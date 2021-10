Die Noten des FC Basel zum 3:1 gegen Omonia Nikosia

Einzelkritik Zhegrova ist erneut der Beste: Die Noten zum 3:1-Sieg des FC Basel gegen Omonia Der FC Basel gewinnt auch das zweite Heimspiel in der Conference League. Gegen die Zyprioten von Omonia Nikosia gewinnt Rotblau souverän mit 3:1. Dementsprechend gut sind auch die Noten. Jakob Weber Jetzt kommentieren 21.10.2021, 23.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Edon Zhegrova war schon vor seinem Tor in der 88. Minute der beste Basler. Marc Schumacher / freshfocus

Heinz Lindner: Note 4

Beim Elfmeter entscheidet er sich für eine Ecke und muss zusehen, wie der Ball in die Mitte geht. Ansonsten nur einmal von Cömerts hohem Rückpass geprüft.



Michael Lang: Note 4,5

Der Europacup-Rechtsverteidiger sammelt mit einer sehr wichtigen Grätsche und Offensivdrang Pluspunkte. Steht aber hinten immer wieder nicht ganz richtig.

Eray Cömert: Note 4

Gehts etwas gar ungestüm in den Zweikampf und schenkt Omonia so den Penalty. Ansonsten hat er aber alles im Griff.



Andy Pelmard: Note 4

Hat bei eigenem Ballbesitz zwei, drei unnötige Ballverluste drin. Im Zweikampf aber gewohnt stark.



Tomas Tavares: Note 4,5

Defensiv ist er unterfordert. So fällt seine Ballkontrolle im Spielaufbau positiv auf. Am Abschluss und dem letzten Pass kann er aber noch arbeiten.

Fabian Frei: Note 4,5

Jeder Angriff geht über ihn. Aber wenn er überlaufen wird, wird es gefährlich. Der Geschwindigkeitsunterschied ist frappant. Muss dann verletzt raus.



Fabian Frei konnte die Partie wegen Schmerzen nicht zu Ende spielen. Marc Schumacher / freshfocus

Pajtim Kasami: Note 4,5

Nachdem er seine Rolle kritisierte, darf er auf der Acht ran. Geht oft in die Spitze, legt das 1:0 per Pfostenschuss unfreiwillig vor und hat auch selber die ein oder andere Gelegenheit.



Edon Zhegrova: Note 5,5

Er trifft mit seiner Flanke die Hand Gomez’ und steht so am Ursprung des 2:1. Später ein ständiger Unruheherd. Verdient sich so sein 3:1 per Konter.



Darian Males: Note 4

Bekommt den Vorzug vor Stocker, Esposito und Palacios. Rechtfertig das Vertrauen aber nur bedingt. Viel zu oft zu schludrig. Bis er in der 88. auf Zhegrova vorlegt.



Liam Millar: Note 4,5

Steht in der 18. genau richtig und staubt zum 1:0 ab. Sein erster Europacup-Treffer, auf dem er sich in der Folge zu sehr ausruht.



Mit dieser Geste jubelt Liam Millar über sein 1:0. Marc Schumacher / freshfocus

Arthur Cabral: Note 4,5

Macht per Penalty das 21. Tor im 19. Saisonspiel und das 10. Tor in dieser Europacup-Kampagne. Eine weitere Chance vergibt er.

Arthur Cabral verlädt auch mit diesem Penalty den Torwart. Marc Schumacher / freshfocus

Jordi Quintilla: Note 4

Kommt in der 63. für Frei ins Spiel und übernimmt dessen Chefrolle im Spielaufbau. Defensiv aber etwas zu passiv..

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Palacios (71. für Cabral), Ndoye (71. Millar), Stocker (89. Zhegrova, Esposito (89. Males).