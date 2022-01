Der EHC Basel schlägt Bülach in der Verlängerung

Eishockey Überlegener EHC Basel dank Powerplay-Toren mit Sieg nach Verlängerung Nach dreimaligem Rückstand gewinnt ein überlegener, aber ineffizienter EHC Basel 4:3 nach Verlängerung. Drei der vier Tore erzielte Basel in Überzahl. In Unterzahl wehrten sich die Basler erfolgreich gegen einen Gegentreffer. Reto Büchler 23.01.2022, 10.40 Uhr

Dank eines späten Tores können die Basler einen weiteren Sieg bejubeln. Bild: Caspar Thiriet

Lange Zeit erinnerte das Spiel an die Partie vor einer Woche gegen Seewen. Basel zeigte schöne Passfolgen und kombinierte sich ein ums andere Mal vor das Bülacher Tor. Dort waren sie jedoch nicht konsequent genug, scheiterten am Torhüter oder hatten Abschlusspech. Es fehlte ab und zu aber auch an der Präsenz vor dem Tor um allfällige Abpraller zu verwerten.

Die Gäste zeigten jedoch eine sehr gute und disziplinierte defensive Leistung und vorne erzielten sie aus wenigen Möglichkeiten drei Tore. Das Torschussverhältnis von 40 zu 18 Schüssen unterstreicht diesen Fakt. Fast zum «Matchwinner» wurde dabei Bülachs Torhüter Messerli, der mit seinen Paraden die Basler zur Verzweiflung brachte.

Das Powerplay der Basler war top

Nach einem torlosen Startdrittel übersah Schiedsrichter Aegerter ein Foul an Marco Cavalleri. Mit dem folgenden Angriff erzielte Ottiger entgegen des Spielverlaufs die Führung. Kurz darauf machte Basels Trainer Christian Weber dem Schiedsrichter seine Unzufriedenheit nochmals ausdrücklich klar. In der 31. Minute ging dessen Arm nach einem Foul an Lucas Smith erstmals gegen Bülach hoch.

Marc Sahli schnappte sich den Puck und glich aus. Kurz vor Drittelsende profitierte Ganz von einem Basler Scheibenverlust. Der abermalige Ausgleich gelang Martin Alihodzic nach einer tollen Passfolge kurz nach Beginn des Schlussabschnitts im Powerplay. Der abermalige Rückstand war sehr unglücklich.

Torhüter Tim Guggisberg sah einen Moment den Puck nicht und bugsierte ihn selbst ins Tor. Basel musste zum dritten Mal einem Rückstand hinterherlaufen. Abermals gelang der Ausgleich im Überzahlspiel. Tommaso Terzago stand richtig.

Bülach war in der Verlängerung näher am Siegtor

In den ersten dreieinhalb Minuten der Verlängerung war Bülach, erstmals in dieser Partie, näher an einem Tor. Dann hakte Bülachs Bestplayer Figi bei Alihodzic zu fest ein, was eine weitere Strafe zur Folge hatte. Christian Weber nahm sein Timeout, um den Spielern einerseits nochmals Erholungszeit zu geben und andererseits den letzten entscheidenden Spielzug vorzugeben. Diesen vollendete Diego Schwarzenbach nach schöner Vorlage von Pascal Berger und Thomas Büsser.

Bereits am nächsten Dienstag folgt das nächste Heimspiel. Zu Gast in der St. Jakobs Arena wird der EHC Chur sein.

EHC Basel – EHC Bülach 4:3 (0:0, 1:2, 2:1,1:0) St. Jakob Arena Basel – 950 Zuschauende (maximal bewilligt) Schiedsrichter: Thomas Aegerter; Anina Egli, Jozef Martancik Strafen: 2 mal 2 Minuten gegen Basel. 3 mal 2 Minuten gegen Bülach. Schüsse aufs Tor: Basel: 40 – Bülach 18 (10:3; 18:9, 11:4, 1:2) Bestplayer Spiel: Basel: Terzago; Bülach: Messerli Bestplayer Saison: Basel: Rexha; Bülach: Figi Tore: 26. Ottiger {9} (Ganz {5}, Rubin {10)) 0:1. 32. Sahli {3} (Kiss {2}, Smith {1}) 1:1. 39. Schmid {2} (Figi {15} 1:2. 42. Alihodzic {8} (Rexha {20}, Berger {13} 2:2. 44. Ganz {4} (Diem {6}, Andersen {9}) 2:3. 56. Terzago {7} (Sablatnig {9}, Schwarzenbach {16}) 3:3. 65. Schwarzenbach {10} (Berger {14}, Büsser {11}) 4:3. Bemerkungen: 64. Timeout Basel EHC Basel: Guggisberg (ET: Haller); Wieszinski, Blaser; Steinmann; Smith, Bachofner; Büsser, Molina; Rüsi, Marbot; Lanz, Alihodzic, Terzago; Berger, Himelfarb, Cavalleri; Sablatnig, Rexha, Schwarzenbach; Sahli, Kiss, Schnellmann.

Head Coach: Christian Weber; AC: Adrien Plavsic.

Abwesend: Zubler, Steinmann, Cordiano, Nater, Studer EHC Bülach: Messerl (ET: Locher) ; Kälin, Jeitziner; Posch, Birchler; Rubin, Roth; Krämer; Andersen, Diem, Ganz; Figi, Ottiger, Halberstadt; Thöny, Füglister, Barts; Basic, Schmid. Head Coach: Ramon Schaufelberger