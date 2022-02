Die Noten des FC Basel zum 3:0-Sieg gegen Lausanne

Einzelkritik Pelmard und die Neuzugänge überzeugen, einer muss zur Pause raus: Die FCB-Noten zum 3:0-Sieg gegen Lausanne Der FC Basel braucht eine Halbzeit, um gegen Schlusslicht Lausanne in den Tritt zu kommen. Nach dem Seitenwechsel fallen dann die Tore, doch auch das 3:0 ändert nichts daran, dass nicht alle FCB-Spieler genügende Noten bekommen. Jakob Weber Jetzt kommentieren 19.02.2022, 23.13 Uhr

Ein Ball mit Heiligenschein: Lausanne-Keeper Mory Diaw schnappt sich die Feuerkugel vor FCB-Flügel Liam Millar. Pascal Muller/Freshfocus

Heinz Lindner: Note 4,5

Bleibt zum sechsten Mal in der Liga ohne Gegentor, muss dafür aber auch nur einen gefährlichen Lausanne-Abschluss parieren.

Michael Lang: Note 5

Defensiv kaum gefordert, taucht er immer wieder im gegnerischen Sechzehner auf und trifft wie schon gegen YB zum 1:0. Der Treffer zählt, weil Lang nur passiv im Abseits steht und Schiedsrichter Dudic seinen Abschluss ins lange Eck als neue Spielsituation bewertet.

Andy Pelmard: Note 5

Sieht immer wieder souverän aus, weil er gegnerische Anspiele gut antizipiert und den Ball im Spielaufbau gut zirkulieren lässt. Aber Lausannes Stürmer prüfen ihn auch nicht wirklich.

Strahinja Pavlovic: Note 4,5

Mahous Kopf brummt wohl noch immer, nachdem er Bekanntschaft mit der eisenharten Schulter des Serben gemacht hat. Dafür sieht Pavlovic Gelb. Seine langen Bälle bereichern den Basler Spielaufbau, ein paar Abstimmungsprobleme zu Beginn trüben die Bilanz.

Noah Katterbach: Note 4,5

Köpft in der 89. den 3:0-Endstand und freut sich diebisch über sein erstes Tor für den FCB. Zuvor allerdings mit zu vielen ungenauen und schlecht getimten Flanken.

Noah Katterbach jubelt über sein Kopfballtor. Nach dem Spiel erklärt der Aussenverteidiger, dass er schon in der Jugend immer wieder per Kopf getroffen hat. Pascal Muller/Freshfocus

Fabian Frei: Note 4

Räumt im 4-1-4-1-System alleine vor der Abwehr ab. In Erinnerung bleibt aber vor allem sein folgenschwerer Ausrutscher mit anschliessendem Lattenknaller vom Elfmeterpunkt. Vier der letzten fünf Elfmeter hat der FCB jetzt verschossen.

Fabian Frei liegt am Boden, als er sehen muss, dass sein Elfmeter nicht den Weg ins Tor findet. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Dan Ndoye: Note 3,5

Holt den Elfmeter raus. Lässt ansonsten aber die Torgefahr völlig vermissen, weil ich zu selten ins Eins-gegen-Eins geht.

Valentin Stocker: Note 4,5

In Halbzeit 1 mit teilweise haarsträubenden Hereingaben steigert er sich nach dem Seitenwechsel deutlich und legt auch 2:0 für Szalai mustergültig auf.

Darian Males: Note 3

Schiesst ein Offsidetor, bei dem er aber deutlich in der verbotenen Zone steht. Auch sonst kein berauschender Auftritt. Folgerichtig ist zur Pause bereits Feierabend.

Darian Males konnte die Bewährungschance von Beginn an nicht nutzen. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Liam Millar: Note 4

So unglücklich, wie er in der Offensive agiert, so bemerkenswert ist sein Nachsetzen nach Ballverlusten. Hat per Distanzschuss die einzige gute Chance vor dem Seitenwechsel.

Fedor Chalov: Note 4

Pluspunkte gibts für den Assist zum 1:0 und den Sputnik-Seitenwechsel, wo der Ball kurzzeitig übers Stadiondach hinaus fliegt. Ansonsten aber immer noch nicht gut ins Basler Offensivspiel integriert.

Adam Szalai: Note 5

Ersetzt in der Pause Males und gibt neben Chalov den zweiten Stürmer. Funktioniert auf Knopfdruck und braucht nur 21 Minuten für sein erstes Tor. Schmerzen bereitet nur seine linke Hand, die von Monteiros Stollen malträtiert wird.

Adam Szalai trifft in seiner ersten Halbzeit für den FC Basel gleich per Kopf. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Sergio Lopez: Note 4,5

Kommt in der 70. für Lang und damit zu einem Zeitpunkt, als Lausanne bereits aufgegeben hat. Defensiv hat er alles unter Kontrolle und auch vor dem 3:0 hat er seine Füsse im Spiel.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Joelson Fernandes (81. für Chalov), Matias Palacios (81. für Ndoye), Liam Chipperfield (91. Stocker).

