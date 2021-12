Das Hinrundenzeugnis des FC Basel in der Saison 2021/22

Einzelkritik Cabrals Tore und Lindners Paraden sorgen für Bestnoten: Hier gehts zum Hinrunden-Zeugnis des FC Basel 31 Spieler hat der FC Basel in den 33 Spielen der abgelaufenen Hinrunde eingesetzt. Die Erfolgsgaranten spielen ganz vorne und hinten, den Neuen fehlt noch die Konstanz. Jakob Weber und Christoph Kieslich Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

FCB-Stürmer Arthur Cabral ist dank seiner unfassbaren Torquote der Spieler der Hinrunde. Marc Schumacher / Freshfocus

Heinz Lindner: Note 6

Macht, was einen sehr guten Keeper auszeichnet: Er gewinnt Punkte für sein Team. Abgesehen von grandiosen Reflexen ist er auch ein charmanter Typ.

30 Spiele | 2730 Einsatzminuten | 30 Gegentore | 9 Spiele ohne Gegentor

Sergio López: Note 4

Wenn er zum Sprint ansetzt, erinnert er an ein Slalom fahrendes Flitzeauto. Sein Stellungsspiel und die Präzision bei Flanken kann er noch verbessern.

27 Spiele | 1679 Einsatzminuten | 2 Tore | 2 Assists

Michael Lang: Note 3,5

Man konnte ahnen, dass es nach langer Zeit auf deutschen Reservebänken für ihn nicht einfach wird. Doch seine anhaltenden defensiven Mängel überraschen.

26 Spiele | 1275 Einsatzminuten | 2 Tore | 1 Assist

Fabian Frei: Note 5

Alter (bald 33) schützt vor Leistung nicht und auch nicht vor der Nati. Grossmehrheitlich in der Innenverteidigung eingesetzt, hielt er den Laden zusammen.

31 Spiele | 2492 Einsatzminuten | 1 Tor | 1 Assist

Fabian Frei zeigt nicht nur in dieser Szene gegen YBs Kanga, dass er auf seine alten Tage auch als Innenverteidiger gut zu gebrauchen ist. Peter Schneider / KEYSTONE

Andy Pelmard: Note 5

Von Nizza ausgeliehen, steht er vom ersten Tag seinen Mann und kommt auf die meisten Minuten der Feldspieler. Der überzeugendste Sommerzugang.

30 Spiele | 2643 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Eray Cömert: Note 4

Nach der roten Karte in Sion und dem offensiv geäusserten Wechselwunsch aus den Traktanden gefallen. Schade, ist er doch ein FCB-Urgestein.

19 Spiele | 1524 Einsatzminuten | 1 Tor | 0 Assists

Nasser Djiga: Note 4

Ist ob der Professionalität in Europa überrascht und überrascht dann selber mit guten Leistungen. Doch für einen Verteidiger ist er noch zu fehlerhaft.

8 Spiele | 659 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Raoul Petretta: Note 4,5

Bei ihm weiss man, was man hat – und was nicht. Zuverlässig, produktiv nach vorn, jedoch nicht so unentbehrlich, dass er nicht über einen Wechsel nachdenkt.

19 Spiele | 1412 Einsatzminuten | 3 Tore | 1 Assist

Tomás Tavares: Note 3,5

Technisch sehenswert, offensiv mit einigen guten Szenen. Doch in seinem Grundmetier versagt der Verteidiger zu oft. So ist er noch keine Verstärkung.

17 Spiele | 1189 Einsatzminuten | 1 Tore | 4 Assists

Taulant Xhaka: Note 4

Wie bei Lang gilt für ihn: Es ist ein steiniger Weg nach 286 Tagen Zwangspause. Seine Qualitäten helfen dem Team. Baut aber noch zu oft in Durchgang 2 ab.

21 Spiele | 1246 Einsatzminuten | 1 Tor | 1 Assist

Pajtim Kasami: Note 5

Es gibt die Phasen, in denen er wegtaucht, um dann umso präsenter, kämpferischer und torgefährlicher wieder in Erscheinung zu treten. Prädikat: wertvoll.

