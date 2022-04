Handball Nicht-Abstieg und ein würdiger Abschied für RTV-Ikone Igor Stamenov Der RTV Basel gewinnt das dritte Spiel der Playouts gegen Chênois Genève mit 29:25, sichert sich damit den Klassenerhalt und verabschiedet Klub-Ikone Igor Stamenov. Isabel Langer 29.04.2022, 08.47 Uhr

Igor Stamenov wird vor dem letzten Spiel seiner Karriere noch einmal gefeiert.

Für den RTV Basel gibt es am Donnerstagabend gleich drei Gründe zum Feiern. Zum einen den Klassenerhalt, den sich die Basler mit dem dritten Sieg in den Playouts gegen Chênois Genève sichern. Zum anderen feiert der Verein auf den Tag genau seinen 143. Geburtstag. Aber der Moment des Abends gehört einem ganz bestimmten Spieler: Igor Stamenov. Der Serbe absolviert sein 607. Spiel für den RTV und wird nach 20 Jahren in Basel seine Karriere beenden.

Zum Abschied bekommt Igor Stamenov ein signiertes RTV-Trikot. Claudio Thoma / freshfocus

Etwa 80 seiner Freunde und Verwandten, gekleidet in weissen T-Shirts mit der Aufschrift «Igor Majstore», bilden bereits vor dem Spiel ein Spalier, um den Captain des RTV ein letztes Mal auf dem Spielfeld zu empfangen. Mit Standing Ovations und unter lautem Jubel wird Stamenov begrüsst, der sichtlich berührt ist von den zahlreichen Unterstützern, die sich im Rankhof eingefunden haben. Beinahe die ganze Halle ist gefüllt, viele sind weite Strecken gereist, um ihren Freund oder Verwandten Igor Stamenov ein letztes Mal spielen zu sehen. Dafür zeigt er sich nach dem Spiel sehr dankbar: «Ich bin sehr stolz, dass so viele Freunde und Familienmitglieder gekommen sind.»

Die Partie läuft anfangs nicht wie gewünscht

Dabei beginnt die Partie für den RTV nicht unbedingt nach Wunsch. Erst nach fünf Minuten bringen die Basler den Ball zum ersten Mal im Tor unter und gleichen damit das Skore aus. Drei Minuten später kommt es zu einer kleinen Rangelei auf dem Spielfeld, bei der sich vor allem Basels Igor Cagalj und der Genfer Martinez in die Haare kriegen. Letzterer fliegt daraufhin mit der roten Karte vom Platz. Basel macht in der ersten Hälfte zu wenig aus seinen Angriffen und hat Mühe ins Spiel zu finden. Zum ersten Mal in dieser Serie geraten die Realturner mit vier Toren in Rückstand und können aus dem Spiel heraus wenig Akzente setzen. Trainer Ike Cotrina sagt nach dem Spiel: «Es waren vor allem auch viele Gefühle neben dem Spiel dabei. Da war es schwierig, den Fokus zu behalten.»

Die Basler sind wie schon im zweiten Spiel mit Angriffen aus dem Rückraum erfolgreich. Beim Stand von 14:14 darf sich auch endlich RTV-Goalie André Willimann mit einem gehaltenen Siebenmeter auszeichnen und versetzt damit die Halle kurzzeitig in Ekstase.

In der Folge kommt es zu einigen Ballgewinnen des RTV, die in der Halle beinahe wie ein Sieg gefeiert werden. Immer wieder kommen beide Teams zu gefährlichen Angriffen, sodass es drei Minuten vor Schluss 26:24 steht. Als Stamenov zwei Minuten vor Ende des Spiels mit einer Zweiminutenstrafe vom Platz gestellt wird, protestiert die Halle stehend, lautstark buhend. Dennoch gewinnen die Basler mit 29:25.

Der Jubel nach dem Spiel ist riesig, der Klassenerhalt ist geschafft. «Igor, Igor, Igor»-Rufe schallen durch die Halle. Vor dem Spiel hatte er bereits angekündigt, ein emotionaler Mensch zu sein. Bei der Überreichung des Abschiedsgeschenks und der Rede, die durch die ganze Halle hallt, kann der Serbe seine Tränen kaum zurückhalten. Es ist ein würdiger Abschied für das Basler Urgestein, der diesen Abend sicher noch lange in Erinnerung behalten wird.

Starker Abschluss: Igor Stamenov verwertete in seinem letzten Spiel vier seiner vier Würfe. Claudio Thoma / freshfocus