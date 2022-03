Der EHC Basel besiegt Huttwil und gewinnt die MySports League

Eishockey Was für ein spannendes Finale: Der EHC Basel tanzt sich am Ende zum Meistertitel Der EHC Basel dreht die umkämpfte Final-Serie gegen Huttwil in extremis und feiert vor Rekordkulisse seine Schweizer Amateur-Meister. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 24.03.2022, 23.05 Uhr

So sehen Champions aus: Das Siegerbild für die Geschichtsbücher mit der Meistertrophäe und den Spielern und dem Staff, die den EHC Basel zu Titel und Aufstieg geführt haben. Marc Schumacher/Freshfocus

Eine Euphorie brandete auf, wie sie die St. Jakobs-Arena im letzten Jahrzehnt – vielleicht gar seit dem letzten NLB-Meistertitel im Jahr 2005 – nicht mehr gesehen hatte. Da war dieses Knistern auf den fast voll besetzten Sitzplätzen zu spüren. Frenetische Kulisse in Basel, der Stadt die von der Restschweiz gerne als Antithese einer Hockeystadt skizziert wird.

Den Gegenbeweis lieferte die St. Jakob-Arena in der 60. Minute. Ein Schwall an Emotionen brach im weiten Rund aus. Eben hatte sich Eric Himelfarb aus dem eigenen Drittel mirakulös von den Gegenspielern gelöst. Mit seinen 39 Jahren tanzte er förmlich übers Eis, drang ins gegnerische Drittel ein, liess mit einer Finte die nachgeeilten zwei Huttwiler aussteigen und versenkte den Puck im linken Eck. Ein Gedicht von einem Tor. In diesem Finale, das ein Drehbuch schrieb, wie es eben nur ein Playoff-Finale schreiben kann.

In diesem alles entscheidenden Spiel durchlebten die Basler noch einmal einen Wahnsinnsritt. Eine Heldenreise par Excellence. Dort die Huttwiler, die tapferen Kämpfer aus dem Oberaargau. Von Kuhglockengeläut und einem Kind am Megaphon angetrieben, arbeiteten die Berner auf dem Eis. Lehnten sich mit aller Kraft noch einmal auf und stellten den Grossstädtern eine letzte Prüfung. Hier die Basler, die mit spielerischer Finesse das dritte Spiel in Folge und somit den Meistertitel für sich entscheiden wollten. Eigentlich musste Basel nicht mehr. Die Pflicht war erfüllt. Nur noch eine Kür würde der Finalsieg sein. Nach dem Halbfinalsieg gegen Martigny war der Aufstieg sicher.

Denkbar schlecht gestartet, meldeten sich der EHC nach zwei Niederlagen gegen Huttwil in der Best-of-Five-Final-Serie zurück. Das Ventil hatte sich kurzzeitig gelöst gehabt, da das grosse Ziel geschafft war. Den Rivale um den Aufstieg schalteten die Basler souverän aus. Und dann brauchte die Mannschaft von Christian Weber die kurze Verschnaufpause, um neuen Schwung zu holen.

Aufstieg wichtiger als Titel

Mit der gewohnten Dominanz aus der Qualifikation kehrte der EHC in die Serie zurück. Würde Basel daheim in der Belle – der schönen und saisonentscheidenden Partie – ohne Druck zum Titel tanzen? Oliver Schäublin, der Baumeister des Erfolgs gab sich vor Spielbeginn hoch oben über dem Eis cool. «Der Titel hat immer eine gewisse Wichtigkeit. Aber wenn ich wählen müsste, würde ich den Aufstieg nehmen.»

Die Baumeister des Erfolgs: Sportchef Olivier Schäublin und Trainer Christian Weber Kenneth Nars

Doch der gebürtige Emmentaler wirkte nicht so entspannt, wie er vorgab. Als würde er selbst an der Bande stehen, fieberte Schäublin mit jedem Angriff und jedem Spiel seiner Basler mit. Es ist diese unbedingte Leidenschaft, die er vorlebt, welche den EHC Basel wieder in die zweithöchste Liga zurückführt.

