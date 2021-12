Die Noten zum 1:1 zwischen dem FCB und Lausanne.

Einzelkritik Die Tiefste für den Chancentod und die Höchste für den Fleissigsten: Das sind die FCB-Noten zum 1:1 gegen Lausanne Das Spiel im St. Jakobs Park lässt, abgesehen von der Aussentemperatur, keinen kalt. Ein 1:1 sieht in den Noten dann auch sehr durchschnittlich aus. Trotzdem gibt es Ausreisser. Céline Feller Jetzt kommentieren 05.12.2021, 19.01 Uhr

Raoul Petretta (hier gegen Brahima Ouattara) sorgt für die erste knifflige Szene, als er von Husic an der Strafraumgrenze abgeräumt wird. Doch einen Penalty gibt es dafür nicht. Pascal Muller/Freshfocus Edon Zhegrova wirbelt auch gegen Lausanne. Doch in der ersten Hälfte fällt er vor allem mit gutem Gegenpressing auf. Georgios Kefalas / KEYSTONE Pajtim Kasami ist der erste Basler, der sich dem gegnerischen Tor annähert. Erst touchiert seine Flanke die Latte, dann köpft er knapp übers Tor, stand bei dieser Aktion aber zuvor im Offside. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus Taulant Xhaka gibt im Zweikampf mit Trae Coyle alles. Obwohl da auch viel Ellenbogen dabei ist, gibt es hier keine gelbe Karte. Georgios Kefalas / KEYSTONE Arthur Cabral hat dann ebenfalls per Kopf die erste gute Chance des Spiels. Doch im Anschluss sieht seine Fratze so aus... Georgios Kefalas / KEYSTONE ...weil Lausannes Goalie Mory Diaw den Ball eben nicht aus dem Netz holen muss, sondern zum Abstoss legen kann. Georgios Kefalas / KEYSTONE Aus Protest gegen personalisierte Tickets haben die Fans der Muttenzerkurve vor der Pause das Stadion verlassen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Auch der Gästesektor ist verwaist. Georgios Kefalas / KEYSTONE Auf dem Rasen beginnt Mory Diaw langsam, Cabral und Co definitiv zur Verzweiflung zu bringen. Pascal Muller/Freshfocus Als es dann nach einem Handspiel von Grippo Elfmeter für Basel gibt, ist der rote Teppich für die Führung ausgerollt. Doch Cabral scheitert im 14. Versuch erstmals vom Punkt und trifft die Latte. Georgios Kefalas / KEYSTONE Diaw hatte ihm das Leben auch schwer gemacht, weil er lange stehen blieb. Pascal Muller/Freshfocus Zeki Amdouni lanciert einen der wenigen Lausanner Konter, doch Taulant Xhaka kann sich noch in den Schuss werfen. Georgios Kefalas / KEYSTONE Heinz Lindner muss heute nur zweimal parieren. Georgios Kefalas / KEYSTONE Joelson Fernandes erlaubt sich dann in der 92. Minute ein selten doofes Foul. Der 18-Jährige wollte seinen Ballverlust wohl wieder gut machen, doch er verursacht voller Übermut nur einen Elfmeter. Georgios Kefalas / KEYSTONE Den verwandelt Stjepan Kukuruzovic und Lausanne sieht in der 92. Minute wie der sichere Sieger aus. Georgios Kefalas / KEYSTONE Doch dann kommt Pajtim Kasami. Mit der letzten Aktion des Spiels trifft er zum 1:1. Der FCB holt so doch noch einen Punkt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Heinz Lindner: Note 4,5

Die erste wirkliche Prüfung stellt sich ihm erst in der 68. Minute. Er besteht sie gewohnt mit Bravour. Beim Penalty machtlos.

Sergio López: Note 4

Ein, zwei gute Flanken schlägt er durchaus. Aber im Gesamten ist das sehr durchschnittlich.

Fabian Frei: Note 4,5

Den Penalty, den Cabral verschiesst, holt er mit seiner Flanke raus. Sonst stechen seine Spielauslösungen heraus sowie die Art, wie er Pelmard dirigiert.

Fabian Frei hilft seinem Team offensiv und defensiv. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Andy Pelmard: Note 4

Man spürt, wie oft er sich an Frei orientiert. Die durchzogenen vergangenen Spiele haben wohl seinem Selbstvertrauen etwas geschadet. War dieses Mal okay.

Raoul Petretta: Note 4

Hat erst Glück, dass er nach harten Einsteigen von Husic gesund bleibt. Gefällt einmal mit einem tollen Vorstoss, bei dem er Millar hinterläuft. Sonst diskret.

Taulant Xhaka: Note 4,5

Für einen, dem eine Sperre droht, wenn er Gelb sieht, geht er hart zur Sache. Er zeigt aber nicht nur Aggressivität, sondern Laufarbeit, Präsenz und Wille.

Pajtim Kasami: Note 5,5

Dass am Ende er den Ausgleich schiesst, passt. Weil er sich für einen immensen Aufwand belohnt. Hätte schon per Flugkopfball treffen können. Starke Partie.

Pajtim Kasami schreit die Erleichterung nach seinem Tor raus. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Edon Zhegrova: Note 4

Er ist engagiert, ja. Aber auch zu oft am Boden und zu schludrig.

Matías Palacios: Note 4

Nach der guten Leistung gegen Luzern darf er noch einmal ran. Wirklich bestätigen kann er die dortige Leistung nicht.

Liam Millar: Note 3,5

Die Szene in der 36.Minute ist sinnbildlich: Er ist überrascht, dass er an den Ball kommt, bekommt zu wenig Power in den Schuss und sieht folglich schlecht aus. Nicht sein Tag, darum geht er früh raus.

Arthur Cabral: Note 3

Mit seiner gefühlt ersten Ballberührung hat er in der 26. eine Topchance. Der Kopfball fliegt jedoch neben das Tor. Genau so seine weiteren drei guten Möglichkeiten. Mindestens ein Tor muss er machen. Und dann passiert etwas nie Gesehenes: Er verschiesst einen Penalty.

Eine Ausnahme: Arthur Cabral trifft aus elf Metern nur die Latte. Pascal Muller/Freshfocus / freshfocus

Dan Ndoye (63. für Millar): Note 4

Kommt gut rein, trifft aber nicht immer den richtigen Entscheid.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Stocker (78. für Zhegrova), Tavares (78. für López), Fernandes (78. für Xhaka).

