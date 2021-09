Die FCB-Spieler in der Einzelkritik nach dem 1:1 gegen Lugano

Einzelkritik Wenige überzeugen, viele enttäuschen: Das sind die FCB-Noten zum Unentschieden gegen Lugano Im ersten Spiel nach der Nati-Pause tut sich der FC Basel wie so oft schwer in Lugano und kommt nicht über ein 1:1 hinaus. Entsprechend schwach werden viele Spieler benotet. Céline Feller 12.09.2021, 21.11 Uhr

Darian Males kommt in die Partie und kann wie viele seiner Kollegen nicht überzeugen.



Heinz Lindner: Note 4

Zu Beginn mit einem haarsträubenden Fehlpass. Angespornt davon, zeigt er kurz vor Ende der ersten Halbzeit eine starke Intervention – ebenso in der 55.



Michael Lang: Note 3,5

Ja, er blockt in der 43. einen Ball im Strafraum. Aber sonst? Kommt zu wenig von ihm.

Fabian Frei: Note 4

In der Nati Sechser, beim FCB Innenverteidiger. Als solcher rückt er in der 59. zu hoch auf, kommt Abubakar nicht nach und kann das 1:1 nicht verhindern.

Andy Pelmard ist in Lugano gefordert.

Andy Pelmard: Note 4,5

Erst prüft er Lindner fragwürdig in der 16., dann stimmt die Abstimmung mit Frei beim Gegentreffer nicht. Er war schon besser.

Raoul Petretta: Note 4

Er beginnt gut, engagiert, mit einigen Offensiv-Vorstössen. Danach aber baut er ab - wie fast alle.

Taulant Xhaka: Note 4,5

Es ist nicht sein Spiel. Zu merken auch daran, dass er mehr einstecken muss als er austeilt.

Matías Palacios: Note 4

Kommt zum ersten Startelf-Einsatz in der Liga diese Saison – auf der Sechs statt der Zehn. Läuft dort weite Wege, vergisst ob diesen aber seine Kreativität.

Kommt in Lugano zu seinem FCB-Debüt: Neuzugang Dan Ndoye.

Dan Ndoye: Note 3,5

Debütiert für den FCB und in der Super League. Deutet sein Tempo an, müsste aber gerade in der 66. mehr draus machen.

Spielt auf der Zehn - aber nicht überzeugend.

Pajtim Kasami: Note 4,5

Etwas überraschend beginnt er auf der Zehn. Mehr als etwas enttäuschend ist, was er zeigt.

Valentin Stocker: Note 4

Bereitet das 1:0 vor und schliesst einmal selbst ab – aus dem Offside. Das wars dann von ihm.

Arthur Cabral: Note 3,5

Was er vor der 29. Minute macht, ist nicht überliefert. In der 29. steht er aber genau da, wo er zu stehen hat, und erzielt das 1:0. In der 89. vergibt er den Siegtreffer.

Tomás Tavares: Note 4

Kommt in der 62. für Lang. Eigentlich auf links eingeplant, debütiert er auf rechts. Eindruck hinterlassen primär seine Haare.

Liam Millar: Note 4

Kommt in der 62. für Ndoye. In der 87. findet er ins Spiel – seine Flanke aber keinen Abnehmer.

Darian Males: Note 4

Kommt in der 62. für Stocker. Ähnlich wie Millar sehr diskret.

Zu kurz im Einsatz für eine Benotung: Burger (79. für Kasami), Joelson (90. Palacios).

Die Bilder zum Spiel: