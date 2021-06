FCB-Fanliebling Taulant Xhaka spricht über seine Verletzung

Ein Jahr ohne Ernstkampf FCB-Fanliebling Taulant Xhaka spricht erstmals über seine lange Leidenszeit: «Es war extrem frustrierend» Taulant Xhaka erlebte ein Jahr zum Vergessen. Doch jetzt will der 30-jährige FCB-Mittelfeldspieler wieder angreifen und Meister werden. Jakob Weber, Crans-Montana 30.06.2021, 18.31 Uhr

Taulant Xhaka ist zurück. Im Trainingslager in Crans-Montana hat er alle Einheiten absolviert. Daniela Frutiger/Freshfocus

11. August 2020. Es läuft die zweite Halbzeit des Europa League Viertelfinals in Gelsenkirchen. 0:1 liegt der FCB hinten. Taulant Xhaka und Junior Moraes von Schachtar Donezk gehen beide zum Ball. Xhaka kriegt einen Schlag aufs Knie, das knickt weg. Doch erst zwei Minuten später kommt der Schock. «Nach einem langen Ball auf Raoul Petretta merkte ich, dass etwas kaputt ist», sagt Xhaka rückblickend. Teilriss des Innenbandes heisst die Diagnose. Doch noch ahnt der FCB-Mittelfeldspieler nicht, dass dieser Abend der Beginn einer fast elfmonatigen Odyssee ist. «Das Ausscheiden hat mich damals mehr geärgert als die Verletzung», sagt Xhaka.

Sechs Wochen Pause lautet das Verdikt. Xhaka verpasst dadurch den Cupfinal gegen YB. Aber beim Trainingsauftakt am 1. September steht er wieder auf dem Platz. Zwar macht er separat Übungen ohne Ball, doch Xhaka liebäugelt offen damit, schon in der 1. Runde der Europa League Qualifikation in Osijek wieder auf dem Platz zu stehen. «Ich habe zu früh angefangen, so konnte das Band nie wirklich zusammenwachsen», weiss Xhaka heute.

Osijek verpasst er ebenso wie die 39 anderen Pflichtspiele in der abgelaufenen Saison. Mehrere Male war er im Herbst 2020 kurz vor dem Comeback, doch immer wieder gab es Rückschläge. «Kaum war ich wieder im Mannschaftstraining und habe eine schlechte Bewegung gemacht, kam der Schmerz zurück ins rechte Knie. Das ist etwa fünfmal passiert», erzählt Xhaka. «Heute würde ich das anders machen und erst anfangen, wenn das Knie zu 100 Prozent wieder hält. Aber da kam mir mein Ehrgeiz in die Quere.»

Vor einem Jahr stand Xhaka drei Wochen nach dem Unglück beim Trainingsauftakt wieder auf dem Rasen. Zu früh, wie sich herausstellen sollte. Freshfocus

Xhaka wollte unter dem neuen Trainer Ciriaco Sforza unbedingt wieder mitspielen, und zwar so schnell wie möglich. Die Rückschläge waren die Quittung für die Ungeduld. «Eigentlich solltest du bei so einer Verletzung sechs Wochen gar nichts machen, aber ich habe schon nach drei Wochen wieder ohne Ball trainiert. Das ging ohne Schmerzen, aber sobald der Ball wieder ins Spiel kam, kamen die Schmerzen zurück. Das war extrem frustrierend», so Xhaka.

Die Angst vor der ersten Operation der Karriere

Im Januar entscheidet sich Taulant Xhaka, das Knie doch zu operieren. Ursprünglich wollte Xhaka diese vermeiden, weil er die gleiche Verletzung bereits einmal ohne OP überstanden hatte. Doch weil die Gefahr zu gross ist, dass das Knie ohne OP nie mehr richtig stabil zusammenwächst, hört Xhaka jetzt auf die Ärzte.

