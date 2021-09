Das sind die Noten des FC Basel nach dem 4:2 gegen Kairat Almaty

Einzelkritik Ein erfolgreicher Rückkehrer und ein nervöser Youngster: Die FCB-Noten gegen Almaty Der FC Basel gewinnt im zweiten Spiel der Conference-League-Gruppenphase gegen Kairat Almaty mit 4:2. Dabei führt er nach einer Stunde mit 4:0. Dann kassiert der FCB jedoch nach einem Dreifachwechsel noch zwei Tore. Das widerspiegelt sich auch in den Noten. Simon Leser Jetzt kommentieren 30.09.2021, 23.38 Uhr

Der FC Basel feiert seinen ersten Sieg in der Gruppenphase der Conference League. Marc Schumacher / freshfocus

Heinz Lindner: Note 5

Sein Reflex nach einer Ecke in der 51. Minute ist mal wieder absolute Weltklasse. Nach dem 4:0 braucht es ihn auf einmal. Zwei Mal wird er besiegt, ein paar Mal rettet er. Am Schluss lässt auch er sich von der Unsicherheit anstecken, als er einen Ball direkt in des Gegners Füsse spielt.