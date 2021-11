Das sind die FCB-Noten zur ersten Liga-Pleite der Saison

Einzelkritik Viel Durchschnitt, ein überraschend schwacher Abwehrchef und ein guter Joker: Das sind die FCB-Noten zur 0:1-Niederlage gegen St. Gallen Der FC Basel kassiert in seinem 13. Ligaspiel seine erste Niederlage. Zu Hause gegen St. Gallen hat der FCB einerseits viel Pech vor dem Tor, er agiert defensiv aber auch schlicht zu instabil. Die Spieler in der Einzelkritik. Céline Feller Jetzt kommentieren 07.11.2021, 19.29 Uhr

Von ihm ist man sich anderes gewohnt: Andy Pelmard zieht seine schwächste Leistung ein, seit er im Sommer nach Basel gekommen ist. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Heinz Lindner: Note 4,5

In der 41. zeigt er etwas, was man von ihm nicht kennt: eine Unsicherheit. Sonst gewohnt reflexstark. Beim Gegentor schuldfrei.

Sergio López: Note 4

Zuletzt musste er mehr zuschauen, als er es vom Job-Sharing mit Lang von Saisonbeginn gewohnt war. Okay, mehr aber auch nicht.Startetlware.

Nasser Djiga: Note 4

Erhält erneut den Vorzug vor Cömert. So stark wie er in der 23. auf der Linie rettet, so unkonzentriert verliert er in der 73. den Ball und braucht ganz viel Glück.

Nasser Djiga erhält erneut den Vorzug gegenüber Eray Cömert. Marc Schumacher / freshfocus

Andy Pelmard: Note 3

Das ist das schwächste Spiel von ihm im FCB-Dress. Nicht nur, weil er beim 0:1 den Gegner nicht angeht. Er hat allgemein ein paar Unsicherheiten zu viel.

Raoul Petretta: Note 4

Bei seinem Startelf-Comeback bleibt er wenig gesehen. Einen Akzent setzt er vor allem mit seiner wichtigen Grätsche in der 73..

Fabian Frei: Note 4

Die Euphorie über das neuerliche Nati-Aufgebot kann er irgendwie nicht auf den Rasen bringen. Wird folgerichtig früh ausgewechselt.

Pajtim Kasami: Note 4,5

Sein Einsatz ist bemerkenswert. Belohnt wird er dafür nicht. Stattdessen fliegen seine Chancen zwei Mal ans Aluminium oder werden pariert. Glücklos.

Dan Ndoye: Note 4,5

Sein Tempo und seine Ansätze gefallen. Aber er muss noch stringenter werden.

Valentin Stocker: Note 4

Darf sein 400. FCB-Spiel von Beginn an bestreiten. Abgesehen von einer Hacken-Vorlage und einem guten Freistoss ist der Jubilar nicht wirklich präsent.

Valentin Stocker wird vor seinem 400. Spiel für den FC Basel von Präsident Reto Baumgartner, FCB-Boss David Degen und CEO Dani Büchi geehrt. Marc Schumacher / freshfocus

Liam Millar: Note 4

Er versucht vieles im Eins-gegen-Eins, das Risiko wird in dieser Partie aber nicht belohnt.

Arthur Cabral: Note 3,5

Klar, in der 60. wird er überrascht, als der Ball ihm an den Kopf springt. Abgesehen davon hat er keine Torchance.

Darian Males: Note 4

Kommt in der 58. für Stocker in die Partie. Sein Schuss in der 81. zischt am Tor vorbei. Sonst unauffällig

Wouter Burger: Note 5

Kommt in der 58. für Frei und macht sich als Fangnetz gegnerischer Pässe gut. Und auch sonst weiss er zu gefallen.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Palacios (82. für Ndoye), Fernandes (87. für Millar).