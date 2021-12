Der EHC Basel gewinnt und ist vorzeitig Wintermeister

Eishockey EHC Basel dreht Spiel nach Drei-Tore-Rückstand Nach einem klassischen Fehlstart und 0:3 Rückstand nach dem ersten Drittel, zeigte Basel eine Leistungssteigerung und gewinnt das Spiel noch mit 5:3 gegen die Düdingen Bulls. Damit ist der EHC bereits vor der letzten Partie vor Weihnachten (Dienstag 20:15 gegen Chur) sicher «Wintermeister». Reto Büchler 19.12.2021, 11.13 Uhr

Am Ende bejubeln die Spieler des EHC den Wintermeistertitel. Bild: Caspar Thiriet

Lange Gesichter auf und neben dem Eis nach nur anderthalb gespielten Minuten. Mit den ersten beiden Möglichkeiten trafen die Bulls ins Tor. Nach 18 gespielten Sekunden traf Braichet nach einem Abpraller von Fabio Haller und kurze Zeit später erhöhte Riedi für die Freiburger. Basel erholte sich erst mit dem ersten Powerplay langsam von diesem Kaltstart. Trotz guten Chancen blieb es aber beim 0:2. Effizienter zeigte sich Düdingen. Riedi traf durch einen abgelenkten Schuss bereits zum zweitem Mal. Mit diesem Vorsprung zogen sich die Freiburger etwas zurück und überliessen Basel das Spielgeschehen. Trotzdem, dass sich das Geschehen mehrheitlich im Drittel der Gäste abspielte, konnte sich Basel nicht wirklich viele Chancen erarbeiten. Die Beste hatte Thomas Büsser in der 19. Minute. Sein Torschuss wehrte Stauffacher jedoch mit Glück und Können ab.

Christian Webers taktischer Schachzug

Wie die Feuerwehr kam Basel aus der Kabine und war nun drückend überlegen. Nach den ersten guten Möglichkeiten bereitete Yanick Sablatnig mit einem schönen Lauf über das ganze Feld das 1:3 vor. Jerome Lanz konnte sich mit einem Nachschuss als Torschütze feiern lassen. Christan Weber verzichtete ab dem Mitteldrittel auf Robin Studer und Tommaso Terzago und mischte die Sturmlinien mit den restlichen zehn Stürmern laufend wild durcheinander. Mit diesem «3 L(inien) plus» verbunden mit einer Tempoverschärfung kam Düdingen nicht zurecht. Basel wirbelte, erspielte sich Chance an Chance. Von Düdingen waren nun kaum mehr Offensivaktionen zu sehen. Hochverdient daher der Ausgleich noch vor Ende des zweiten Abschnitts. Eric Himelfarb traf nach toller Vorarbeit seiner Passgeber Nils Berger und Jerome Lanz und Marc Sahli nach Querpass von Alban Rexha.

Der EHC hat Charakter gezeigt

Zunächst gleiches Bild im Schlussdrittel. Basel war, unterstützt durch die gute Stimmung bei den 1364 Zuschauern, näher am Führungstreffer als die Freiburger. So war es auch nicht überraschend als Diego Schwarzenbach in der 48. Minute erstmals seine Farben in Führung schoss. Der Pass zum Tor kam vom sehr offensiv eingestellten und immer wieder gefährlich von dem gegnerischen Toren auftauchenden Verteidiger Büsser. In den letzten Minuten riskierten die Bulls nochmals alles. In der 55. Minute hatte Jolliet die Beste Möglichkeit, jubelte bereits. Doch Haller verhinderte in Extremis das Überqueren der Scheibe über die Torlinie. Danach hatte Basel mehrere Kontermöglichkeiten, den Sack zuzumachen. Erst 27 Sekunden vor Schluss war es soweit, dass Zsombor Kiss mit einem «empty netter» den Sieg besiegelte.

EHC Basel - HC Düdingen Bulls 5:3 (0:3, 3:0, 2:0) St. Jakob Arena Basel – 1364 Zuschauende Schiedsrichter: Joshua Blasbalg; Marc Dittli, Igor Lukac Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Basel. 3 mal 2 Minuten gegen Düdingen. Schüsse aufs Tor: Basel: 35 – Düdingen 22 (6:11, 19:5, 10:6) Bestplayer Spiel: Basel: Sahli; Düdingen: Riedi Bestplayer Saison: Basel: Rexha; Düdingen: Jolliet Tore: Braichet {1} (Jolliet {11} 0:1. 2. Riedi {2} (Vezzoli {3}, Heughebaert {3}) 0:2. 10. Riedi {3} (Abplanalp {10}, Gehrken {4}) 0:3. 27. Lanz {4} (Sablatnig {8}, Wieszinski {2}) 1:3. 37. Himelfarb {6} (Berger {12}, Lanz {8}) 2:3. 39. Sahli {2} (Rexha {18}, Wieszinski {3}) 3:3. 48. Schwarzenbach {9} (Büsser {9}, Rexha {19}) 4:3. 60. Kiss {3} 5:3. EHC Basel: Haller (ET:Guggisberg); Wieszinsky, Blaser; Zubler, Bachofner; Büsser, Molina; Steinmann; Lanz, Alihodzic, Sablatnig, Berger, Himelfarb, Terzago; Studer, Rexha, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann; Marbot.

Head Coach: Christian Weber; AC: Olivier Schäublin.

Abwesend: Nater, Cordiano, Smlth, Cavalleri, Plavsic. HC Düdingen Bulls: Stauffacher (ET: Perrin); Abplanalp, Gehrken; Hayoz, Leva; Curty, Mroczek; Berret; Braichet, Jolliet; Maillard; Chassot, Privet, Tschann; Heughebaert, Vezzoli, Riedi; Pena-Triana, Moser, Schorderet.

Head Coach: Manfred Reinhard.