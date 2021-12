Der EHC Basel gewinnt gegen Seewen.

Eishockey Der EHC Basel baut Führung mit Sieg in Seewen aus Der EHC Basel gewann sein Auswärtsspiel den EHC Seewen mit 1:4. Bei drei von vier Toren war Alban Rexha beteiligt. Da die drei weiteren unmittelbaren Verfolger in der Tabelle ihre Partien verloren, baute Basel den Vorsprung auf mindestens fünf Punkte aus. Vor der Weihnachtspause folgen nun zwei Heimspiele. Am Samstag um 19:30 Uhr gegen Düdingen und nächsten Dienstag um 20:15 Uhr gegen Chur. Reto Büchler 16.12.2021, 09.39 Uhr

Yanick Sablatnig und sein Team bauen in Seewen ihr Tabellenführung aus. Bild: Caspar Thiriet

Basel startete entschlossen in die Partie und konnte sich in den ersten Minuten mehrheitlich im Drittel der Gastgeber festsetzen. Yanick Sablatnig zweimal und Zsombor Kiss hatten in dieser frühen Phase des Spiels die ersten guten Möglichkeiten. Nachdem Seewen diese Druckphase überstanden hatte, kamen sie immer besser ins Spiel. Mit ihrem schnellen Umschaltspiel und genauen Pässen in die Schnittstelle konnten sie des Öfteren Nadelstiche setzen.

Der sehr sicher wirkende Fabio Haller verhinderte zweimal gegen einen auf ihn alleine zulaufenden Schwyzer ein Gegentor. Das Spiel blieb mit wenigen Unterbrüchen sehr flüssig. Schiedsrichter Arpagaus liess viel laufen bis er das Beinstellen von Pascal Blaser in der 15. Minute ahndete. Dieses erste Powerplay des Spiels wurde prompt durch Seewens Bestplayer Zurkirchen in ein Tor umgewandelt.

Die Führung nach zwanzig gespielten Minuten war jedoch nicht gestohlen, sondern verdient. Seewen konnte sich die besseren Chancen erarbeiteten.

Der EHC wird präsenter und druckvoller

Nachdem Basel zu Beginn des Mitteldrittels eine Unterzahl Situation überstanden hatte, zeigten sie sich nun viel präsenter und übten viel mehr Druck auf das gegnerische Tor und Torhüter aus als zuvor. Es folgten Grosschancen im Halbminutentakt mit teilweise kuriosen Szenen vor Seewens Torhüter Schön. Einmal segelte Martin Alihodzic durch den gegnerischen Torraum, der Puck jedoch nicht ins Tor. Kurz darauf traf Jermome Lanz den Puck nicht richtig. Das Tor wäre leer gestanden.

Gleiches Abschlusspech hatten Blaser, Sablatnig, Zubler oder Terzago. Es dauerte schlussendlich bis zur 34. Minute als Robin Studer nach einem Pass von Blaser mit dem ersten Saisontor seine Mannschaft endlich erlöste. Kurz darauf folgte ein wunderbare Passstaffete, welche ein weiteres Tor verdient hätte. Eric Himelfarb’s Abschluss ging knapp daneben. Kurz vor der Pausensirene kam Nils Berger an die Scheibe. Dieser kurvte im gegnerischen Drittel so lange herum bis er die Lücke zur 2:1 fand. Ein wunderbarer Treffer.

Es folgt ein Kampf um jede Scheibe

Mit dem knappen Vorsprung ging es gegen das Überraschungsteam Seewen in den Schlussabschnitt, der weiter Spannung garantierte. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich, in dem sehr gut defensiv gearbeitet und um jede Scheibe gekämpft wurde. Torchancen blieben entsprechend Mangelware. In der 49. Minute war es für einmal Basel mit einem Konter. Marc Sahli wurde von Alban Rexha auf der linken Seite lanciert, der passte in die Mitte zu Schnellmann, der prompt zum 1:3 traf.

Die Zentralschweizer gaben sich jedoch nicht geschlagen und versuchten nach einem Timeout vier Minuten vor Schluss mit einem 6. Feldspieler für den Torhüter nochmals heranzukommen. Fast wäre dies geglückt. Haller gelang jedoch ein «Big-Save», in dem er mit seinem Stock den Puck in Extremis vom Lattenkreuz fischte. Sekunden danach kassierten die Seewener eine Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis. 11 Sekunden später traf Martin Alihodzic im Powerplay dann zur endgültigen Entscheidung.

EHC Seewen – EHC Basel 1:4 (1:0, 0:2, 0:2) Kunsteisbahn Zingel, Seewen SZ – 410 Zuschauer Schiedsrichter: Lars Arpagaus; Sven Grübel, Stefan Blatti Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Basel. 2 mal 2 Minuten gegen Seewen. Schüsse aufs Tor: Basel: 20 – Seewen: 24 (3:11, 10:6, 7:7) Bestplayer Spiel: Basel: Rexha; Seewen: Arnold Bestplayer Saison: Basel: Rexha; Seewen: Zurkirchen Tore: 16. Zurkirchen {7} (S. Schnüriger {5}) 1:0. 34. Studer {1} (Blaser {4}, Rexha {15}) 1:1. 40. Berger {5} (Himelfarb {15}, Terzago {6} 1:2. 49. Schnellmann {3} (Sahli {2}, Rexha {16}) 1:3. 59.Alihodzic {7} (Rexha {17}, Molina {4)}1:4. Bemerkungen: 56. Timeout Seewen EHC Basel: Haller (ET:Guggisberg); Wieszinsky, Blaser; Zubler, Nater; Büsser, Molina; Steinmann; Lanz, Alihodzic, Bachofner; Berger, Himelfarb, Terzago; Studer, Rexha, Sablatnig; Sahli, Kiss, Schnellmann. Marbot. Head Coach: Christian Weber; AC: Olivier Schäublin. Abwesend: Schwarzenbach, Cordiano, Smlth, Cavalleri, Plavsic EHC Seewen: Schön (ET: Kobler) ; Egger, S. Schnüriger; Reichmuth, Christen; Büeler, Michel; Devaja; D. Schnüriger, Arnold, Zurkirchen; Fries, Bettinaglio, Wellinger; Gisler, Schleiss; Büeler; Noll, Waser, Schryber. Head Coach: Albert Malgin.