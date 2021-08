Die Noten zum 6:1 Sieg des FC Basel gegen den FC Sion

Einzelkritik Zwei Akteure überragen ein starkes Kollektiv: Die FCB-Noten zur Gala gegen Sion Der FC Basel feiert im ersten Liga-Heimspiel gegen einen inferioren FC Sion einen spektakulären 6:1-Kantersieg. Die überzeugende Leistung widerspiegelt sich auch in den Noten. Simon Leser 01.08.2021, 20.30 Uhr

Edon Zhegrova kann sich nicht nur über sein Tor und seine zwei Assists, sondern auch über eine herausragende Leistung freuen. Marc Schumacher / freshfocus

Heinz Lindner: Note 5

Hat in der ersten Halbzeit Glück, dass der Pfosten aushilft. In der zweiten Halbzeit ist er bei den wenigen Sion-Ausflügen in seinen Strafraum hellwach.