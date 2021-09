Der EHC Basel verliert das Heimspiel gegen Dübendorf mit 3:4

Eishockey Die Aufholjagd wird nicht belohnt: Der EHC Basel verliert gegen Dübendorf Der EHC Basel verliert das Heimspiel gegen den EHC Dübendorf aufgrund eines schwachen Mitteldrittels sowie fehlender Effizienz vor dem gegnerischen Tor mit 3:4. Reto Büchler 28.09.2021, 23.46 Uhr

Der EHC Basel verschlief das Mitteldrittel und kassierte deswegen gegen Dübendorf eine knappe Heimniederlage. zvg

Wie eine Rakete startete der EHC Basel in die Partie und hätte in den ersten 35 Sekunden nach mehreren Torchancen in Führung gehen müssen. Danach war das Spiel geprägt von Fehlpässen auf beiden Seiten. Basel war zwar körperlich präsenter und zweikampfstärker, jedoch zu ungenau in den eigenen Aktionen. Gegen Ende des Drittels traf Patrick Zubler erstmals den Pfosten und Diego Schwarzenbach fand Sekunden vor der ersten Sirene die Lücke bei Gäste-Torhüter Remo Trüb nicht.

Wie bereits in den ersten beiden Partien der Saison gelang den Baslern das Mitteldrittel überhaupt nicht. Bereits nach 24 Sekunden erhielt der EHC die erste von vier Strafen. Marco Suter und Silvan Hebeisen konnten die Überzahl mit zwei Toren für Dübendorf ausnutzen. Der Doppelschlag zu Beginn der zweiten 20 Minuten hinterliess bei Basel Spuren. Erst nach und nach fand das Heimteam wieder etwas den Tritt. Doch es scheiterte mehrmals, teilweise kläglich an Trüb oder durch Jens Nater zum zweiten Mal am Pfosten. Drei Minuten vor der zweiten Drittelspause traf hingegen mit Jari Allevi ein weiterer Dübendorfer zum 3:0 aus Sicht der Gäste.

Der Pfosten verhindert den Ausgleich

Basel stellte im dritten Drittel auf drei Sturmlinien um und war nun dominant. Der vierte Treffer gelang jedoch Dübendorfs Luca Grisoni. Im Gegensatz zu Basel, das mit Abschlusspech haderte, kam sein Treffer glücklich zustande.

EHC-Trainer Christian Weber nahm daraufhin ein Timeout, das den gewünschten Effekt brachte. Denn kurz darauf erzielte Yanick Sablatnig mit einem harten Schuss den Anschlusstreffer. Basel schnürte nun die Zürcher ein und erspielte sich Chancen im Minutentakt. Schwarzenbach traf im Powerplay zum 4:2. Kurz vor Schluss erzielte Zubler ohne Torhüter gar das 4:3. Doch dabei blieb es. Denn der Pfosten verhinderte vier Sekunden vor Schluss den Ausgleich durch Schwarzenbach.

Am Samstag muss der EHC um 17:30 Uhr in Düdingen antreten. Ein Sieg ist Pflicht, will man den Anschluss an die vorderen Plätze nicht verlieren.

EHC Basel – EHC Dübendorf 3:4 (0:0, 0:3, 3:1) St. Jakob Arena Basel – 723 Zuschauer. - Schiedsrichter: Roland Gerber; Vincent Amport, Jari Kern. - Tore: 22. Suter (Schmidli, Steinauer) 0:1. 23. Hebeisen. 37. Allevi (Pozzorini, Hebeisen) 0:3. 51. Grisoni (Schir) 0:4. 51. Sablatnig {2) (Himelfarb {1}) 1:4. 53. Schwarzenbach {1} (Himelfarb {2}, Rexha {1}) 2:4. 60. Zubler {1} 3:4 EHC Basel: Haller (ET: Guggisberg); Blaser, Cordiano, Zubler; Wieszinski, Büsser, Molina; Nater, Studer; Lanz, Alihodzic , Terzago; Cavalleri, Himelfarb, Sablatnig; Schwarzenbach, Rexha, Bachofner; Marbot, Kiss, Schnellmann. Headcoach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend: Steinmann, Berger, Smith, Sahli, Krähenbühl, Liniger. EHC Dübendorf: Trüb (ET: Cébe); Steinauer, Fehr; Breiter, Hebeisen; Piai, Hurter; Murer, Grisoni; Berni, Seiler, Zanzi; Schmidli, Suter, Schir; Hardmeier, Pozzorini, Puntus; Kreis, Röthlisberger, Allevi. Headcoach: Reto Stirnimann. Bemerkungen: 18. Pfostenschuss Zubler. 40. Timeout Dübendorf. 40. Pfostenschuss Nater. 51. Timeout Basel. 60. Pfostenschuss Schwarzenbach. - Strafen: 8 mal 2 Minuten gegen Basel; 8 mal 2 Minuten gegen Dübendorf. - Schüsse aufs Tor: Basel: 38 – Dübendorf: 27 (8:8, 15:12, 14:7)