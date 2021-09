Eishockey Saisonstart geglückt: EHC Basel besiegt Thun mit 3:1 Der Auftakt in die MySports – League ist den Baslern trotz eines suboptimalen Mitteldrittels geglückt. Reto Büchler 19.09.2021, 12.00 Uhr

Yanick Sablatnig jubelt mit seinen Teamkollegen über den ersten Sieg. Bild: Christoph Perren

Mit dem EHC Thun war ein eingespieltes Team, das in der Vorbereitung kein Spiel verloren und viele Tore geschossen hat, in der St. Jakob Arena zu Gast. Entsprechend selbstbewusst agierten die Gäste. Auch mit begünstigt durch eine frühe Strafe belagerten sie das Basler Tor in den ersten fünf Spielminuten. Glücklicherweise war Goalie Fabio Haller hellwach und bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand.