Der EHC Basel gewinnt in Arosa mit 3:0

Immobilien Fast 10'000 neue Wohnungen soll es geben: Bauboom in der Basler Grenzregion

In Weil am Rhein, Lörrach, Huningue und Saint-Louis entstehen in den nächsten Jahren fast 10’000 neue Wohnungen. Dazu gehören auch Angebote an neuen Wohnformen wie Co-Living.