionikin im Starterfeld. Marlene Reusser lässt ihren Gegnerinnen keine Chance und gewinnt überlegen. Esteban Waid 08.08.2021, 21.37 Uhr

Marlene Reusser rauscht in Zunzgen um eine Kurve und ist allein auf weiter Flur.

Wer am Sonntag durch Zunzgen fuhr, konnte das stattfindende Sport-Event eigentlich kaum verpassen. Die lauten «Hopp-Hopp»-Rufe der Zuschauenden, die Velofahrerinnen und Velofahrer, die durch die engen Strassen jagten, oder die unzähligen Streckenposten am Strassenrand: Sie alle lieferten einen Hinweis darauf, dass in Zunzgen zum 16. Mal der GP Oberbaselbiet stattfand.