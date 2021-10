Starkes Startdrittel des EHC Basel ebnet den Weg zum Sieg.

Eishockey Starkes Startdrittel des EHC ebnet den Weg zum Sieg gegen Wiki-Münsingen Der EHC Basel gewinnt hochverdient mit 5:1 gegen den EHC Wiki-Münsingen. Den Grundstein für den Sieg legte Basel im Startabschnitt durch zwei Tore von Tommaso Terzago. Reto Büchler 10.10.2021, 13.00 Uhr

Martin Alihodzic trifft und liegt im Torraum. Das Tor wird gegeben. Bild: Christoph Perren

Die Taktik hinten dicht zu machen und zu versuchen mit schnellen Gegenstössen zum Erfolg zu kommen, ging für die Berner im 1. Drittel nicht auf. Einerseits wurden diese wenigen Gelegenheiten mit Distanzschüssen zu schnell abgeschlossen und stellten damit für Fabio Haller keine Gefahr dar, andererseits zeigte Basel ein einfaches, temporeiches Spiel mit schönen Kombinationen. Wiki-Münsingen kam dabei kaum zur Entlastung. In der 5. Minute konnte Tommaso Terzago einen Schlenzer von der blauen Linie von Thomas Büsser zum Führungstor ablenken und 10 Minuten später im Powerplay nach schöner Passkombination nachdoppeln. Einen höheren Vorsprung verhinderte wieder einmal der Pfosten (Sablatnig, Büsser) sowie Torhüter Zaugg, der mit seinen Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt.

Wiki-Münsingen im 2. Abschnitt besser im Spiel

In den zweiten 20 Minuten kam Wiki aggressiver und offensiver aufs Eis. Basel hatte nun nicht mehr den Raum, um ihre spielerische Qualität weiter unter Beweis zu stellen. Basels Torhüter Haller rückte nun auch mehr und mehr in den Fokus und verhinderte zweimal in Extremis den Anschlusstreffer. Plötzlich lag der Puck auf der anderen Seite im Tor und Martin Alihodzic im Torraum. Nach kurzer Besprechung unter den Unparteiischen wurde der Treffer zum 3:0 gegeben. Danach hat der EHC die Partie wieder besser im Griff. Auch in Unterzahl liess er kaum etwas zu. Der 1:3 Anschlusstreffer von Allemann kurz vor der Sirene kam überraschend, wobei der aufgrund der zweiten ausgeglicheneren 20 Minuten nicht unverdient war. Kurz vor der Sirene hätte Kiss den alten Vorsprung wiederherstellen können. Jedoch war abermals der Pfosten im Weg.

Mangelnde Chancenauswertung

Im Schlussabschnitt war der Gastgeber wieder die spielbestimmende Mannschaft. Zeitweise wurde Wiki im eigenen Drittel eingeschnürt. Chancen um Chancen erarbeitete sich das Team von Christian Weber, scheiterte aber zu oft am Torhüter oder am fehlenden Abschlussglück. Erst nach dem Time-out in der 52. Minute konnten sich die Berner wieder etwas lösen. Die Entscheidung folgte zwei Minuten vor Schluss, als Wiki den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzte und Alban Rexha ins leere Tor traf. Die Zugabe gab es 4 Sekunden vor Schluss durch einen Hammerschuss von Nater unter die Latte. Zum Schluss stimmte nun auch die Höhe des Resultates mit dem Geschehen auf dem Eis überein.

Für den EHC Basel geht es nun nächsten Mittwoch in Chur weiter, bevor am nächsten Samstag um 17:30 Uhr Hockey Huttwil zum Spitzenspiel zu Gast in der St.-Jakobs-Arena ist.