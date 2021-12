Der EHC Basel verliert in Arosa 2:3

In Nachholspiel verliert der EHC Basel gegen den EHC Arosa auswärts mit 2:3. Bei den Basler Spielern fehlte es an diesem Abend sowohl in der Defensive wie auch Offensive an der nötigen Konsequenz. Vorne resultierten aus 52 Torschüssen nur zwei Treffer und hinten wurde aus 14 Torschüssen drei Treffer kassiert.

Reto Büchler 09.12.2021, 12.47 Uhr