Huttwil geht zwei Mal in Führung

Die Basler hatten diese Saison ein Gerüst aufgebaut, welches so schnell nicht zusammenfallen würde. Und so zweifelte im weiten Rund kaum jemand daran, dass der Pokal in Basel bleiben würde, als die Huttwiler in Überzahl früh vorlegen konnten. Deren Topskorer Patrick Meyer drosch die Scheibe in Überzahl per Direktabnahme ins Netz.

Aber die Gastgeber bewiesen Geduld und belohnten sich in der 16. Minute. Mit dem Ablenker-Tor von Lucas Bachofner. Nach der Pause nutzte der EHC eiskalt die erste Überzahlsituation aus. Himelfarb bediente Patrick Zubler und der beste Basler Verteidiger stellte mit seinem Gewaltsschuss die Weichen auf Meistertitel.

Nur tanzten die Basler danach zu sehr. Huttwil arbeitete sich derweil zurück ins Spiel. Spätestens Silvan Hess’ Pfostenschuss aus der Distanz hätte die Favoriten wecken müssen. Mit seiner wilden Mähne wirbelte der Langenthaler in Huttwiler Farben ein ums andere Mal durch die Hintermannschaft. Noch vor Spielmitte hatte er das Spiel ausgeglichen. Und als die vierte Linie der Huttwiler aus dem Nichts den Führungstreffer erzielte, schienen die Basler Meisterträume im Rhein davonzuschwimmen. Doch die Basler Reaktion fiel heftig aus.

Kaum war das dritte Drittel angebrochen, brandete eine Welle nach der anderen auf das Huttwiler Tor nieder. Die Oberaargauer blieben aber mit ihren Kontern stets gefährlich. EHC-Schlussmann Fabio Haller verhinderte mehrfach die Entscheidung. Und vor dem Huttwiler Tor, da verfügte Basel in den entscheidenden Momenten über die notwendigen Schlüsselspieler. Diego Schwarzenbach – über die gesamte Finalserie blass geblieben – war in der 48. Minute mit einem seiner Markenzeichen plötzlich zur Stelle. Wie der hochdekorierte Profi den Schuss von Jens Nater in die Maschen lenkte, war Extraklasse.

Das frenetische Publikum setzte ungeahnte Energien frei. Vor allem auf Himelfarb übertrugen sich diese. In der 53. Minute setzte er den Puck an den Pfosten – drei Minuten später scheiterte er solo. Den dritten Versuch versenkte er. Stöcke und Handschuhe flogen übers Eis. Um 22:14 Uhr stemmte eine Traube siegtrunkener Hockeyaner den blauen Pokal in die Luft und wurde von den Fans gefeiert. Basel ist eine Hockeystadt.

Kurz nach der Schlusssirene bildet sich eine Basler Jubeltraube. Marc Schumacher/Freshfocus

Das Telegramm Basel – Huttwil 4:3 (1:1, 1:2, 2:0) St.-Jakob-Arena – 3537 Zuschauer – Schiedsrichter: Gerber; Amport, Lustenberger – Tore: 8. P. Meyer (Bruno, M. Meyer) 0:1, 16. Bachofner (Kiss) 1:1, 21. Zubler (Himelfarb) 2:1, 28. Hess 2:2, 40. Kobel (Hain) 2:3, 48. Schwarzenbach (Nater, Cavalleri), 60. (59:13) Himelfarb (Büsser) 4:3. – Schlussstand in der Best-of-Five-Serie 3:2 – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Basel. 2-mal 2 Minuten plus 1-mal 10 Minuten (Lüdi) gegen Huttwil – Bemerkungen: 25. Pfostenschuss Hess (Huttwil), 53. Pfostenschuss Himelfarb.

