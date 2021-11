Der EHC Basel gewinnt beim Tabellenletzten in einem knappen Spiel

Eishockey Nach Startfurioso: Der EHC Basel dreht das Spiel beim Tabellenletzten In einem sehr guten und schnellen Spiel mit vielen Torschüssen und wenig Unterbrüchen gewinnt der EHC Basel in Wichtrach gegen den EHC Wiki-Münsingen mit 4:2. Entscheidend ist dabei das Mitteldrittel, in dem die Gäste aus Basel drei Treffer erzielen. Reto Büchler 07.11.2021, 09.44 Uhr

Der EHC Basel jubelt nach dem 4:2-Sieg vor dem eigenen Anhang. Reto Büchler

Der EHC Wiki-Münsingen ist in der MySports League Tabellenletzter. Und doch steht der EHC Basel an diesem Samstagabend einem Gegner gegenüber, der nicht wie ein Sorgenkind der Liga agiert. Mutig erspielen sich die Gastgeber aus Wichtrach bereits zu Beginn erste Möglichkeiten. Doch effizienter zeigen sich die Gäste aus Basel, die mit der ersten Torchance in Führung gehen. Einen Schlenzer von Jérome Lanz lenkt Martin Alihodzic in der 3. Minute unhaltbar ab. Die Wiki-Stürmer zeigen sich davon aber nicht beeindruckt und schlagen umgehend zurück. Mit einem Doppelschlag in der 4. und 5. Minute nutzen sie die Basler Schwächen im Umschaltspiel gnadenlos aus. Martin Baltisberger und Till Allemann sorgen somit für die nicht unverdiente Führung für Münsingen. In der Folge sehen die Zuschauer ein schnelles, abwechslungsreiches Spiel, in dem Basel einige Male nahe am Ausgleich ist. Die beste Parade zeigt jedoch Basels Torhüter Fabio Haller in der 15. Minute, als er zwei Mal in extremis das 1:3 verhindert.

Der EHC entscheidet das Spiel mit einem Doppelschlag

Mit veränderten Sturmlinien und mit dem Willen, so schnell wie möglich den Ausgleich zu erzielen, kommt der EHC Basel nach der ersten Drittelspause aus der Kabine. Die Berner werden minutenlang in ihrem Drittel eingeschnürt. Beim Ausgleich von Tommaso Terzago in der 24. Minute brauchen die Gäste jedoch die Mithilfe von Heimtorhüter Lucas Gaudreault.

Resultate und Tabelle MySports League, 12. Runde: Seewen- Huttwil 2:1 n.P. Lyss – Dübendorf 4:3 n.V. Bülach – Thun 1:5. Chur – Düdingen 1:3. Martigny – Arosa 2:3 n.P. Wiki-Münsingen - Basel 2:4. Tabelle: 1. Dübendorf 13 Spiele/ 28 Punkte. 2. Basel 12/26. 3. Seewen 12/26. 4. Huttwil 12/22. 5. Lyss 12/18. 6. Arosa 11/17. 7. Martigny 11/17. 8. Bülach 12/17. 9. Düdingen 12/15. 10. Thun 12/13. 11. Chur 12/13. 12. Wiki-Münsingen 13/4.

Der EHC Basel drückt nun auf die Führung. Und es kommt ihm gelegen, dass Wiki-Münsingen zur Spielmitte die ersten beiden Strafen kassiert. Das Team von Christian Weber nutzt dies umgehend aus. Lanz und Yanick Sablatnig schiessen die beiden Powerplay-Tore in der 32. Minute innert weniger Sekunden. Basel bleibt danach zwar weiter anfällig auf die schnellen Wiki-Konter, kann aber dank eines Hallers in Topform und etwas Glück das eigene Tor reinhalten.

Im Schlussdrittel hat Basel das Spiel unter Kontrolle

Im Schlussdrittel kontrolliert Basel dann grösstenteils die Partie, ist defensiv stabiler und gesteht damit dem Gegner nicht mehr viele Chancen zu. Die Partie bleibt jedoch weiterhin unterhaltsam. Die Gastgeber versuchen es mit einer härteren Gangart, ohne jedoch Erfolg daraus zu ziehen. Da auf der anderen Seite Sablatnig und Alihodzic kein Abschlussglück mehr haben, bleibt es letztendlich beim 4:2-Auswärtssieg für den EHC Basel. Damit festigt er in der MySports League den zweiten Tabellenplatz, mit nur zwei Punkten Rückstand auf Leader Dübendorf.