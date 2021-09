Der EHC Basel verliert in Huttwil zum ersten Mal in dieser Saison

Eishockey Ein guter Start und ein starker Schluss sind zu wenig - Der EHC Basel verliert in Huttwil In seinem zweiten Saisonspiel verliert der EHC Basel auswärts gegen Hockey Huttwil ein hart umkämpftes Spiel knapp mit 2:3. Wie im Startspiel gegen Thun war das Mitteldrittel die Achillesferse im Basler Spiel. Reto Büchler 26.09.2021, 01.00 Uhr

Der EHC Basel hatte mehrmals die Chance, das Blatt zu wenden. Mario Gaccioli (06.08.2021)

Christian Webers Team startete animiert in die Partie und gefiel mit ihren schnell vorgetragenen Angriffen und Passgenauigkeit. Der Führungstreffer durch einen schönen Schlenzer von Berger in der 6. Minute war hochverdient. Gegen Ende des Startabschnitts kämpfte sich Huttwil mit einer gesunden Härte in die Partie und beschäftigte Torhüter Haller immer mehr. Basel, das im ersten Drittel durch ihre Überlegenheit in den ersten 16 Minuten nur einen Check austeilte, konnte darauf nur mässig reagieren,

Doppelte Überzahl und Lattenschuss

Dieser Effort der Gastgeber wurde mit Schwabs Ausgleichstor rasch belohnt. Nach einem großartigen Durchsetzen und Pass von Marbot konnte Büsser nur vier Minuten später Basel wieder in Führung bringen. Ärgerlich der abermalige Ausgleich zum 2:2, als in der Angriffsauslösung der Puck verloren geht und Hain alleine vor Haller Basels Torhüter gekonnt austrickste. Huttwil konnte in der Folge den Druck weiter verstärken. Das 3:2 durch Hess war die logische Folge.

Die Möglichkeiten, das Blatt noch zu wenden, hatte Basel durchaus. So in der 50. Minute, als eine doppelte Überzahl nicht genutzt werden konnte oder in den letzten sieben Spielminuten, als auf drei Sturmlinien umgestellt wurde. Lautstark unterstützt durch die angereisten Basler Fans erarbeite sich der EHC nochmals die ein oder andere sehr gute Möglichkeit, Lattenschuss von Büsser inklusive.

Basel hat Mühe mit der Huttwiler Härte

Stürmer Nils Berger, den nach der Partie nicht nur die Niederlage, sondern auch sein Fuss schmerzte (Puck Treffer vor dem 2:3), analysierte die Partie wie folgt:

«Das erste Drittel war nicht schlecht von uns, danach hat Huttwil härter gespielt und uns Mühe bereitet. Wir müssen zudem viel einfacher hintenraus spielen, sonst bringen wir uns immer selbst in Bedrängnis.»

Der 30-jährige Berger, der zur neuen Saison von Visp kam, ist in Basel gut aufgenommen worden: «Ich pendle zwar aktuell noch zwischen Basel und dem Glarnerland, was natürlich recht mühsam ist. Bald werde ich jedoch in der Region Basel ein Zimmer beziehen.«

Alle Gegner in der MySports League kennt er zwar noch nicht, findet das Niveau der Liga bisher aber gut und ausgeglichen: «Das wird kein Selbstläufer. Jeder kann jeden Schlagen, wie man auch an der National und Swiss League sieht.»

So hat auch der EHC Basel bereits nächsten Dienstag, um 20:15 Uhr, zu Hause gegen den ebenfalls starken EHC Dübendorf wieder die Möglichkeit, auf die Siegesstrasse zurück zu finden.

Hockey Huttwil - EHC Basel 3:2 (0:1, 3:1, 0:0) Eishalle Campus Huttwil, Schwarzenbach. – 178 Zuschauende. – SR: Zbinden/Lustenberger/Conrad. – Tore: 6. Berger 0:1. 23. Schwab 1:1. 27. Büsser 1:2. 29. Hain 2:2. 37. Hess 3:2. Huttwil: Liechti (ET: Wyss); N. Gurtner, Felder; Nyffeler, Seematter; Minder, Bruni; Schütz, Matter; M. Gurtner, Hain, Ruch; Daneel, Lüdi, Meyer; Schwab, Hess, Steiner; Lerch, D.Lanz, J. Lanz. Headcoach: Daniel Bieri. Basel: Haller (ET: Guggisberg); Blaser, Cordiano, Zubler; Steinmann, Büsser, Molina; Nater, Bachofner; Schwarzenbach, Alihodzic , Terzago; Cavalleri, Himelfarb, Sablatnig; Berger, Rexha, Lanz; Marbot, Kiss, Schnellmann. Headcoach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend: Smith, Studer, Wieszinski, Sahli, Krähenbühl. Bemerkungen: 54. Lattenschuss Büsser. 60. Timeout Basel. – Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Basel; 4 mal 2 Minuten gegen Huttwil. – Schüsse aufs Tor: Basel: 22 – Huttwil: 21 (5:9, 9:8, 8:4). Tabelle: 1. Arosa 2 Spiele/ Punkte. 2. Martigny 2/5. 3. Huttwil 2/5. 4. Bülach 2/4. 5. Lyss 2/3. 6. Seewen 2/3. 7. Basel 2/3. 8. Dübendorf 2/3. 9. Chur 2/3. 10. Thun 2/1. 11. Wiki-Münsingen 2/0. 12. Düdingen 2/0.

