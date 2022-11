Jakob Stukel soll den EHC Basel in die Playoffs schiessen

Eishockey Gekommen, um Tore zu schiessen: Jakob Stukel soll den EHC Basel in die Playoffs bringen Wenn er antritt, haben die Gegner nur das Nachsehen. Jakob Stukel hat in der ersten Saisonhälfte jedes dritte Tor für den Swiss-League-Aufsteiger erzielt. Der Kanada-Slowene ist bislang Basels Lebensversicherung und der beste Skorer der Liga. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 18.11.2022, 22.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn Jakob Stukel auf dem Eis steht, ist viel Dynamik im Spiel. Wie hier gegen den Ligakrösus aus Olten. Klaus Brodhage

Das mit dem Schlittschuhlaufen fiel ihm zu Beginn eigentlich gar nicht so leicht. Fünf Jahre alt war Jakob Stukel, als er begann, regelmässig auf der Eisbahn seine Runden zu drehen. «Ich fand es immer hart, wieder aufzustehen», erinnert sich Stukel. Die grosse Leidenschaft zum glatten Untergrund entwickelte er erst mit sieben Jahren, als er mit dem Eishockey begann. «Mit den Teamkollegen fand ich grosse Freude an diesem Spiel.»

Warum das hohe Tempo auf den Schlittschuhen bald zu seinen grössten Stärken zählen würde, darauf weiss Jakob Stukel nicht wirklich eine Antwort. In seiner Kindheit habe er von guten Skating-Coaches profitiert. Basels Cheftrainer Christian Weber sagt:

«Die Schnelligkeit auf den ersten zwei bis drei Metern ist seine Stärke. Wenn er Raum hat, ist er gefährlich.»

Und Stukel findet immer wieder einen Weg, sich Raum zu verschaffen. Auch wenn die Gegner sich auf sein Spiel einstellen, weiss er sich zu befreien. Dank seiner schnellen Füsse und seiner Lauftechnik. Ganz plötzlich erhöht er jeweils die Kadenz und gleitet im Stakkato übers Eis, wie eine Nadel auf dem Stoff tanzt, wenn bei einer Nähmaschine das Pedal gedrückt wird. Viele seiner Tore erzielt Stukel nach einem solchen Sololauf.

Nah am Punktgewinn gegen den Leader Nach zwei Siegen in Folge empfing der EHC Basel gestern Abend den Leader aus Olten. Auch im dritten Derby ging die Mannschaft von Christian Weber gegen den Ligadominator leer aus. Zwar war das Spiel bis zur 53. offen, beim Spielstand von 1:1 leisteten sich die Basler jedoch eine ärgerliche doppelte Unterzahl, die Olten eiskalt ausnützte. Basel unterliegt mit 1:3. Am Sonntag geht es für Basel gegen Ticino um die nächsten wichtigen Punkte.

Corona trieb ihn nach Europa und er fand Gefallen

Für Basel hat er in 20 Spielen bereits 17 Mal getroffen und damit ist er die Tormaschine der Liga schlechthin. Und dies, obwohl er sich zu Beginn noch etwas an die Swiss League gewöhnen musste. «Wir wussten, dass er mit seinem Speed irgendwann seine Tore machen wird», sagt Christian Weber.

Dass Jakob Stukel nun überhaupt in Basel gelandet ist, hat viel mit seiner Vorliebe für das laufintensive Spiel zu tun. Im Lockdownjahr stand der Eishockeybetrieb in Nordamerika still. Jakob Stukel nutzte die Gelegenheit, um einen Wechsel nach Europa zu wagen und die Zeit zu überbrücken. Der damals 23-Jährige heuerte in Österreich bei Feldkirch an. Stukel schlug voll ein. «Ich liebte das grosse Eis.» Auf den grösseren Eisfeldern in Europa kam seine grösste Stärke voll zur Geltung.

Christian Weber hatte ihn bereits damals auf dem Radar. Durch seine Vergangenheit als Trainer in Österreich pflegt er noch heute gute Beziehungen im Nachbarland. «Bekannte haben mir gesagt, ich müsse ihn im Auge behalten», sagt Weber. Stukel kehrte aber zunächst nach Nordamerika zurück und beendete die Saison in der American Hockey League (AHL), der dortigen zweithöchsten Liga. «Überraschenderweise kehrte er in der Saison danach nach Europa zurück», sagt Weber.

Die Gefahr einer One-Man-Show beim EHC

Die grossen Eisfelder zogen Jakob Stukel zurück nach Europa, obwohl er in Nordamerika drauf und dran war, seine Profikarriere zu lancieren. Christian Weber beobachtete diesen Schritt mit Freude. Und kontaktierte Stukel, noch lange bevor Basel den Aufstieg und somit die Rückkehr ins Profihockey geschafft hatte. «Ich wusste von ein paar Kollegen, dass die Swiss League eine schnelle Liga ist.» Nach zwanzig Spielen sagt Stukel nun: «Das Eishockey ist hier sehr offensiv, das macht mir grossen Spass.»

Dem EHC Basel hat er mit seinem spektakulären Spielstil und den vielen Toren bereits einige «Big Points» beschert. «Wir wussten, dass er ein Spieler ist, der alleine den Unterschied ausmachen kann», sagt Weber. Stukel hat geliefert. Wie etwa zuletzt anfangs November gegen Winterthur, den ärgsten Konkurrenten um den letzten Playoff-Platz, als er mit zwei Toren den Auswärtssieg sicherstellte.

Mit seinem nordamerikanischen Kollegen Brett Supinski bildet Stukel in Pratteln eine Wohngemeinschaft, zusammen fahren sie jeweils in die St.Jakob-Arena. Bevor der US-Amerikaner eine Gehirnerschütterung erlitt, harmonierten sie auch auf dem Eis. Nach Supinskis Rückkehr, lässt Weber die beiden Nordamerikaner in zwei verschiedenen Linien laufen. Er erhofft sich somit, das Toreschiessen auf mehr Schultern verteilen zu können.

Das slowenische Idol hat ihn angetrieben

Wenn Stukel übers Schweizer Eis gleitet, schauen seine Eltern in Surrey, einem Vorort von Vancouver, am Bildschirm zu. Vater und Mutter stammen beide aus Slowenien, mit 19 Jahren wanderten sie gemeinsam nach Kanada aus, nachdem der Vater bereits die ersten Lebensjahre dort gelebt hatte. Sohn Jakob machte nicht nur erste Gehversuche auf dem Eis, sondern spielte wie viele auch noch Fussball. Bis Papa ihn aufforderte, sich für einen Sport zu entscheiden.

Die Liebe zum Eishockey, die Faszination für den grossen NHL-Klub Vancouver Canucks gleich vor der Haustür – Jakob fiel die Entscheidung leicht. Zumal, als er neun Jahre alt war, ein gewisser Anze Kopitar bei den Los Angeles Kings seine erste NHL-Saison spielte. Er war der erste Slowene in der besten Hockeyliga der Welt und für Stukel mit seinen slowenischen Wurzeln ein Idol. Immer wieder mal nahmen seine Eltern ihn an Spiele der Canucks mit. Wie alle Buben, die Eishockey spielen, wollte auch Stukel in die NHL.

Mit 14 Jahren realisierte er, dass der Durchbruch zum Profi möglich sein könnte. Im Draft der Regionalliga wurde er gezogen. «Ich hatte Glück mit den Leuten um mich herum, zu denen ich hochschauen konnte.» Kopitar war einer von ihnen. Bis heute ist Stukel ein Fan der Los Angeles Kings, verfolgt die Laufbahn des slowenischen Superstars, der mit 35 Jahren noch immer zehn Millionen Dollar pro Jahr verdient.

Im Schatten von Kopitar hat Jakob Stukel an seiner eigenen Karriere geschuftet. Den Sprung zum Profi geschafft. 2016 wurde er gar von seinem grossen Heimatklub, den Vancouver Canucks, an 154. Stelle gedraftet. Ein Türchen in die höchste Liga der Welt bleibt für den Kanada-Slowenen somit offen. 19 Jahre jung war Stukel damals. Im Bericht eines Talentspähers stand, wen überrascht's: Stukel sei einer der schnellsten Skater auf dem Eis.

Wer so übers Eis fliegt wie Stukel und fast ein Tor pro Spiel erzielt, weckt Begehrlichkeiten. Der 25-Jährige soll bereits mehrere Angebote vorliegen haben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen