Der EHC Basel verliert gegen den HCV Martigny mit 1:2

Eishockey Krimi zum Auftakt: Der EHC Basel verspielt gegen Martigny in der Verlängerung den Heimvorteil Es sah so aus, als würde nach langem Zittern doch noch alles gut. Doch dann verliert der EHC Basel Spiel 1 der Aufstiegs-Endspiel-Serie gegen den HCV Martigny nach Verlängerung doch noch mit 1:2. Jakob Weber Jetzt kommentieren 04.03.2022, 23.49 Uhr

Der EHC Basel und der HCV Martigny lieferten sich am Freitagabend eine umkämpfte Partie.

Nein. So hat sich der Qualifikationssieger EHC Basel den Start in die aufstiegsentscheidende Halbfinal-Playoff-Serie gegen den HCV Martigny nicht vorgestellt. Zwar dominiert das Team von Coach Christian Weber die Gäste aus dem Wallis, die im Viertelfinale zwei Spiele mehr absolvieren mussten und deshalb nur zwei statt sieben Tage Regeneration hatten, zu Beginn nach Belieben. Doch das frühe Führungstor fällt nicht. Chancen hätte Basel gegen die zu diesem Zeitpunkt noch äusserst fehlerhaft agierenden Walliser zuhauf gehabt. Doch Yanick Sablatnig (scheitert am Goalie), Alban Rexha (an der Latte), Atanasio Molina (am Pfosten), Tommaso Terzago (am Schlittschuh eines Gegners) und Marc Sahli (zweimal am Goalie) verpassen jeweils die Gelegenheit. Und wer sie vorne nicht macht...

Martigny kommt während der ersten Überzahl nach einem Crosscheck von Zsombor Kiss nicht einmal zum Abschluss. Doch kaum ist der EHC nach Ende des Powerplays wieder komplett, geht Martigny-Stürmer Thibaud Moret vergessen. Und der erwischt Basel-Goalie Fabio Haller aus naher Distanz im oberen kurzen Eck. Das 1:0 für den Underdog mit dem ersten gefährlichen Abschluss ist für die Basler ein Schock. Und das hat Folgen.

Plötzlich hat der EHC Basel etwas zu verlieren

Im zweiten Drittel ist die spielerische Leichtigkeit des EHC Basel wie vom Erdboden verschluckt. Es scheint fast so, als ob der Favorit auf den Aufstieg durch das Gegentor plötzlich realisiert hat, dass er in diesem Spiel und der Serie tatsächlich etwas zu verlieren hat. Und zwar etwas, auf das der ganze Verein seit Jahren hinschafft: den Aufstieg in die Swiss League.

Anders lassen sich die vielen Scheibenverluste im Angriffsspiel der Basler kaum erklären. Auch der Versuch, über Härte ins Spiel zu kommen, misslingt, weil sich Martigny dadurch nicht einschüchtern lässt. Im Gegenteil. Die Gäste, die ebenfalls eine Lizenz für die Swiss League beantragt haben und unter Auflagen aufsteigen dürfen, sind jetzt das gefährlichere Team. EHC-Goalie Haller ist plötzlich öfter gefordert, als ihm lieb ist, doch er bewahrt seine Farben vor dem 0:2.

Ein abgefälschter Schuss bringt Hoffnung

Erst gegen Ende des zweiten Drittels hat Basel den Schock verdaut und das Geschehen wieder im Griff. Doch auf ein Tor warten die 2341 Zuschauer in der St.-Jakob-Arena, von denen auch zahlreiche Jugendliche von der Gratis-Aktion des EHC Gebrauch machten, weiterhin.

Das Schlussdrittel gleicht dann wieder dem Start. Basel macht Druck. Basel trifft in Person von Sablatnig den Pfosten und Basel kann erneut keinen Profit aus einem Powerplay schlagen. Es dauert bis zur 47. Minute, ehe ein kollektiver Erlösungsschrei durch die Halle geht. Auslöser ist ein abgefälschter Schuss von EHC-Verteidiger Jens Nater, der den Weg ins Tor findet.

Angepeitscht von den immer lauter werdenden Heimfans drängt der EHC jetzt auf das Siegtor. Doch auch Martigny wittert immer wieder seine Chance. Jede Aktion kann die Entscheidung bringen. Doch die fällt erst in der Verlängerung.

Diese wird in den Playoffs zwanzig Minuten mit Fünf gegen Fünf gespielt. Und Basel startet äusserst konzentriert. Nach Chancen auf beiden Seiten mit Vorteil EHC aber auch einer kritischen Zwei-Minuten-Unterzahl der Basler inklusive Lattenschuss von Martigny ist das Spiel völlig offen. Als es dann so aussieht, als ob ein Penaltyschiessen die Entscheidung bringen muss, sorgt Martignys Mathias Mémeteaux in der 78. Minute mit dem siegbringenden Tor für Ernüchterung beim Basler Publikum und den EHC-Spielern auf dem Eis.

Durch die Niederlage hat der EHC den Heimvorteil aus der Hand gegeben. Doch noch bleibt genug Zeit, um die Best-of-Five-Serie noch zu drehen. Allerdings muss Basel jetzt mindestens einmal auswärts gewinnen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich am Sonntag ab 17.30 Uhr, wenn die erste Revanche ansteht.

Basel - Martigny 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

St.-Jakob-Arena – 2341 Zuschauer – Schiedsrichter: Zbinden; Frutschi, Binnebeek – Tore: 15. Moret (Mémeteau, Currit) 0:1. 47. Nater (Himelfarb, Zubler) 1:1, 78. Mémeteau (Martinez, El Assaoui) 1:2. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Basel. 3-mal 2 Minuten gegen Martigny – Bemerkungen: 4. Lattenschuss Rexha, 6. Pfostenschuss Molina, 44. Pfostenschuss Sablatnig. 75. Lattenschuss Martigny – Halbfinalergebnis: Huttwil - Seewen 4:1.

