Die Noten zum 1:1 des FC Basel bei den Young Boys

Einzelkritik Kunstschütze Millar und Penaltykiller Lindner: Das sind die FCB-Noten zum 1:1 in Bern Der FC Basel hat im Nachtragsspiel der Super League in Bern gegen die Young Boys hartes Brot zu knabbern. Nachdem sie in der ersten Halbzeit fast zerzaust wurden, stabilisieren die Basler ihre Leistung nach dem Seitenwechsel immerhin. Christoph Kieslich aus Bern Jetzt kommentieren 16.12.2021, 00.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da kann man sich auch mal beim Goalie bedanken: Raoul Petretta (links) und Heinz Lindner, der in Bern zum dritten Mal einen Penalty pariert, seit er in der Super League für den FCB spielt. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Heinz Lindner: Note 6

Hatte zweimal Glück, dass der Pfosten rettet, erst bei einem Volley von Ngamaleu, dann in der 90. Minute bei einem Weitschuss von Elia. Parierte dann gegen Ngamaleu den allerdings auch schwach getretenen Penalty – und wird so zum Held es Abends.

Sergio López: Note 3,5

Seine Flanken in der Anfangsphase verpufften. Dann Teilnehmer am Schwimmfest in der Abwehr. Sattelfest wirkte das nicht.

Fabian Frei: Note 4,5

Dürfte nicht unfroh gewesen sein, als der bullige Kanga verletzt vom Platz ging. Hielt anschliessend den Laden so gut es ging zusammen.

Andy Pelmard: Note 3,5

Verlor bei der Berner Führung Elia aus den Augen, was seiner Formkurve nicht zuträglich ist. Dann - erst vom VAR überführter - Verursacher des Handspenaltys. Hatte anschliessend Glück, dass ein weiteres Handspiel nicht auch noch geahndet wurde. Stabilisierte sich immerhin in der Schlussphase.

Raoul Petretta: Note 4

Erst machte er sich mit einem Stolperer zum Gespött der YB-Fans, dann mit einem Aussetzer, den er aber gleich selbst ausbügelte, als er in extremis auf der Linie und via Innenpfosten rettete. Eroberte ausserdem den Ball vor dem Ausgleich.

Hat dem Berner Wirbel der ersten Halbzeit wenig entgegenzusetzen: Jordi Quintillà (links), hier gegen

Jordan Siebatcheu und Fabian Rieder. Claudio De Capitani / freshfocus

Jordi Quintillà: Note 3,5

Rückte anstelle von Wouter Burger ins Mittelfeld und damit erst zum vierten Mal in die Startelf eines Ligaspiels. Man merkte ihm die mangelnde Praxis durchaus an. Kaum zu sehen, wenig Einfluss.

Pajtim Kasami: Note 4

Hatte wie Quintillà dem Berner Wirbel in der ersten Halbzeit wenig entgegenzusetzen. Bekam beim Torjubel nach dem 1:1 ein Feuerzeug aus dem Publikum an den Kopf geworfen, trug aber glücklicherweise keinen sichtbaren Schaden davon. Stabiler und mit mehr gewonnenen Zweikämpfen nach dem Seitenwechsel.

Getroffen: Pajtim Kasami geht zu Boden, nachdem er von einem aus der YB-Zuschauertribüne geworfenen Feuerzeug am Kopf getroffen wurde. Claudio De Capitani / freshfocus

Dan Ndoye: Note 3,5

Hatte seine beste Szene in der 3. Minute, dann tauchte er lange weg. Wenig Aktionen, mit denen seine Nebenleute etwas anzufangen wussten.

Matías Palacios: Note 4

Von seiner kämpferischen Attitüde zeugt die dritte gelbe Karte. Traf in 42. Minute mit feinem Schuss die Latte, war aber auch nicht in der Lage, dem Basler Spiel Ruhe und Struktur zu verleihen.

Liam Millar: Note 5

Bockstark, wie er den Ausgleich erzielt, nach dem er erst Hefti vernascht und dann aus schwierigem Winkel via Innenpfosten trifft. Der offensive Aktivposten mit weiten Wegen – auch nach hinten.

Arthur Cabral: Note 3,5

Erfreute sich liebevollster Betreuung durch Lustenberger. Der FCB-Goalgetter kam zu keinem einzigen Abschluss.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Males (75. für Palacios), Burger (81. für Quintillà), Esposito (81. für Ndoye).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen