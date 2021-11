Einzelkritik Zhegrova und Palacios sind die Besten, andere ungenügend: Das sind die FCB-Noten zum 3:1 gegen Luzern Der FC Basel gewinnt am Ende souverän mit 3:1 in Luzern. Doch ganz so deutlich, wie das Resultat vermuten lässt, war es nicht. Vor allem hinten wackelt der FCB. Dementsprechend sehen auch die Noten aus. Jakob Weber aus Luzern Jetzt kommentieren 28.11.2021, 18.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Edon Zhegrova verliert auch im Schneegestöber von Luzern die Übersicht nicht. Feshfocus / Daniela Frutiger

Heinz Lindner: Note 4,5

Kassiert erst in der Nachspielzeit das Gegentor, das aufgrund der Vielzahl an Luzerner Chancen mehr als verdient ist. Lindner hatte unter anderem selber dazu beigetragen, weil er dribbelt und den Ball verliert. Diesen Fehler macht er aber mit zwei starken Paraden wieder wett. Beim Gegentor ist er machtlos, weil er etwas zu weit vor dem Tor steht.

Sergio López: Note 4,5

Immer wieder kommt Luzern über seine Seite. Lopez bekommt wenig Hilfe von Zhegrova und wird so oft überspielt. Dafür punktet er mit vielen guten Offensivaktionen.

Fabian Frei: Note 4,5

Seine Diagonalbälle stehen am Ursprung vieler guter Angriffe. Gegen die Luzern-Offensive steht er dafür aber nicht immer richtig.

Andy Pelmard: Note 3,5

Steckt etwas im Formtief. Auch gegen Luzern gewährt er seinen Gegenspielern zu oft zu viel Raum. Sieht zudem Gelb für einen Ellenbogenschlag.

Raoul Petretta: Note 4

Hinten steht auch er nicht immer richtig. Dafür kurz nach der Pause, als er im gegnerischen Strafraum völlig vergessen geht und zum vorentscheidenden 2:0 einnetzen kann.

Das 2:0 von Raoul Petretta feiern die Kollegen Fabian Frei und Liam Millar gerne. Freshfocus / Daniela Frutiger

Jordi Quintilla: Note 4

Am Samstag von dieser Zeitung als «unterschätzt» bezeichnet, findet sich der Spanier erstmals seit der Carouge-Blamage im Oktober wieder in der Startelf. Kann seine hervorragende Plus/Minus-Bilanz weiter ausbauen, auch wenn Quintilla bis auf eine gelbe Karte keine besonderen Akzente setzt.

Taulant Xhaka: Note 4

Auch er darf erstmals seit langem wieder von Beginn an ran. Ist in Sachen Passqualität und Zweikampfstärke noch nicht ganz wieder der Alte. Vielleich dominiert Luzern auch deshalb weite Phasen der Partie.

Edon Zhegrova: Note 5,5

Was für ein Zucker-Assist war das denn? Per Aussenrist-Flanke legt er punktgenau für Cabral auf. Und auch vor dem 2:0 findet er den freien Mann im Zentrum. Nur in der Rückwärtsbewegung gibt es Abzüge.

Matias Palacios: Note 5

Verzückt mit Aggressivität und guter Ballverteilung. Lauert zudem und verdient sich damit sein Tor zum 3:0, als er Wehrmann am Luzerner Sechzehner den Ball stibitzt und ins leere Tor schiebt.

Matias Palacios überzeugt und trifft erstmals in einem Meisterschaftsspiel für Rotblau. Philipp Schmidli / KEYSTONE

Darian Males: Note 3

Gewinnt nur zwei seiner sieben Zweikämpfe und seine mangelnde Ballannahme verhindert das 2:0. Patrick Rahmen sah das wohl ähnlich und nahm Males gegen seine alten Kollegen zur Pause raus.

Arthur Cabral: Note 5

Wer seinen Körper so grazil durch den Strafraum bewegt, ihn dann perfekt getimt in die Flanke fallen lässt und den wuchtigen Kopfball dann auch noch genau in die Torecke platziert, hat in der Super League eigentlich nichts verloren. Die Quote ist ebenfalls ausserirdisch. 25 Tore in 26 Saison-Spielen. Mit etwas mehr Glück wäre auch ein zweiter Treffer noch möglich gewesen.

Liam Millar: Note 4,5

Kommt zur Pause für Males und macht deutlich mehr Dampf. Auch, weil er mehr Räume hat, aber vor allem, weil er mit dem Ball öfter richtige Dinge anstellt.

Pajtim Kasami: Note 4,5

Ersetzt in der 59. Quintilla und ist sofort gut im Spiel. Verpasst kurz vor Schluss das persönliche Highlight in Form eines Tores, weil Müller gut pariert.

Pajtim Kasami kommt gut ins Spiel. Feshfocus / Daniela Frutiger

Dan Ndoye: Note 4

Kommt in der 59. für Zhegrova und verpasst ebenfalls kurz vor Schluss einen möglichen Treffer, als er freistehend über das Tor schiesst.

Zu kurz im Einsatz für eine Note: Burger (77. für Xhaka), Fernandes (86. für Palacios).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen