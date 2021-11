Grosses Gefälle: Die FCB-Noten zum 1:1 gegen Omonia Nikosia

Einzelkritik Grosses Gefälle in den Leistungen: Die FCB-Noten zum 1:1 in Nikosia Der FC Basel teilt sich gegen Omonia die Punkte und sichert sich damit das europäische Weiterkommen. Doch überzeugend gelingt dies den Baslern auf Zypern nicht. Vor allem drei Spieler fallen im Vergleich zum Rest ab. Ein Innenverteidiger ist hingegen stets auf der Höhe. Simon Leser aus Nikosia Jetzt kommentieren 04.11.2021, 22.20 Uhr

Andy Pelmard ist beim 1:1 gegen Omonia Nikosia der beste Basler Akteur auf dem Platz. Viktoria Leandrou/Freshfocus

Heinz Lindner: Note 4

Beim einzigen Omonia-Torschuss entscheidet er sich für eine Ecke und lässt damit den mittigen Schuss passieren. Einen Vorwurf kann man ihm deshalb nicht machen. Sonst ist er vor allem bei gegnerischem Pressing mit dem Fuss gefordert.

Michael Lang: Note 3,5

Startet mit einem groben Schnitzer, weil er vor dem Strafraum den Ball vertändelt. Fängt sich fortan ein bisschen. Doch vor allem seine Flanken sind Mangelware.

Eray Cömert: Note 2,5

Seine Formbaisse zeichnete sich bereits in den letzten Spielen ab. In Nikosia findet sie eine Fortsetzung. Natürlich macht das Torschütze Kakoulli beim 1:0 stark. Doch Cömert lässt sich gar einfach austanzen. Auch sonst in den Zweikämpfen nicht souverän.

Eray Cömert zieht auf Zypern einen sehr schwachen Abend ein. Sakis Savvide/Fresh

Andy Pelmard: Note 5,5

Wie er in der 75. Minute seinen Gegenspieler im Laufduell und dann im Zweikampf abkocht, ist bärenstark. Er hält die Verteidigung zusammen.

Tomás Tavares: Note 3,5

Wenn der FCB die Ecken kurz ausführt, landet der Ball schnell beim Portugiesen. Doch seine Flanken landen dann mit seinem eigentlich starken rechten Fuss eher hinter dem Tor als im Strafraum.

Fabian Frei: Note 4,5

Versucht das Offensivspiel immer wieder mit Vertikalpässen anzukurbeln. Beim 0:1 ist er aber auch nicht da, um den entscheidenden Assist zu verhindern.

Wouter Burger: Note 3

Bei der Entstehung zum 0:1 kann er seinen Gegenspieler nicht aufhalten und verzichtet auf das taktische Foulspiel. Dazu kommt ein haarsträubender Ballverlust. Auch deshalb muss er zur Pause raus.

Dan Ndoye: Note 3,5

Er kann sich auf der Seite deutlich zu selten durchsetzen. Er deutet seine Schnelligkeit zwar ab und zu an, doch es schaut nichts konkretes dabei heraus.

Pajtim Kasami: Note 3

Er darf auf seiner geliebten Zehn ran. Zeigt dort aber ein erschreckend schwaches Laufpensum. Kreativität geht von ihm keine aus.

Pajtim Kasami muss zur Pause bereits vom Feld. Savvides Press / EPA

Liam Millar: Note 5

Dank seines schönes Treffers zum Ausgleich überwintert der FCB europäisch. Auch sonst ist er ein Aktivposten. Der letzte Pass landet zu oft aber noch beim Gegner, vor allem in der ersten Hälfte.

Arthur Cabral: Note 4

Hat für einmal einen sehr schweren Stand gegen eine gegnerische Abwehr. Der Brasilianer verpasst beim Lattenkopfball seinen obligaten Treffer.

Matías Palacios: Note 4

Der Argentinier ersetzt in der Pause den glücklosen Burger. Er ist deutlich ballsicherer als sein Vorgänger. So richtig das Spiel beeinflussen kann er aber nicht.

Darian Males: Note 5

Kommt wie Palacios zur Pause und ersetzt Kasami. Dass es in Hälfte 2 besser wird, liegt auch an ihm. Zuerst verpasst er den Ausgleich, weil ihm Cabral in die Quere kommt. Dann leitet er den Treffer von Millar mit einem schönen Steilpass ein.

Joelson Fernandes: Note 4,5

Betritt nach 55 Minuten für Ndoye das Feld. Mit einem strammen Schuss prüft er den Omonia-Torhüter.

Raoul Petretta: Note 4

Feiert nach seiner Verletzungspause das Comeback. Bleibt in diesem aber blass.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Stocker (85. für Millar)