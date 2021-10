Der EHC Basel feiert gegen den EHC Bülach einen Kantersieg

Eishockey Der EHC Basel feiert gegen Bülach ein «Stängeli» Ein hoch überlegener EHC Basel schiesst ein schwaches Bülach gleich mit 10:2 aus der eigenen Arena. Matchwinner war die gesamte Mannschaft, wobei Alban Rexha mit sieben Punkten (5 Tore und 2 Assists) herausragte. Simon Leser 26.10.2021, 23.25 Uhr

Alban Rexha schoss gegen Bülach gleich fünf Treffer. zvg

Basel ging am Dienstagabend gegen den EHC Bülach sehr konzentriert ins Spiel. Über das gesamte erste Drittel wurde dem Gast aus dem Zürcher Unterland bei ausgeglichenem Spielerbestand keine einzige Chance zugestanden. Das Gegentor zum zwischenzeitlichen 3:1 durch Ramón Diem kassierte das Heimteam in Unterzahl. Ansonsten fand nur Basel statt. Bereits nach 71 Sekunden schoss Alban Rexha im Fallen einen Pass von Nils Berger in die Maschen. Es folgten Chancen im Minutentakt, glücklicherweise auch mit weiterem Torjubel. Tommaso Terzago traf nach sieben Minuten mit einem schönen Abschluss bereits zum 2:0. Martin Alihodzic erhöhte zwei Minuten später mit einer schönen Einzelaktion aus spitzem Winkel. Das schönste Tor des Abends gelang jedoch Jan Wieszinski zum 4:1, ebenfalls noch im Startdrittel. Ein Solo über das gesamte Eisfeld schloss er Backhand ins hohe Eck ab. Nur 29 Sekunden erzielte Rexha gar noch den fünften EHC-Treffer innerhalb der ersten 20 Spielminuten.

Der EHC Basel nimmt die Spielfreude mit ins Mitteldrittel

Das Mitteldrittel ging im gleichen Stil weiter, wie das Startdrittel aufgehört hatte: mit grosser Spielfreude auf Seiten des EHC Basel. Bülach kam hingegen überhaupt nicht in die Zweikämpfe, zu flink waren die Basler unterwegs. So dauerte es nur zwei Minuten bis Lucas Smith mit einem Weitschuss zum 6:1 traf. Auch in der Folge gab es praktisch nur Einbahnhockey. Es resultierte im 7:1 in der 31. Minute durch einen Treffer Nils Bergers, der Bülachs Torhüter mit seinem Schuss fast von der Spielerbank im nahen Eck erwischte. Rexha gelang nur drei Minuten später nach einer schönen Kombination noch das 8:1. Weitere Treffer wären mit einer noch besseren Chancenauswertung mit Mitteldrittel durchaus möglich gewesen.

Im Schlussdrittel brachte Bülachs Coach Ramon Schaufelberger mit Joel Messerli wieder den Torhüter, welchen er in der 9. Minute ausgewechselt hatte. Doch besser wurde es nicht. Das neunte Tor des EHC Basel war das Erste in Überzahl. Nach einer schnellen Passfolge traf abermals Rexha. Danach konnte sich im dritten Überzahlspiel Bülachs auch Basels Torhüter Fabio Haller ein paar Mal auszeichnen. Wieder vollzählig gelang aber Rexha mit seinem fünften Treffer des Abends das «Stängeli». Zu Ende ging das Spiel dann aber mit einem kleinen Schönheitsfehler, denn 14 Sekunden vor Schluss erzielte Lenart Markun den zweiten Bülacher Treffer, als die Basler die Scheibe nicht konsequent rausgespielt hatten. Schmälern konnte dies den Erfolg freilich nicht mehr. Mit dem 10:2 gegen den EHC Bülach realisierte das Team von Christian Weber das erste «Stängeli» in der MySports League.

Beim nächsten Spiel ist mit mehr Gegenwehr zu rechnen. Basel trifft dann am Mittwoch um 20 Uhr auswärts auf den HCV Martigny.