Der EHC Basel gewinnt im ersten Playoff-Viertelfinale gegen Lyss

Eishockey-Playoffs Mit den eigenen Fans im Rücken zum ersten Playoff-Viertelfinal Sieg: EHC Basel gewinnt verdient zuhause Vor der stimmungsvollen Kulisse von 3248 Zuschauer gewinnt der EHC Basel die erste Playoff Partie im Viertelfinale gegen den SC Lyss klar und hochverdient mit 5:0. Als zweifacher Torschütze kann sich Martin Alihodzic feiern lassen. Reto Büchler 20.02.2022, 02.00 Uhr

Der EHC Basel jubelt über seinen souveränen Sieg im ersten Playoff-Viertelfinale. Bild: Christoph Perren

Bereits nach dem ersten Scheibeneinwurf ist klar, dass die Partie für die Gäste schwer werden wird. Basel übernimmt sofort die Initiative und erspielt sich schnell die ersten Tormöglichkeiten. Lyss versucht mit Körperspiel und defensiver Ausrichtung dagegenzuhalten, was in den ersten Minuten der Partie noch einigermassen gelingt. Offensiv tut sich Lyss gegen die konzentrierte und disziplinierte Basler Defensive dagegen sehr schwer.

Der erste Schuss auf das Tor von Fabio Haller resultiert aus der 9. Minute. Warum es fast ein Drittel lang dauert, bis Basel den ersten Torerfolg bejubeln darf, liegt einerseits an Lyss' guten Torhüter Metteo Maruccia und andererseits an der Chancenauswertung. Allein in den ersten zwei Abschnitten schiessen die Basler Angreifer 40 Mal auf das Tor von Lyss.

Zwar ist Basels Chancenverwertung noch nicht optimal, dennoch dürfen sie fünf Mal jubeln. Bild: Christoph Perren

Mit Dominanz und Geschwindigkeit Fehler provoziert

Während die meisten Möglichkeiten mit spielerischen Mitteln erarbeitet werden, entsteht das erste Tor durch energisches Forechecking und damit wird der entscheidende Fehler in der Gästedefensive provoziert. Zsombor Kiss profitiert und schiebt den Puck zwischen den Beinen des Torhüters hindurch zum verdienten Führungstreffer.

Basel gewährt Lyss praktisch keine Luft zum Atmen. Durch diese Dominanz und Geschwindigkeit kann sich das Gastteam oft nur mit Fouls behelfen. Die dadurch entstehenden Überzahlsituationen weiss der EHC gut zu nutzen. Nur Sekunden nach zwei Strafen gelingt Martin Alihodzic praktisch identische Tore zum 2:0 und 3:0, als er im Slot an die Scheibe kommt und die Lücke bei Maruccia findet.

Der schönste Treffer ist das 4:0. Nils Berger nimmt Anlauf, passt zu Diego Schwarzenbach, welcher Yanick Sablatnig mit einem scharfen Pass die Scheibe auf dem Silbertablett serviert. Den Schlusspunkt setzt Alban Rexha bei seinem Comeback nach einer Verletzung im Powerplay.

Haller mit Shutout

Trotz des klaren, überlegenen Sieges werden die Basler für die weitere Fortsetzung der Serie gewarnt sein. Erstens fängt bei Spiel Nummer Zwei am nächsten Dienstag in diesem Best-of-5 Modus, beim heimstarken Lyss alles wieder bei Null an.

Zweitens haben sich die Gäste in der St. Jakob Arena zwar nicht viele, aber auch zwei, drei klare Torchancen erarbeitet, bei welchen es Basels Goalie dringend benötigt. Der erste Shutout in diesen Playoffs ist daher mehr als verdient. Das Spiel Nummer Drei findet dann am Donnerstag um 20:15 Uhr wieder in Basel statt.

Die Fans senden ihrem Team eine klare Botschaft: Sie wollen mit dem EHC aufsteigen. Bild: Reto Büchler

Telegram EHC Basel – SC Lyss 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) St. Jakob Arena Basel – 3248 Zuschauer – Schiedsrichter: Jonathan Zbinden; Manuel Evalet, Titouan Gustin

Tore: 19. Kiss 1:0. 22. Alihodzic 2:0. 34. Alihodzic 3:0. 43. Sablatnig 4:0. 59. Rexha 5:0.

Schüsse aufs Tor: Basel: 49 – Lyss 14 (21:6; 19:2, 9:6)

Strafen: 3 mal 2 Minuten gegen Basel. 7 mal 2 Minuten gegen Lyss

Bestplayer Spiel: Basel: Alihodzic; Lyss: Maruccia

Bemerkungen: 28. Timeout Lyss. 35. Lattenschuss Lanz. 49. Pfostenschuss Cavalleri EHC Basel: Haller (ET : Chmel); Blaser, Bachofner; Zubler, Nater; Büsser, Molina, Smith; Lanz, Alihodzic, Terzago; Révész, Himelfarb, Cavalleri; Sablatnig, Berger, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann; Rexha; Head Coach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic. Abwesend: Guggisberg, Steinmann, Studer, Marbot, Cordiano.

SC Lyss: Maruccia (ET: Geissbühler); Maurer, Aebi; Prysi, Brotschi; Furrer, Graf; Blaser, Wild; Gerber, Krattiger, Sommer; Stockie, Girardin, Burgener; Liniger, Minder, Leuenberger; Lehner, Glarner, Mattioni. Head Coach: Serge Meyer.