Vor dem Eingriff hat der 30-jährige grossen Respekt. «Ich hatte extrem Angst und habe fast täglich meine Mitspieler gefragt, die schon einmal operiert wurden, was mich da erwartet und ob es schlimm ist», sagt Xhaka und seine Stimme wird direkt aufgeregter. Miterleben möchte er den Eingriff nicht und entscheidet sich für eine Vollnarkose. «Im Nachhinein muss ich sagen, dass alles sehr gut verlaufen ist», sagt Xhaka.

Durch die OP ist klar, dass Xhaka die komplette Saison verpassen wird. Trotzdem schaut er fast alle FCB-Spiele im Stadion an. «Das ist ein komisches Gefühl, wenn du da auf der Tribüne sitzt und dein Team spielen siehst. Da musst du geduldig sein», sagt Xhaka. Vor allem bei den Duellen mit YB hält er es fast nicht aus: «Ich war auch als Zuschauer nervös und hätte am liebsten sofort eingegriffen.»

Doch das kann Xhaka nur passiv. In der Kabine ist er trotz Verletzung immer dabei. Am Matchtag hilft er vor allem den jüngeren Spielern, in dem er sie motiviert und ihnen Ratschläge gibt. Doch Xhaka denkt sich vor jedem Spiel: «Schade, bin ich nicht dabei.» Ohne Ball arbeitet er an seiner Fitness. Wenn Xhaka die Beine nicht belasten darf, trainiert er halt den Oberkörper. «Jetzt bin ich sehr fit», sagt er. Zweifel, dass er nicht mehr der Alte werden könnte, gab es nie. «Ich war nur oft enttäuscht, weil es so viele Rückschläge waren.» Eine Enttäuschung, die er zu Hause bei seiner Frau und dem heute einjährigen Sohn Klevis verarbeitet.

Als Xhaka nach ein paar Wochen ein paar Kilo mehr an seinen Rippen entdeckt, nimmt er sich einen Ernährungsberater. Seitdem isst er weniger grosse Portionen, allgemein weniger Kohlenhydrate und mehr Gemüse.

Das Knie dankt es ihm. Im Trainingslager macht Xhaka alle Übungen voll mit und gegen Thun steht er am Sonntag erstmals wieder in einem Spiel 45 Minuten auf dem Rasen. Am Anfang hat Xhaka noch Angst, dass bei einem langen Ball oder in einem Zweikampf wieder der Schmerz ins Knie zurückkehren könnte. «Doch das hat alles schmerzfrei geklappt. Von dem her ist mein Knie stabil. Das freut mich sehr,», sagt Xhaka.

Patrick Rahmen will mit Xhaka nichts forcieren

Auch Trainer Patrick Rahmen ist zufrieden. «Ich bin sehr froh, dass Tauli zurück ist.» Auch Rahmen betont, dass Xhaka langsam aufgebaut werden soll, damit seine Qualitäten, wenn es ab dem 22. Juli ernst gilt, auch genutzt werden können. «Die haben in der Vergangenheit gefehlt. Aber Xhaka ist mit seiner Erfahrung und seinem Willen sehr wichtig», sagt Rahmen.

Im Trainingsmatch am Mittwoch ist Taulant Xhaka von Pajtim Kasami nur per Foul zu stoppen. Urs Lindt / freshfocus

Xhaka selber ist guter Dinge. Die Aufbruchstimmung im Klub und in der Stadt, seine Rückkehr auf den Platz und die baldige Rückkehr der Fans ins Joggeli zaubern ihm ein Lächeln ins Gesicht. Noch ist Xhaka nicht ganz bei 100 Prozent. Es fehlt nach eigener Aussage noch ein wenig Spritzigkeit und Kondition. «Mit den Testspielen kommt das aber von alleine», sagt Xhaka, der mit dem FCB in der kommenden Saison Grosses vor hat: «Ich will natürlich Meister werden. Nach vier Jahren wird es Zeit, dass Basel mal wieder den Titel holt.»