29 Spiele | 2186 Einsatzminuten | 5 Tore | 6 Assists

Pajtim Kasami wollte im Sommer noch wechseln. Doch er gibt weiter beim FCB die Richtung vor. Urs Lindt / freshfocus

Wouter Burger: Note 3,5

Ist zusammen mit Fernandes der einzige FCB-Spieler mit negativer Plus/Minus-Bilanz. Vor allem offensiv schwach und auch defensiv immer wieder mit Fehlern.

17 Spiele | 746 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Jordi Quintillà: Note 3,5

Gemessen an dem Impact, den er auf das Sankt Galler Spiel hatte, blieb er – auch verletzungsbedingt – in Basel eindeutig hinter den Erwartungen zurück.

17 Spiele | 766 Einsatzminuten | 0 Tore | 0 Assists

Darian Males: Note 4

Mit neun Skorerpunkten steht er teamintern weit vorne, aber für seine Ansprüche müsste er es öfter in die Startelf schaffen und deutlich mehr Einfluss haben.

29 Spiele | 1342 Einsatzminuten | 3 Tore | 6 Assists

Liam Millar: Note 4,5

Einer der Lichtblicke unter den Neuen. Seine Laufbereitschaft, sein Speed und die Fummler-Qualitäten helfen dem Team. Elf Skorerpunkte sprechen für sich.

31 Spiele | 1655 Einsatzminuten | 7 Tore | 4 Assists

Valentin Stocker: Note 4,5

Trug massgeblich zum Sprung in die Conference League bei. Nach ein paar Spielen auf der Bank kommt der Captain erst wieder im Spätjahr auf Touren.

28 Spiele | 1616 Einsatzminuten | 6 Tore | 7 Assists

Edon Zhegrova: Note 5

Stark verbessert zur Vorsaison. Spielt den Ball schneller ab und schiesst wichtige und sehenswerte Tore. Leider nach wie vor zu verletzungsanfällig.

15 Spiele | 794 Einsatzminuten | 4 Tore | 6 Assists

Ist oft nur unfair vom Ball zu trennen: Edon Zhegrova Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Matias Palacios: Note 4,5

Manchmal vergisst man: Er ist immer noch erst 19. Hat Fortschritte gemacht, sammelt Skorerpunkte und deutet an, ein guter Zentrumsspieler zu werden.

27 Spiele | 1360 Einsatzminuten | 3 Tore | 4 Assists

Dan Ndoye: Note 3,5

Läuft viel, aber auch viel falsch. Für den Basler Ballbesitzfussball ist sein Spiel zudem zu fehlerhaft. Sobald er Platz hat, blitzen seine Qualitäten auf.

20 Spiele | 1207 Einsatzminuten | 2 Tore | 4 Assists

Sebastiano Esposito: Note 3,5

Mächtiger Abschlag im Zeugnis für seine Eskapaden. Wäre sonst auch in Basel der Prinz, aber seine Fragilität und Divenhaftigkeit stehen ihm offenbar im Weg.

18 Spiele | 870 Einsatzminuten | 4 Tore | 5 Assists

Arthur Cabral: Note 6

Seine phänomenale Quote bringt ihn in die brasilianische Nati und auf die Zettel der Scouts. Das lukrativste Eisen im FCB-Feuer dürfte wechseln.

31 Spiele | 2540 Einsatzminuten | 27 Tore | 8 Assists

Die übrigen Spieler:

Joelson Fernandes (10 Spiele, 1 Assist), Felix Gebhardt (2 Spiele, 1 Gegentor), Tician Tushi (2 Spiele, 2 Tore, 2 Assists), Kaly Sène (5 Spiele, 1 Tor, 2 Assists), Adrian Durrer (3 Spiele), Goncalo Cardoso (1 Spiel), Afimico Pululu (3 Spiele, 1 Assist), Djordje Nikolic (1 Spiel), Carmine. Chiappetta (1 Spiel) und Liam Chipperfield (1 Spiel) kamen ebenfalls zum Einsatz, aber insgesamt zu kurz für eine Bewertung.

